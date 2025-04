IWF warnt: Weltwirtschaftsordnung erlebt großen „Neustart“

Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnte, dass das internationale Wirtschaftssystem aufgrund der zunehmenden Unsicherheit über die US-Handelspolitik einem grundlegenden Wandel unterworfen sei.

Gleichzeitig kündigte sie eine Senkung ihrer globalen Wachstumsprognose an.

Der IWF erklärte, dass Präsident Trump seit seiner Rückkehr ins Amt im Januar weitreichende Handelsbeschränkungen verhängt habe, wie es sie seit der Großen Depression nicht mehr gegeben habe.

RT berichtet: Der Bericht „World Economic Outlook“ prognostiziert, dass sich die globale Produktion in diesem Jahr auf 2,8 % verlangsamen wird, nach 3,3 % im Jahr 2024.

Noch im Januar hatte der IWF prognostiziert, dass das Wachstum im Jahr 2025 stabil bleiben würde.

„Das globale Wirtschaftssystem, unter dem die meisten Länder in den letzten 80 Jahren operiert haben, wird neu ausgerichtet und führt die Welt in eine neue Ära“, sagte der Chefökonom des IWF, Pierre-Olivier Gourinchas.

Er erklärte, dass die bestehenden Regeln in Frage gestellt würden, während neue erst noch Gestalt annehmen müssten. Die plötzlichen Zollerhöhungen und die allgemeine politische Unsicherheit könnten das globale Wachstum deutlich bremsen, sagte Gourinchas.

Der IWF senkte seine Prognose für die US-Wirtschaftsleistung von 2,8 Prozent im Vorjahr auf 1,8 Prozent im Jahr 2025 und prognostizierte für 2026 eine weitere Abkühlung.

Die wichtigsten US-Handelspartner Mexiko, Kanada und China dürften alle einen Rückgang erleiden, hieß es. Chinas Wachstum dürfte sich in diesem Jahr aufgrund der Versuche, den Auswirkungen der US-Zölle entgegenzuwirken, auf 4 Prozent verlangsamen.

Der IWF erwartet auch, dass die meisten EU-Volkswirtschaften infolgedessen ein geringeres Wachstum verzeichnen werden.

Trump hat einen pauschalen Zoll von 10 % auf fast alle Importe sowie mindestens 145 % auf chinesische Waren in den USA erhoben.

Er führte zudem „gegenseitige“ Zölle auf wichtige Handelspartner ein und begründete dies mit angeblich unfairen Handelspraktiken.

Später setzte er die Zölle bis Juli aus, da die Regierung bilaterale Handelsabkommen anstrebt. Er warnte jedoch, dass sie bei Vergeltungsmaßnahmen anderer Länder wieder steigen könnten.

Die Handelsspannungen und die politische Unsicherheit haben die globalen Märkte erschüttert.

Der Depressionszyklus kommt 2025 und 2026

Der renommierte Experte für Geopolitik und Finanzzyklen Charles Nenner prognostiziert nicht nur einen großen Kriegszyklus, sondern auch eine Depression bis Ende 2025 und 2026.

Diese ist nicht auf die Trump-Zölle zurückzuführen; sie ist lediglich Teil des Zyklus, den Nenner beobachtet. Wann beginnt dieser große Abschwung?

Nenner erklärt: „Die nächsten Monate … und das Jahresende werden ein schlechtes Jahr. Auch 2026 wird ein schlechtes Jahr. Es wird sehr ernst. Ich schrieb letztes Jahr, dass ich einen Rückgang des S&P auf 4.000 erwarte. Wenn Sie also von 6.200 auf 4.000 Punkte in schlechte Aktien investieren, könnten Sie 50 % Ihres Geldes verlieren. Um das zurückzugewinnen, müssen Sie mit dem Rest Ihres Geldes 100 % verdienen.

Dann kann es zu einer Erholung kommen und der Kurs wieder fallen. Wenn Sie sich die Liste der Broker ansehen, sind 99 % davon positiv. Sie sprachen von einem S&P-Kurs auf 6.800 Punkte, änderten dann aber ihre Meinung, als er fiel.“

Nenner prognostiziert für dieses Jahr ein schlechtes Börsenjahr, doch 2026 sei Vorsicht geboten. Nenner sagt: „2026 wird es noch viel schlimmer, da sich die Zyklen von 1928 und 1929 in derselben Position befinden wie 2025 und 2026.“

Kann der Kurs im S&P die 4.000-Punkte-Marke durchbrechen? Nenner meint: „Ich denke schon, auf jeden Fall … wir erwarten von dort aus eine Erholung, bevor es wieder nach unten geht.“

Darüber hinaus prognostiziert Nenner schon lange einen DOW-Kurs von 5.000 Punkten. Heute liegt er bei fast 39.000 Punkten. Nenner sagt: „Ich habe ihn bei 5.000 berechnet, ja, und ich habe ihn nicht für den S&P berechnet.“

Das ist ziemlich pessimistisch, und bevor die Leute Nenners Aussage in den Wind schlagen, hören Sie sich seine Logik zu diesem Thema an. Nenner erklärt: „Gehen wir von einer einfachen Annahme aus. Glauben Sie, dass der Markt steigt, wenn es zu einem großen Krieg zwischen China und Taiwan kommt? Glauben Sie, dass die Chance dafür besteht – 50/50?

Die Chance, dass sich die Märkte nicht gut entwickeln, liegt also nur bei 50/50. … Natürlich will China Taiwan übernehmen. … Es gibt keine Geschichte, in der es nicht zu China gehört. …

Wenn die USA in einen Krieg mit China geraten, werden sie verlieren. … Die USA haben 15 von 15 simulierten Kriegsspielen mit China verloren.“

Nenner ist weiterhin von Gold überzeugt und prognostiziert dessen Anstieg. Zu Silber sagt Nenner: „Silber hinkt hinterher, aber ab Mai erwarten wir, dass Silber endlich aufholt.“

Nenner geht davon aus, dass sich die Zinsen weiterhin in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden, es aber Rückschläge geben kann.

Er geht außerdem davon aus, dass sich der US-Dollar stabil entwickeln und vorerst nicht viel weiter fallen wird. Übrigens sagt Nenner, dass er bis 2025 bereits um 40 % gestiegen ist.

