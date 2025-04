Kann die CIA Ihnen beibringen, wie man manifestiert? Mit Hilfe des Monroe Institute erforscht ein Autor unfassbare Ebenen des Bewusstseins

Teile die Wahrheit!

Als langjähriger Sucher und manchmal auch Finder habe ich im Laufe der Jahre alle möglichen Energieheiler, Rückblicksleser und Medien kennengelernt. Wenn es jenseits der 3D-Welt existiert, bring mich dorthin. Einen Ort, an dem ich nie erwartet hätte, die Geheimnisse des Universums zu entdecken: die Seiten freigegebener CIA-Dokumente im Courier-Schriftstil aus dem Jahr 1983.

Schnall dich an – ich erkläre es dir. Im September 2003 veröffentlichte die CIA 20 Jahre alte Dokumente zum Gateway-Prozess, einer Trainingsmethode, die mithilfe von Schallfrequenzen das Gehirn stimuliert und so höhere Bewusstseinsebenen erreicht. Die von Oberstleutnant Wayne McDonnell verfassten Dokumente lesen sich wie ein Lehrbuch der Esoterik: das Universum als holografische Projektion, alternative Dimensionen, Reisen durch Raum und Zeit.

Der Gateway-Prozess, den die CIA untersuchen und anwenden wollte, war die Idee des ehemaligen Radiomanagers Bob Monroe, der in den 1950er Jahren entdeckte, dass unterschiedliche Tonfrequenzen das menschliche Bewusstsein verändern können. (Vielleicht haben Sie dieses Phänomen schon einmal erlebt, wenn Sie schon einmal von den akustischen Vibrationen in einem Auto oder Flugzeug in den Schlaf gewiegt wurden)

Monroes Selbstversuche führten zu mehreren außerkörperlichen Erfahrungen, und 1971 gründete er das Monroe Institute, um weiter zu erforschen, wie diese Frequenzen tiefe Bewusstseinszustände hervorrufen können. In der Spätphase des Kalten Krieges, überzeugt davon, dass die Sowjets übersinnliche Fähigkeiten für Spionagezwecke erforschten, beauftragte die CIA das Monroe Institute, diese Methoden selbst zu erforschen.

Die Programme des Instituts waren stets für reinere Zwecke als die Kriegsführung gedacht. In einer anderen freigegebenen Akte beschreiben sie das Ziel des Programms in ihren eigenen Worten und erklären, ihr Prozess ziele darauf ab, Personen „in der Kunst zu unterweisen, sich seiner besonderen inneren Ressourcen, inneren Fähigkeiten und vor allem seiner inneren Führung bewusster zu werden".

Die Dokumente beschreiben auch die verschiedenen Bewusstseinsebenen, die ihre Audiokassetten hervorrufen, beginnend mit dem, was sie als Fokus 10 bezeichnen: einem meditativen Zustand, der Heilung, übersinnliche Fähigkeiten und Remote Viewing (die Fähigkeit, Objekte in Echtzeit aus der Ferne zu „sehen“) fördert.

Im tieferen Zustand von Fokus 12 berichten Teilnehmer von einer Begegnung mit ihrem höheren Selbst; in Fokus 15 können sie die Zeit manipulieren und eine „starke und leitende“ gottähnliche Figur kanalisieren.

Doch welche Mechanismen stecken hinter der Begegnung mit Gott? Grundlage von Monroes Prozess ist die Synchronisierung der linken und rechten Gehirnhälfte, der sogenannte „Hemi-Sync“-Zustand. Hört man über Kopfhörer bestimmte, variierende Töne – auch binaurale Beats genannt –, gleichen beide Gehirnhälften ihre Frequenzen an. Es folgt ein tiefer Zustand der Ruhe, und dann öffnet sich sozusagen das Portal. In diesem Zustand, so der Bericht, ist es möglich, den Beschränkungen von Zeit und Raum zu entfliehen und das intuitive Wissen des Universums zu erschließen.

Die Dokumente waren jahrzehntelang freigegeben – doch als TikTok 2021 aufkam, wurde Gateway einem neuen, jüngeren Publikum vorgestellt. Im selben Jahr sezierte Vice den CIA-Bericht, was zu neuer Neugier auf den Prozess und das Monroe Institute führte.

Ich hörte zum ersten Mal von dem Programm und den dazugehörigen Dokumenten, als ich 2021 einen Manifestationskurs bei Kathrin Zenkina besuchte . „Sogar die Regierung weiß, wie man manifestiert“, sagte sie während einer Vorlesung. Zu diesem Zeitpunkt meiner spirituellen Reise suchte ich noch nach Beweisen dafür, dass das Gesetz der Anziehung und die Macht der Gedanken nicht völlig wahnhaft waren. Ich las die Dateien etwas verblüfft. Obwohl Manifestation, also die physische Verwirklichung unserer Gedanken, durch Konzepte wie den Placebo-Effekt bewiesen ist , wird sie dennoch oft als magisches Denken verspottet.

Auf Seite 22 der Gateway-Analyse der CIA wird eine fortgeschrittene Technik namens „Patterning“ beschrieben. Sie erklärt, dass wir im Fokus-12-Zustand unsere Gedanken „ins Universum projizieren können, mit der Absicht, dass das gewünschte Ziel bereits feststeht und erreicht werden wird“. McDonnell meint damit, dass die Vorstellung, unsere gewünschten Ergebnisse zu leben, deren Verwirklichung garantiert.

Gute Nachrichten für Vision-Board-Ersteller: Diese Behauptungen werden von der Wissenschaft gestützt. Die Quantenphysik lehrt uns, dass sich subatomare Teilchen je nach Beobachtungspunkt unterschiedlich verhalten. Unsere Wahrnehmung (Gedanken) hat die Macht, Teilchen (Materie) zu beeinflussen. Der Bericht fährt fort: „Da unser Bewusstsein die Quelle aller Realität ist, haben unsere Gedanken die Macht, die Entwicklung der Realität in Raum und Zeit zu beeinflussen … wenn diese Gedanken mit der entsprechenden Intensität projiziert werden können.“ Eine Lektion über Manifestation, direkt aus dem Militär.

Ich war überrascht, dass das Monroe Institute noch existiert und dass die Organisation weiterhin das Gateway-Programm lehrt. Neugierig, die Methoden selbst zu erleben, sprach ich mit Jenny Whedbee, der Marketingdirektorin der Organisation, die am Campus in Virginia arbeitet. Sie erzählte mir, dass das aktuelle Ziel des Instituts, einer gemeinnützigen Organisation, darin besteht, innerhalb der nächsten zehn Jahre ein „globales Erwachen des menschlichen Bewusstseins“ zu inspirieren.

Bevor Whedbee vor acht Jahren dem Institut beitrat, war sie als Marketingfachfrau auf Jobsuche und trauerte um den Selbstmord ihrer Schwester. Sie willigte ein, im Rahmen ihrer Einarbeitung am einwöchigen Gateway Voyage-Programm teilzunehmen. In unserem Gespräch beschrieb sie die überwältigende Erfahrung, in der ersten Sitzung eine Verbindung zu ihrer verstorbenen Schwester aufzubauen, die ihr ein tiefes Gefühl des Friedens vermittelte.