Teile die Wahrheit!

Seit dem 14. April 2025 sind Atlantik und Pazifik zu stillen Schlachtfeldern geworden. Die US-Marine führt direkte, koordinierte und aggressive Sperren der beiden großen Küsten durch – nicht zur Verteidigung, sondern zur Eroberung. Dies ist Teil einer Vergeltungsmaßnahme gegen ein tief verwurzeltes Netzwerk krimineller Eliteoperationen, das jahrzehntelang ungestört lief.

Es handelt sich hier nicht um Piraten oder illegale Menschenhändler. Was abgefangen, geentert und vernichtet wird, sind groß angelegte Schmuggeloperationen, die in direkter Verbindung zu milliardenschweren Finanziers, Geheimdienstmitarbeitern und ausländischen Würdenträgern stehen.

Kinderhandel, der Transport geheimer gestohlener Technologie, Goldabbau, mobile Server und flüchtige Elitesoldaten – all das wird beschlagnahmt. Es wurde unter dem Deckmantel des „internationalen Transports“ versteckt.

Die Marine hat es nicht auf Staaten abgesehen. Sie hat es auf Einzelpersonen abgesehen – mächtige Namen, die jahrelang durch korrupte Behörden und Schwarzbudget-Programme geschützt wurden.

Doch dieser Schutz ist dahin. Diese Schiffe werden nicht nur gestoppt. Sie verschwinden. Beschlagnahmt. Ihre Daten werden entschlüsselt und direkt an das Military Cyber ​​Command und den Marinegeheimdienst hochgeladen. (US-Militär mit verdeckter Operation zur Aufdeckung geheimer Klonlabore: Die Hälfte aller Staatsoberhäupter der Welt sind Klone!)

Es handelt sich um eine Säuberungsaktion unter Trumps direkter Autorität

Dies geschieht, weil Trump wieder die volle Kontrolle hat. Die zivile Show ist vorbei. Der seit 2021 unter der Oberfläche schwelende Schattenkrieg ist in direkte Konfrontation übergegangen. Militärtribunale sind aktiv.

GITMO wurde erweitert, nicht stillgelegt. Das Notfall-Rundfunksystem ist getestet und einsatzbereit. Und nun werden die Seewege – die letzte verbleibende Rettungsleine für die Elite – chirurgisch gekappt.

Als Privatyachten und Luxusliner getarnte Schiffe wurden abgefangen. Viele waren auf dem Weg zu Tiefsee-Abladestellen in der Nähe karibischer Inseln, wo U-Boote warteten. Es handelte sich nicht um irgendwelche reichen Leute.

Im Inneren haben Militärteams Opfer von Menschenhandel, mit ausländischen Geheimdiensten verbundene Verschlüsselungszentren und DNA-Beweise entdeckt, die mit Datenbanken vermisster Personen in Verbindung stehen, die als gelöscht und verloren galten.

Auf diesen Schiffen wurden nicht nur Menschen transportiert. Einige enthielten auch unmarkierte Kisten mit offenbar biologischen Waffen – entwickelt in illegalen Laboren im Pazifik, außerhalb der US-amerikanischen Gerichtsbarkeit, die nun an Ableger der DARPA und Vertragspartner der WHO zurückverfolgt werden.

300x250

Andere trugen massive Goldbarren mit dem Siegel der Zentralbank bei sich. Es wird angenommen, dass sie Teil des gestohlenen globalen Vermögens sind, das während der Finanzkrise 2008 umgeleitet und über Briefkastenfirmen des IWF gewaschen wurde.

Beschlagnahmungen im Atlantik enthüllen Epstein-2.0-Netzwerk und neue Schmuggelrouten

An der Ostküste haben Flugzeugträgerkampfgruppen Schiffe abgefangen, die von Häfen in Südflorida und Georgia ausliefen und in Richtung internationaler Gewässer nahe der karibischen Inseln der Elite fuhren. Was die Enterkommandos der Marine vorfanden, ist schlichtweg erschreckend.

300x250 boxone

Ein Schiff, das auf eine Briefkastenfirma mit Sitz in Luxemburg registriert war, war mit einem Operationssaal unter Deck, schalldichten Kammern, biometrischen Scannern und verschlüsselter Kommunikationsausrüstung ausgestattet.