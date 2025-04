STARDUST, ein geheimes israelisch-amerikanisches Startup, plant ein riskantes Solar-Geoengineering-Experiment, um die Sonne auszublenden

Laut Wired wird der Einsatz der Stardust-Technologie „die ganze Welt betreffen“. Mögliche Katastrophen sind:

Ausgesetzte Monsune bedrohen die Nahrungsmittelversorgung von Milliarden Menschen in Asien und Afrika.

Zerstörung der Ozonschicht, Anstieg der UV-Strahlung und Krebsraten.

Unvorhersehbare Wetterumschwünge, die Dürren, Überschwemmungen und Wirbelstürme verschlimmern.

Terminationsschock: Ein plötzlicher Stopp des Geoengineerings könnte eine schnelle, tödliche globale Erwärmung verursachen.

Janos Pasztor, Stardusts ehemaliger Berater für Klimapolitik, räumte ein, dass dem Unternehmen die „gesellschaftliche Lizenz“ für solche Experimente fehle.

In einem vernichtenden Bericht forderte Pasztor Transparenz, doch Stardust ignorierte diese Forderungen und weigerte sich, Forschungsergebnisse zu veröffentlichen oder mit der Öffentlichkeit zu sprechen.

Militärisch-industrielle Verbindungen und der Vorstoß zur Klimakontrolle

Stardusts Hauptinvestor, Awz Ventures, ist eine kanadisch-israelische Risikokapitalgesellschaft mit engen Verbindungen zum Mossad, dem Shin Bet und der Einheit 8200 – Israels geheimsten Geheimdiensten.

Awz finanziert außerdem Corsight AI, ein Unternehmen für Gesichtserkennung, das Überwachungstechnologie für Israels Gaza-Krieg liefert. Das ist keine Klimawissenschaft, sondern militärischer Wetterkrieg, getarnt als Umweltschutz.

Benjamin Day von Friends of the Earth warnt, dass Stardusts Geschäftsmodell darauf hinausläuft, „Regierungen mit Patenten als Geiseln zu nehmen“.

Da es keinen privaten Markt für Geoengineering gibt, erzielt das Unternehmen seinen einzigen Gewinn durch den Verkauf seiner Technologie an Regierungen – und schafft damit faktisch ein Monopol auf die globale Klimamanipulation.

Keine Vorschriften, keine Ethik, keine Zukunft

Die erschreckendste Realität? Es gibt keine internationalen Gesetze, die sie aufhalten. Duncan McLaren, Forscher an der American University, warnt: „Es besteht das Potenzial, dass dies ein höchst undemokratischer Prozess ist, der uns auf die schiefe Bahn des Solar-Geoengineerings führt.“

Stardusts Aktionen verstoßen gegen das Übereinkommen über die biologische Vielfalt, das ein faktisches Moratorium für Geoengineering verhängt.

Doch wie ein moderner Dr. Seltsam marschiert Stardust unbeirrt weiter, unbeeinflusst von ethischen Grundsätzen und Konsequenzen.

Die Geschichte ist voll von den Folgen menschlicher Arroganz – von Atomtests über gentechnisch veränderte Pflanzen bis hin zu giftigen Medikamenten.

Nun versucht eine geheimnisvolle Verschwörung aus Wissenschaftlern und militärisch-industriellen Profiteuren, den Himmel selbst zu kapern und setzt damit das Schicksal aller Lebewesen auf der Erde aufs Spiel.

Shuchi Talati von der Alliance for Just Deliberation on Solar Geoengineering warnt: „Sie agieren in einem Vakuum, in dem Sinne, dass es für das, was sie versuchen, keine gesellschaftliche Legitimation gibt.“

Die Frage bleibt: Wird die Menschheit tatenlos zusehen, wie ein abtrünniger Konzern über die Zukunft unseres Planeten entscheidet – oder werden wir uns erheben, um diesen Wahnsinn zu stoppen, bevor es zu spät ist?

Mehrere US-Bundesstaaten haben bereits Maßnahmen ergriffen, um Geoengineering über ihrem Himmel zu verbieten . Doch wie sieht die Durchsetzung aus, wenn die Grenzen am Himmel verschwimmen?

Mehr über Wetterexperimente erfahren Sie in den Büchern „DUMBs“ und „DUMBs 2“ und „Antarktis: Hinter der Eiswand“.

…

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 06.04.2025