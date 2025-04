Die aggressiven Schritte der USA seien nicht aus Solidarität mit der Ukraine erfolgt. Im November 2024 habe Präsident Joe Biden der Ukraine erlaubt, ATACMS-Raketen mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern gegen Ziele in Russland einzusetzen.

Das Pentagon habe gewusst: Wenn die Ukraine Waffen erhalte, mit denen sie russisches Territorium angreifen könne, sei die Wahrscheinlichkeit einer nuklearen Eskalation extrem hoch.

In diesem Zusammenhang verweist Carlson auf eine Einschätzung des Pentagon, wonach das Risiko einer nuklearen Eskalation im Ukraine-Konflikt zeitweise bei 50 Prozent gelegen habe:

„Jeder politische Entscheidungsträger, der solche Wahrscheinlichkeiten in Kauf nimmt, gehört ins Gefängnis – in eine Anstalt für geistig abnorme Straftäter. Ein solches Risiko einzugehen – das ist Wahnsinn. Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert ist.“

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte wiederholt gewarnt, dass Angriffe mit solchen Waffen auf russisches Territorium bedeuten würden, dass die NATO direkt in den Konflikt eingreife.

Im März 2025 berichtete die Nachrichtenagentur AP, Washington habe Kiew bis zu 40 dieser Raketen geliefert. Bereits Ende Januar seien diese Waffen aufgebraucht gewesen.

Tucker Carlson on the reasons for the conflict in Ukraine:

„We just lost a war with Russia. The US was waging this war. The military, the State Department, the CIA, and the Pentagon are fighting a war against Russia.

This was never about Ukraine. No one in Washington cares about… pic.twitter.com/iRCBPOnAnR

— Victor vicktop55 commentary (@vick55top) April 10, 2025