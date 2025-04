Stimmt es, dass wir eine neue Zeitlinie betreten haben?

Teile die Wahrheit!

Der Planet Erde hat dank unserer Sonne gerade seine Frequenz geändert!

New-Age-Anhänger, Spiritualisten und Pseudowissenschaftler sind fest davon überzeugt, dass wir in eine neue Zeitlinie aufgestiegen sind.

Das Schumann-Resonanzdiagramm hat im März mehrfach starke Lichtausbrüche gezeigt.

Diese Energie kommt von der Sonne – unserer geschätzten Quelle des Lebens, die in letzter Zeit nicht davor zurückschreckt, ihre Kraft unter Beweis zu stellen.

Ein Sonnenblitz zu Beginn des Monats löst eine Kette von „Massenerwachen“-Ereignissen aus, die nach Ansicht vieler New-Age-Gläubiger zu einer Verschiebung der Zeitlinie geführt haben.

Lassen Sie uns herausfinden, welche Auswirkungen die jüngste Sonnenaktivität auf die Menschheit haben könnte und wie dies möglich ist.

Was verursacht die „Zeitlinienverschiebung“?

Sonneneruptionen, insbesondere Röntgeneruptionen , können die Frequenz von Schumann-Resonanzen , elektromagnetischen Resonanzen zwischen der Erdoberfläche und der unteren Ionosphäre, deutlich erhöhen.

Um die Sonneneruptionsaktivität richtig zu analysieren, erfassen Magnetometer Daten des Erdmagnetfelds, bevor sie in einer Live-Karte übertragen werden. (Eine Zeit der Transformation: Sonnenfinsternis am 29. März im Widder)

Das Schumann-Resonanzdiagramm wird vom sibirischen Weltraumbeobachtungssystem an der Wissenschaftlichen Universität Tomsk betrieben, wo Analysten vor kurzem aus erster Hand einen phänomenalen Anstieg weißer Ausbrüche intensiver elektromagnetischer (EM) Energie auf ihren Bildschirmen beobachteten.

Wenn man bedenkt, dass die Schumann-Resonanz Telekommunikationsdienste beeinflusst, ist es verständlich, dass auch wir Menschen – wir sind alle göttliche Lichtwesen mit telepathischen Fähigkeiten – von Sonneneruptionen betroffen sein können.

Die durch Schübe erzeugten Frequenzen beeinflussen Melatonin und wirken sich auf biologische Funktionen wie Blutdruck, zirkadianen Rhythmus, Schlafmuster und Fortpflanzung bei Tieren und Menschen aus.

Es gibt keinen „endgültigen Beweis“ dafür, dass wir eine neue Zeitlinie betreten haben, basierend auf dem Schumann-Resonanzdiagramm. Solange keine weiteren wissenschaftlichen Studien und Beobachtungen stattfinden, kann nicht endgültig nachgewiesen werden, dass das Phänomen der Sonneneruptionen die erhöhten Energieverschiebungen verursacht, die zum „Großen Erwachen“, „Aufstieg“ oder „Wechsel von 3D zu 5D“ unseres Planeten beitragen.

Dennoch haben Studien bewiesen, dass Schumann-Resonanzfrequenzen einen positiven Einfluss auf das menschliche Gehirn, das Immun- und Nervensystem, das Herz-Kreislauf-System, das autonome Nervensystem, den zirkadianen Rhythmus, die DNA und mehr haben können.

Das Solar Flash Portal vom 3.3.25

Am dritten Tag des dritten Monats dieses Jahres löste ein gewaltiges Sonnenereignis den Wandel des kollektiven Bewusstseins aus. Dieser Wandel hatte sich schon länger angebahnt, doch dieser jüngste Sonnenblitz diente als primäres Portal des Übergangs.

Das Solar Dynamics Observatory der NASA hat die Intensität des Sonnentages vom 3. März mit atemberaubenden Details aus der Sicht eines Astronauten eingefangen. Die göttliche Photonenenergie der Sonne ist der „Treibstoff“, der die nächste Stufe des Aufstiegs vorantreibt.

Sonnenblitze sind so intensiv, dass die plötzlichen Energieausbrüche Störungen bei Stromnetzen, Funkverbindungen und Raumfahrzeugen verursachen können (und auch eine Sicherheitsgefahr für Astronauten darstellen).

Das hier zugängliche Schumann-Resonanzdiagramm stellt das elektromagnetische Feldspektrum der Erde dar, mit anfänglichen Spitzen von etwa 7,83 Hz (Basis), 14,3, 20,8, 27,3 und 33,8 Hz.

Selbst die niedrigste aufgezeichnete Frequenz beträgt etwa 7,83 Hz und fällt damit genau in den Theta-Wellenbereich, der oft mit tiefer Meditation und Entspannung in Verbindung gebracht wird.

Darüber hinaus trat nach dem Vollmond im März ein „energetischer Neustart“ mit voller Kraft ein, als das Diagramm eine Frequenz von 8,05 Hz aufzeichnete, die mit tiefer Arbeit im Unterbewusstsein in Verbindung steht.

Da am 29. März einen Sonnenfinsternis stattfand, sind die Energien stark genug, um eine globale Transformation und ein spirituelles Erwachen hervorzurufen und den Weg für eine „Neue Erde“ zu ebnen, wie viele glauben.

Was passiert mit den Menschen während dieser Verschiebung?

Wenn die Schwingung des Planeten auf natürliche Weise ansteigt, werden alle Bewohner der Erde dies unweigerlich auf mentaler, physischer und spiritueller Ebene spüren .

Anzeichen dafür, dass wir in die 5. Dimension aufsteigen, können sich auf jeden Einzelnen unterschiedlich auswirken, aber letztendlich führt die Reise des spirituellen Erwachens zu gesteigerter Aufmerksamkeit, einer tiefgreifenden Bewusstseinsveränderung und der Entdeckung spiritueller Gaben .

Jede Sonneneruption aktiviert unsere Solarcodes, wenn sie durch unsere Kronenchakra und weckt die DNA, die unser ganzes Leben lang in uns geschlummert hat. Die DNA-Aktivierung ist ein weit verbreitetes pseudowissenschaftliches Konzept, das von spirituellen Gruppen seit Jahrzehnten wiederholt verbreitet wird.

Einige Autoren haben das Konzept in Büchern verarbeitet, wie zum Beispiel „ Ascension Guide to the 5th Dimension: How to Cross Over? “ von einem unbekannten Autor, der unter dem Pseudonym DNA Awakening auftritt .

Hier sind einige Vorteile der Aufnahme von Tageslicht (oder noch besser, der Meditation mit Tageslicht):

Aktivierung spiritueller Gaben

Kristalliner Lichtkörper

Erweitertes Bewusstsein

Größeres Bewusstsein

Gesteigerte Intuition

Psychische Entwicklung

Stärkere Verbindung zu Ihren Geistführern , Schutzengeln und göttlichen Wesenheiten

DNA-Upgrade

Wenn Sie nicht regelmäßig viel Tageslicht bzw. Sonnenlicht ausgesetzt sind – was für den Empfang von Solarcodes so wichtig ist –, werden Sie die allmählichen Veränderungen auch dann spüren, wenn das Wetter nicht ideal ist.

