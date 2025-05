12. Mai 2025: Der Blumenvollmond im Skorpion – Eine kosmische Einladung zur Transformation

Teile die Wahrheit!

Am 12. Mai 2025 bietet der Nachthimmel ein Schauspiel: Der Blumenmond geht im Skorpion auf, und es geht nicht nur um Ästhetik. Dieses Mondereignis ist ein kosmischer Anstoß, der uns dazu drängt, tief einzutauchen, alten Ballast abzuwerfen und die Transformation anzunehmen.

Warum er Blumenmond genannt wird

Traditionell wird der Vollmond im Mai „Blumenmond“ genannt, weil zu dieser Zeit die Blumen in Hülle und Fülle blühen. Doch dieses Jahr, mit dem Mond im Skorpion, geht es weniger um äußere Blüten als vielmehr um inneres Wachstum. Er erinnert uns daran, dass auch wir, genau wie die Natur, nach Phasen des Abfallens wieder Blütezeiten haben.

Die tiefen Gewässer des Skorpions

Im Skorpion dreht sich alles um Tiefe, Transformation und Wiedergeburt. Dieses Zeichen hält sich nicht an die Oberfläche; es will zum Kern vordringen. Unter diesem Mond könnten Emotionen aufkommen, Wahrheiten ans Licht kommen und du wirst aufgefordert, dich mit verborgenen Teilen deiner selbst auseinanderzusetzen. Das ist intensiv, bietet aber auch die Chance auf tiefe Heilung.

Sternensaat, das ist euer Stichwort

Für diejenigen, die sich als Sternensaat fühlen – Seelen, die vermutlich aus anderen Sternensystemen stammen – ist dieser Mond ein Weckruf. Es ist Zeit, sich an seine Mission zu erinnern, seine Bestimmung zu erkennen und sich auf die höheren Frequenzen von Liebe, Mitgefühl und Einheit auszurichten.

Die Kraft der Befreiung

Dieser Vollmond ist der perfekte Zeitpunkt, um loszulassen, was Ihnen nicht mehr dient. Ob einschränkende Überzeugungen, toxische Beziehungen oder alte Gewohnheiten – die Energie des Skorpions unterstützt tiefes Loslassen. Betrachten Sie es als eine spirituelle Entgiftung, die Platz für neue, abgestimmte Energien schafft. (7 versteckte Zeichen, dass Sie von Wesen aus höheren Dimensionen geleitet werden)

Transformation annehmen

Transformation ist nicht immer angenehm, aber notwendig. Unter diesem Mond könnten Sie alte Identitäten ablegen, neue Rollen übernehmen oder Aspekte Ihrer selbst annehmen, die Sie bisher verleugnet haben. Es geht darum, authentischer zu werden, mehr Sie selbst zu sein.

Praktiken zur Nutzung der Mondenergie

Erwägen Sie, Ihre Gefühle in einem Tagebuch festzuhalten, im Mondlicht zu meditieren oder ein Loslassritual durchzuführen. Schreiben Sie auf, was Sie loslassen möchten, und verbrennen Sie das Papier. Diese Praktiken können Ihnen helfen, sich mit der transformierenden Energie des Mondes in Einklang zu bringen.

Verbindung mit Ihren Sternenursprüngen

Nutze diese Zeit, um dich mit deinen Sternenherkunft zu verbinden. Meditiere über deine kosmische Herkunft, suche Führung bei deinem höheren Selbst und setze dir das Ziel, dich stärker mit der Mission deiner Seele zu verbinden. Der Schleier ist dünn, was es einfacher macht, Erkenntnisse und Downloads zu empfangen.

