Zölle: Darum ist Tump eingeknickt – die Kehrtwende im Detail (Video)

Jeden Tag eine neue Überraschung an den Märkten. Nach dem stärksten Vier-Tages-Absturz der US-Aktien und dem gestrigen Ausverkauf der Anleihen kommt es am Mittwochabend zu einer Wahnsinns-Rallye, Trump sei Dank.

Das Anleihe-Chaos, der massive Absturz an den Aktienmärkten und die deutliche Kritik von Wall-Street-Größen wie Jamie Dimon haben Donald Trump wohl zum Umdenken bewegt. Der US-Präsident verschob seine reziproken Zölle und sorgte damit für eine fulminante Erleichterungsrally an den Märkten.

Zölle: Donald Trump knickt ein

Als Donald Trumps umfassende „reziproke“ Zölle am Mittwoch kurz nach Mitternacht in Kraft traten, schaute der Präsident wohl mit Sorgenfalten auf den Anleihemarkt.

Die langfristigen Renditen schossen in die Höhe, wobei die 10-jährigen Staatsanleihen den größten Anstieg innerhalb von drei Tagen seit 2001 verzeichneten. Wie Bloomberg berichtet, sah sich der Präsident mit dem Worst-Case-Szenario konfrontiert. Denn eigentlich war es sein Ziel, die Kapitalmarktzinsen zu senken.

Die Wähler, die ihn wegen der Inflation ins Weiße Haus gewählt hatten, sahen sich nun mit steigenden Preisen und höheren Kreditkosten konfrontiert. Für beide Seiten also eine Lose-Lose-Situation. (Der US-amerikanische Handelskrieg gegen die ganze Welt hat drei Szenarien)

„Die Leute haben ein bisschen Angst bekommen“, räumte Trump ein

Der Präsident hatte tagelang darüber debattiert, ob er das Zollprogramm in vollem Umfang vorantreiben sollte. Es war das Ergebnis eines hektischen Treffens mit seinen Wirtschaftsberatern nur wenige Stunden vor der Ankündigung im Rosengarten des Weißen Hauses letzte Woche.

Innerhalb von 14 Stunden vollzog Trump eine der größten wirtschaftspolitischen Kehrtwenden in der modernen Geschichte der Präsidentschaft, indem er die Ausweitung der Zölle auf Dutzende von Ländern für drei Monate aussetzte und damit den Aktien Auftrieb verlieh, die sich seit seiner Ankündigung eine Woche zuvor im freien Fall befunden hatten.

Der Nasdaq 100 explodierte förmlich nach der Ankündigung und schloss den Tag mit einem Plus von 12 %. Der US-Leitindex S&P 500 stieg um 9,5 % und der Dow Jones um knapp 8 %, während sich die globalen Aktien erholten.

China, das auf Trumps Zölle mit ähnlichen Vergeltungsmaßnahmen reagierte, war das einzige Land, dem kein Aufschub gewährt wurde; stattdessen erhöhte der Präsident die Zölle für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt erneut auf insgesamt 125 Prozent.

300x250

Gründe für die Kehrtwende

Beamte des Weißen Hauses bezeichneten Trumps Entscheidung als geschickte Umsetzung einer sorgfältig kalibrierten Politik, die auf Angebote von Verbündeten und Handelspartnern reagierte, die sich in den letzten Tagen an die Regierung gewandt hatten, um eine Einigung zur Vermeidung der Zölle zu erzielen.

Trump selbst räumte bei einem Treffen mit mehreren Rennfahrern auf dem Südrasen des Weißen Hauses am Mittwochnachmittag ein, dass die Entscheidung nicht zuletzt auf das Chaos an den Finanzmärkten zurückzuführen sei.

300x250 boxone

„Nun, ich dachte, dass die Leute ein wenig aus der Reihe tanzten“, sagte Trump. „Sie waren aufgeregt – wissen Sie, sie waren ein bisschen aufgeregt und hatten ein bisschen Angst.“

Am Dienstagabend, bevor die Zölle in Kraft traten, rief sein langjähriger Verbündeter, Senator Lindsey Graham aus South Carolina, den Präsidenten an, um ihm seine Bedenken über die Auswirkungen der Zölle mitzuteilen.

Ich sagte: „Hören Sie, Sie versuchen, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, wovon Sie seit vier Jahren reden, und jetzt gibt es einen Weg, das zu tun. Die Menschen reagieren auf das, was Sie getan haben. Setzen Sie sich mit ihnen zusammen und sehen Sie, welche Vereinbarungen Sie treffen können“, sagte Graham.

Medien und Wall Street schlugen Alarm

Als Trump am Mittwochmorgen aufwachte, schien die Warnung in Echtzeit zu erfolgen. Der Präsident begann seinen Tag damit, die Reaktionen auf Fox Business zu beobachten, wo eine Reihe von Managern und Händlern des normalerweise freundlichen Senders Alarm schlugen.

Der Vorstandsvorsitzende von JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, erregte das Interesse des Präsidenten, insbesondere als er sagte, es sei „absolut vernünftig“, zu dem Schluss zu kommen, dass der Welthandel unfair sei. Dimon ermutigte ausländische Entscheidungsträger, einen ruhigen Ansatz zu wählen und „einige Handelsabkommen auszuhandeln“.

Trump lobte Dimon mit den Worten: „Er hat es verstanden“.

„Er ist sehr klug und ein Finanzgenie, er hat einen fantastischen Job bei der Bank gemacht“, fügte er hinzu. „Und er weiß, dass das jeder weiß.“

Dimon warnte jedoch auch davor, dass eine Rezession eine wahrscheinliche Folge von Trumps Maßnahmen sei und dass Unternehmen angesichts der Unsicherheit Kürzungen vornehmen würden.

„Die Märkte haben nicht immer Recht, aber manchmal haben sie Recht“, sagte Dimon.

Die im Fernsehen geäußerte Besorgnis war nicht unähnlich dem, was Trump in den letzten Tagen öffentlich und privat von einigen seiner reichsten Verbündeten zu hören bekam.

Trumps Zölle stoßen auf Gegenwind

Elon Musk, sein milliardenschwerer Berater, hat die letzten Tage damit verbracht, die Zollentscheidung anzugreifen und Peter Navarro, den Handelsberater des Präsidenten, auf sehr persönliche Weise zu verspotten.

Bill Ackman, der Hedgefondsmanager, der Trumps Wahlkampf unterstützt hatte, hatte in den letzten Tagen die Idee geäußert, die erweiterten Zölle für 90 Tage auszusetzen, um Verhandlungen zu ermöglichen.

Trump wandte sich an die sozialen Medien, um seine Anhänger zu ermutigen, dass dies „eine großartige Zeit zum Kaufen“ sei. Die Botschaften zeigten der Wall Street, dass der Präsident zuhört, und trugen zu einer Erholung der Aktien bei.

„BLEIBT COOL! Alles wird gut. Die USA werden größer und besser sein als je zuvor!“, postete Trump auf seiner Website Truth Social.

Im Laufe des Vormittags entschied Trump jedoch, einige seiner wichtigsten Wirtschaftsberater im Weißen Haus zu versammeln. Dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer, der vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses aussagte, wurde mitgeteilt, dass Trump die Höhe der Zölle überdenken werde. Finanzminister Scott Bessent, der vor dem republikanischen Untersuchungsausschuss des Kongresses über Steuergesetze sprechen sollte, sagte seinen Auftritt kurzfristig ab, um ins Weiße Haus zurückzukehren. Handelsminister Howard Lutnick wurde ebenfalls einbestellt. Die Finanzmärkte bereiteten ihm große Sorgen. „In den letzten Tagen sah es ziemlich düster aus“, sagte Trump. Flut von Angeboten Die Flut von Angeboten anderer Länder, die nun „die richtige Art von Angeboten“ machten, habe ebenfalls eine Rolle gespielt, sagte Lutnick. Trump war besonders davon fasziniert, dass Länder Zugeständnisse anboten, die zuvor nicht auf dem Tisch lagen, einschließlich des Abbaus nichttarifärer Handelshemmnisse. „Die Zahl der Anrufe, die wir erhielten, war einfach verrückt“, so Lutnick. Schließlich ließ sich Trump überzeugen – es war an der Zeit, die „Befreiung“ – eine Anspielung auf den Liberation Day -, die er nur wenige Tage zuvor angekündigt hatte, weitgehend zu stoppen. Das Trio setzte sich zusammen, um einen Social-Media-Beitrag zu verfassen, in dem er der Welt mitteilte, dass er die Zölle zumindest vorübergehend zurücknehmen würde, und schrieb den Text, ohne die Rechtsabteilung des Präsidenten zu konsultieren. „Ich habe es einfach geschrieben“, sagte Trump. „Es war von Herzen geschrieben, und ich denke, es war gut geschrieben.“ Einige Beamte im West Wing wussten nichts von der Veröffentlichung und nahmen schnell an Treffen teil, um Trumps Absichten zu entschlüsseln. Unbeantwortete Fragen, wie die Richtlinie umgesetzt werden soll und welche Auswirkungen sie nicht nur auf China, sondern auch auf Länder wie Kanada und Mexiko haben wird, mussten geklärt werden. Der Präsident, der tagelang betont hatte, dass er kein Interesse an Verzögerungen oder Ausnahmen habe, zeigte sich von der Kehrtwende unbeeindruckt. Er räumte ein, dass er nun Ausnahmeregelungen für Unternehmen in Betracht ziehe, die von den Zöllen schwer getroffen würden. „Man muss in der Lage sein, ein bisschen Flexibilität zu zeigen“, sagte Trump. „Ich bin dazu in der Lage.“ Video: Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Futurism (@futurism) Quellen: PublicDomain/finanzmarktwelt.de am 10.04.2025 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

About aikos2309 See all posts by aikos2309