Ordnung aus dem Chaos: Der Schatten der Agenda 2030 und das Echo von 1945

Teile die Wahrheit!

„Ordnung aus dem Chaos“ – Wird die Agenda 2030 nach dem nächsten Krieg Wirklichkeit?

Wenn die Geschichte sich nicht wiederholt, dann reimt sie sich. Und derzeit klingt es verdammt nach 1945. Damals wie heute: Eine Welt im Krisenmodus, Regierungen im Ausnahmezustand, Bevölkerungen verängstigt und manipulierbar.

Und genau wie damals, als nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Weltordnung geschaffen wurde, erleben wir heute die Vorbereitung eines umfassenden Systemumbaus – diesmal unter dem Banner der „Agenda 2030“.

Damals: Der Nachkriegs-Neustart als System-Reset

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die alte Ordnung beerdigt. Neue internationale Institutionen wurden gegründet:

Die UNO als globales Steuerungsorgan

Der IWF und die Weltbank als Kontrollinstrumente der Finanzströme

Die Einführung von nationalen Personalausweisen und Pässen zur totalen Erfassung von Identität und Mobilität

Die Kodifizierung von „Menschenrechten“ – oft als moralisches Feigenblatt für neue Machtausübung

Dieser Umbau wurde durch Zerstörung legitimiert: „Nie wieder Krieg“ lautete die Parole – und ermöglichte eine Kontrolle, wie sie zuvor unvorstellbar gewesen wäre.

Heute: Der neue Krieg als Sprungbrett in die digitale Vollüberwachung

300x250

Auch heute sehen wir erneut, wie eine internationale Krise genutzt wird, um in Rekordtempo übergriffige Systeme einzuführen:

Digitale Zentralbankwährungen (CBDC), die jeden Kauf kontrollierbar machen

Digitale Identitäten, gekoppelt an Impfnachweise, Sozialverhalten oder Kreditwürdigkeit

Grenzüberschreitende CO2-Besteuerung, die unsere Mobilität steuert

300x250 boxone

Globale „Krisen“, vom Klima bis zu Pandemien, die neue Ausnahmezustände rechtfertigen

Zugleich laufen in Europa massive Kriegsvorbereitungen. Panzer an den Ostgrenzen, Medienkampagnen gegen „den Feind im Osten“, Wiederbelebung der Wehrpflicht, und eine NATO, die sich offen auf einen Großkonflikt einstellt. Ein neuer „großer Krieg“ würde all das beschleunigen, was bisher am Widerstand der Bevölkerung gescheitert ist.

Der wahre Zweck: Kontrolle, Umverteilung, Macht

Agenda 2030 klingt nach Wohltätigkeit. Doch wer sie genau liest, erkennt ein Raster für totalen Umbau:

Ziel 16: „Starke Institutionen“ – sprich: mehr Macht für supranationale Gremien

Ziel 13: „Klimaschutz“ – als Legitimation für Verzicht, Einschränkung und Kontrolle

Ziel 3: „Gesundheit“ – als Dauerkrisenmodus mit WHO als Weltregierung

Was damals mit Trümmern und Hunger durchgesetzt wurde, soll heute durch digitale Infrastruktur, Kriegspanik und ökonomischen Zwang erfolgen.

Globaler Systemumbau: Droht nach dem nächsten Krieg die totale Kontrolle durch die Agenda 2030?

Die Parallelen zur Nachkriegszeit von 1945 sind erschreckend deutlich: Eine Welt im permanenten Krisenmodus, verängstigte Bevölkerungen und Regierungen, die den Ausnahmezustand zum Normalzustand erklären. Doch während damals nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg eine neue Weltordnung aus der Asche stieg, droht heute unter dem harmlos klingenden Banner der „Agenda 2030“ ein noch radikalerer Systemumbau.

Der große Reset: Geschichte wiederholt sich

Nach 1945 nutzte man die Gunst der Stunde, um weitreichende Kontrollmechanismen zu etablieren: Die Vereinten Nationen als globales Steuerungsorgan, der Internationale Währungsfonds und die Weltbank zur Kontrolle der Finanzströme.

Selbst die Einführung von Personalausweisen diente der lückenlosen Erfassung der Bevölkerung. All dies wurde mit dem Narrativ „Nie wieder Krieg“ legitimiert – ein moralisches Feigenblatt für beispiellose neue Machtstrukturen.

Die digitale Vollüberwachung steht vor der Tür

Heute erleben wir eine noch perfidere Entwicklung: Unter dem Deckmantel verschiedener „Krisen“ werden in atemberaubendem Tempo neue Überwachungssysteme eingeführt. Digitale Zentralbankwährungen sollen jeden einzelnen Zahlungsvorgang transparent machen.

About aikos2309 See all posts by aikos2309