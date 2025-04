Sie wollen deine Gene nicht im Pool haben: Eine kurze Geschichte der Eugenik der Eliten

Teile die Wahrheit!

Die Geschichte der Eugenik ist ebenso wenig bekannt, wie sie barbarisch ist. Sie verbindet einige der wohlhabendsten und prominentesten Persönlichkeiten der Neuzeit mit einer grausamen Ideologie, die sowohl verachtenswerte als auch zu verurteilende Maßnahmen und Praktiken fördert.

Die alten Ägypter verehrten die Pharaonen als Nachkommen des Sonnengottes Ra. Den Japanern wurde gesagt, dass ihre kaiserliche Familie von der Sonnengöttin Amaterasu und dem Meeresgott Ryuujin abstammt.

In Europa behaupteten die Monarchen, Gott selbst habe ihnen direkt das „göttliche Recht“ verliehen, über ihre Untertanen zu herrschen. In China nannte man es das „Mandat des Himmels“.

Seitdem Könige existieren, gibt es ausgefeilte theologische Begründungen dafür, warum Monarchen es verdienen, über das Volk zu herrschen … und Könige hat es schon immer gegeben.

Es ist leicht zu verstehen, warum die herrschende Klasse versucht hat, diese Vorstellung von göttlicher Herrschaft in allen Kulturen zu fördern. Denn wenn die Könige und Königinnen, Kaiser und Pharaonen keine Götter – oder zumindest von Gott auserwählt waren – warum sollte dann jemand auf sie hören? Der Unterschied zwischen einem königlichen König und einem kleinen Diktator verschwindet, wenn die Göttlichkeit des Königs geleugnet wird.

Selbst heute, in dieser „postmonarchischen“ Ära, hält sich der alte Aberglaube über königliche Familien. Sie werden immer noch als „Blaublüter“ bezeichnet, als ob das Blut, das durch ihre Adern fließt, anders wäre als das Ihre oder das meine.

Es gibt immer noch eine ausgefeilte Etikette für ein Treffen mit der Königin von England, die ausnahmslos streng eingehalten wird. Sogar Obama musste eine Unterrichtsstunde nehmen, bevor er mit Ihrer Majestät Elizabeth II. zusammentreffen durfte. (Vgl. telegraph.co.uk)

Die Rituale des Klassenunterschieds dienen nicht nur der Show. Die Royals haben sich schon immer für etwas Besseres gehalten, als das „gemeine“ Volk. Sie sehen sich als eine eigene Rasse, die sich von der armen, unterdrückten Masse abhebt, die unter ihnen im Elend schuftet. (Schockierend: Megan Fox bestätigt, dass sie bei okkulten Ritualen Blut trinkt – Die Elite Hollywoods führt vor aller Augen Blutzeremonien und Besessenheitsriten durch! (Video))

Daher die Besessenheit von der Zucht, die der Adel in der ganzen Welt über die Jahrhunderte hinweg mit großer Sorgfalt verfolgt hat. Oder sollte es besser „Inzucht“ heißen?

Die Äste vieler königlicher Stammbäume sind ebenso weit verzweigt, wie sie ineinander verwoben sind. Dies erklärt die bemerkenswerte körperliche Ähnlichkeit zwischen den Mitgliedern der europäischen Königshäuser. Außerdem erklärt es die rezessiven Krankheiten, wie Hämophilie, die die europäischen Königshäuser seit Jahrhunderten plagen.

Moderne DNS-Analysen haben gezeigt, dass der spanische Zweig der Habsburger, die Dynastie, die mehr als 500 Jahre lang über weite Teile Europas herrschte, durch Inzucht ausgemerzt wurde.

Nach Generationen, in denen Cousins und Cousinen heirateten und Onkel Nichten heirateten, war die genetische Variation zwischen den habsburgischen Ehemännern und Ehefrauen nicht größer als die zwischen Brüdern und Schwestern.

Das letzte Mitglied der spanischen Habsburger, Karl II., starb als angeborener kranker, deformierter Mann, der körperlich nicht in der Lage war, ein Kind zu bekommen, um die Dynastie fortzuführen. Auch dies ist kein modernes Phänomen: Jüngste DNS-Analysen des ägyptischen Pharaos Tutenchamun zeigen, dass auch er das kränkliche, missgebildete Produkt einer inzestuösen Bruder-Schwester-Paarung war. (Vgl. ibtimes.co.uk)

Die königliche Fixierung auf die Inzucht entstand – wie viele andere Ideen dieser Art – aus scheinbar unwiderlegbaren empirischen Beobachtungen. Die Tierzucht wird seit Tausenden von Jahren praktiziert. Die Fähigkeit, bestimmte Eigenschaften in Haus- und Nutztiere hinein- oder herauszuzüchten, ist eine Kunstform, seit die Menschen begannen, Tiere zu domestizieren, um das Land zu bearbeiten.

Es lag nicht fern, dass Herrscher und Fürsten mit dem Gedanken spielten, diese Techniken zur Reinigung ihrer eigenen Bestände und zur Domestizierung ihres eigenen „Viehs“, des einfachen Volkes, einzusetzen.

Aber das ist lange her, wird man sagen. Wir leben nicht mehr in einem Zeitalter der Herren und Bauern, sondern in einem Zeitalter beispielloser wirtschaftlicher Mobilität. Mit der bemerkenswerten Ausnahme der verbliebenen Königshäuser der Welt teilt sich die Menschheit nicht mehr in „edle“ und „niedere“ Kasten auf.

Wir sprechen nicht mehr in vagen Allgemeinplätzen über die „Vermischung“ von Merkmalen zwischen den Eltern, sondern mit präzisen wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Funktionsweise von Genen und Chromosomen und die Struktur der DNS. Außerdem wissen wir, wie wichtig die Erziehung und die Umwelt für die Ausprägung unserer Persönlichkeit sind.

Wir glauben nicht mehr, dass eine Königin Elisabeth oder ein König Abdullah oder ein Kaiser Akihito von Gott auserwählt wurde, um über uns zu herrschen (vorausgesetzt, wir haben das jemals geglaubt).

Nein, wir leben in einer „aufgeklärten“ Zeit: Unsere Führer sind „demokratisch“ gewählte Politiker, keine Erbmonarchen. Die Mobilität nach oben hängt von Antrieb, Motivation und Talent ab, nicht von Adel und guter Erziehung. Berühmtheiten sind unsere Könige.

Die reichsten Männer und Frauen der Welt sind Durchschnittsbürger, die sich an ihren Stiefeln hochgezogen haben. Sie alle werden jedes Jahr von Hochglanzmagazinen in eine Rangliste ihres Reichtums aufgenommen … so heißt es jedenfalls. Die Wahrheit ist, wie immer, nicht ganz im Einklang mit der allgemeinen Wahrnehmung.

Wie sich herausstellt, gibt es ein modernes Königtum, erbliche Linien von Herrschern in Machtpositionen, die über einen fast unvorstellbaren Reichtum verfügen.

Diese Könige und Königinnen leben jedoch nicht in Schlössern und verlangen keine Ehrerbietung. Ihre Gesichter sind nicht auf unsere Geldscheine gedruckt oder in unsere Münzen geprägt (obwohl ihre Unterschriften auf den Scheinen zu finden sind, wenn man genau hinschaut). Es sind die unauffälligen Monarchen, die durch die Gebäude und Banken, Finanzinstitute und steuerfreien Stiftungen auffallen, die ihre Familiennamen tragen.

Sie haben Kronen und Zepter gegen Hemden und Krawatten getauscht – diese Herren der Wirtschaft und der Finanzen, die in der Masse untergehen. Ihr Aufstieg lässt sich auf den Untergang der alten Monarchien zurückführen.

Ende des 17. Jahrhunderts, als sich die Welt bereits vom mittelalterlichen Feudalismus zum modernen Kapitalismus wandelte, wurde die absolute Macht der europäischen Monarchen immer mehr beschnitten. In England machten die „Glorreiche Revolution“ von 1688 und die „Bill of Rights“ von 1689 dem Konzept der totalen Autorität des Königs ein Ende, einer Autorität, die selbst durch die Magna Carta von 1215 formell begrenzt worden war. (vgl. corbettreport.com)

1694 wurde mit der Gründung der Bank of England ein Präzedenzfall für die private Kontrolle der Geldversorgung eines Landes geschaffen. Dieses Konzept wurde in den folgenden Jahrhunderten in einem Land nach dem anderen kopiert (natürlich auch in den Vereinigten Staaten). Schon bald kontrollierte eine Handvoll Bankiersfamilien die Kassen der Regierungen, denen sie „dienten“, und das offene Königtum von einst wurde durch ein neues, verdecktes Königtum ersetzt. (Vgl. corbettreport.com)

Die Möchtegern-Herrscher der Welt tauschten die königlichen Insignien und das Prestige des Throns gegen die modernen Anzüge und Krawatten und die Firmenzentralen, von denen aus unsere Gesellschaft gesteuert und kontrolliert wird. Zu ihnen gesellte sich bald eine andere Art von Neureichen: Die skrupellosen Monopolisten des 19. Jahrhunderts, die mit Stahl, Eisenbahn und Öl Imperien aufbauten.

Dieses neue Königtum ist, wie das alte Königtum, von der Fortpflanzung besessen. Die Rockefellers heiraten die Carnegies, die Averells die Harrimans, die Walkers die Bushs, die Foresters die Rothschilds (und dann die Flitterwochen im Weißen Haus). Bis sich die dynastischen Familienlinien zu einer modernen Aristokratie zusammengefunden haben, die genauso gezüchtet und elitär ist, wie die Lords und Ladies vergangener Tage.

Im Gegensatz zum alten Königtum kann sich diese moderne Art von Tyrannen jedoch nicht auf die alte Leier vom „göttlichen Recht“ berufen, um ihre Machtposition zu rechtfertigen. Mit dem Untergang der mittelalterlichen Welt brach ein neues Zeitalter des Empirismus an, das seinerseits eine völlige Umwälzung des menschlichen Verständnisses der Welt und unserer Stellung in ihr bedeutete.

Die Herrscher unseres wissenschaftlichen Zeitalters brauchten einen wissenschaftlich klingenden Anstrich, um das „göttliche Recht“ von einst zu aktualisieren und das Recht der Wenigen, über die Vielen zu herrschen, zu wahren. Zum Glück für diese neue Art von Monarchen ließ eine pseudowissenschaftliche Glosse nicht lange auf sich warten.

1859 veröffentlichte Charles Darwin das Buch „On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life.“ (Über die Entstehung der Arten durch natürliche Auslese oder die Erhaltung der begünstigten Ethnien im Kampf ums Leben). Innerhalb von 10 Jahren veröffentlichte sein Cousin Francis Galton „Hereditary Genius“ (Vererbter Genius).

