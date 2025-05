Abnehmspritzen enthalten Echsengift – und blockieren die Seele

Grüß euch, meine lieben Leserinnen und Leser! Heute gibt es zur Abwechslung mal wieder etwas Gruseliges – es geht um Schlangen- und Echsen-DNS in Medikamenten. Von Ursula Haimerl

Vorletzte Woche hatte ich einen Termin mit einem Salzburger Arzt von der SALK (Salzburger Landeskliniken) – also er bei mir –, da er den Rat eines Mediums zu einer beruflichen Sache einholen wollte.

Nach der Sitzung unterhielten wir uns noch über andere Themen, wobei ich dann seine Meinung zu den gerade weltweit gehypten Abnehmspritzen wissen wollte.

Davon abgesehen, dass es ein Milliardengeschäft ist und viele Stars durch ihre Werbung daran auch ordentlich mitverdienen, hatte ich gehört, dass in solchen Präparaten Schlangengifte enthalten sein sollen, und in diesem Kontext wurde auch behauptet, dass dies unsere DNS verändern und uns gewissermaßen zu „Biestern“ verwandeln würde.

Der Arzt holte dann weit aus und erklärte mir, was alles in den diversen Präparaten enthalten ist, und ich war geschockt. Weil ich mir all das nicht merken konnte, bat ich ihn, mir das kurz in einer Email zusammenzuschreiben, damit ich es an meine Kunden und Leser weitergeben könne.

„Mögliche Auswirkungen von genetischen Modifikationen in Medikamenten

Es gibt zunehmend Berichte und Theorien, die darauf hinweisen, dass in bestimmten Medikamenten genetisch veränderte Moleküle enthalten sein können, die in ihrer Struktur nicht nur menschliche DNS nachahmen, sondern Elemente aus Tieren wie Schlangen oder Echsen integrieren. Diese Integration könnte potenziell Auswirkungen auf den menschlichen Organismus haben, indem sie das natürliche Gleichgewicht der DNS stört.

Ein Beispiel für eine solche Substanz ist Semaglutid, der Wirkstoff in Medikamenten wie Ozempic und Wegovy, die ursprünglich zur Behandlung von Diabetes entwickelt wurden, mittlerweile jedoch auch zur Gewichtsreduktion eingesetzt werden.

Die Wirkung dieser Medikamente beruht auf der Beeinflussung des Vagusnervs und des Hypothalamus, was zu einem reduzierten Hungergefühl und einer veränderten Verdauung führt.

Der Hauptmechanismus dieser Substanzen besteht darin, dass sie den Magen-Darm-Trakt so beeinflussen, dass die Nahrungsaufnahme verlangsamt oder gestoppt wird. Dies führt zu einem Gefühl der Sättigung, wodurch die Nahrungsaufnahme reduziert wird.

Jedoch kann dieser Prozess auch zu einer Reihe unerwünschter Nebenwirkungen führen. Diese reichen von Übelkeit und Völlegefühl über Verdauungsprobleme bis hin zu ernsthaften Erkrankungen wie Gastritis oder Bauchspeicheldrüsenentzündungen.

Der Stoffwechsel des Körpers wird dadurch stark beeinflusst, was langfristig auch das Risiko für eine Vielzahl von gesundheitlichen Problemen erhöht. Hierzu hat sich vor allem Dr. Bryan Ardis geäußert.

Andere kritische Stimmen stellen zudem die Frage, welcher genaue Mechanismus hinter dieser „Lähmung“ des Verdauungssystems steckt. Es gibt Hinweise darauf, dass der Wirkstoff Semaglutid, der in diesen Medikamenten verwendet wird, aus genetisch modifizierten Peptiden besteht, die ursprünglich aus der Spezies der Gila-Krustenechse stammen.

Diese Tiere sind für ihre Fähigkeit bekannt, mit minimaler Nahrung auszukommen und ihre Stoffwechselprozesse zu verlangsamen. Es ist daher denkbar, dass der menschliche Körper auf die Verabreichung dieses Peptids ähnlich reagiert, was zu den beschriebenen Symptomen führen könnte. Solche Substanzen binden an den Vagusnerv und können selbst nach dem Absetzen des Medikaments im Körper verbleiben.

In der Vergangenheit gab es Berichte über die Verwendung von Schlangengift in verschiedenen Medikamenten, wie etwa blutdrucksenkenden Mitteln, die auf dem Gift bestimmter Schlangenarten basieren. Diese Gifte haben die Fähigkeit, die Funktion des Nervensystems zu beeinflussen und in einigen Fällen sogar zu langfristigen Schäden an Organen wie der Leber oder den Nieren zu führen.

Es ist bekannt, dass solche Gifte Tumore verursachen können, wenn sie in den Körper gelangen, insbesondere bei längerem Kontakt mit Nervenzellen oder dem Gehirn. Bereits seit den 1980er-Jahren gibt es etwa blutdrucksenkende Mittel auf Basis des Gifts einer brasilianischen Viper. Präparate, die auf „-pril“ enden (Enalapril, Lisinopril, Captopril), enthalten Bestandteile dieser hochgiftigen Schlange.

Auch Schmerzmittel mit Bestandteilen von Wasserschlangen sind auf dem Markt. In ihrer natürlichen Form sind diese Tiere für den Menschen tödlich – doch als Medikamentenbasis finden sie Verwendung. Ob es durch das Injizieren der Schlangenpräparate zu einer Veränderung des menschlichen DNS-Codes kommt, kann ich nicht sagen, da mir keine Erkenntnisse diesbezüglich vorliegen.“

Soweit seine Einschätzung als Arzt. Er hat sich hier in der Email etwas vorsichtiger ausgedrückt als bei unserem persönlichen Gespräch, dennoch ist alleine das schon extrem beunruhigend, finde ich.

Als hellsichtiges Medium habe ich mich gefragt, ob es einerseits bei mRNA-Geimpften sowie bei denen, die sich Abnehmspritzen injizieren lassen, zu einer Veränderung im aurischen Feld kommt. Kann ich da etwas feststellen? Vor allem stellte ich mir folgenden Fragen: Entfernt uns die veränderte „Schlangen“-DNS von unserem Schöpfer?

Werden wir, wenn wir wieder nach Hause, also ins Jenseits gehen und den Reinkarnationsprozess beginnen, nicht mehr richtig erkannt? Was sagt die geistige Welt dazu, wenn wir das Malzeichen des Tieres annehmen, und handelt es sich hier überhaupt um das Malzeichen des Tieres?

Die Bibel sagt, wer das Malzeichen des Tieres annimmt und sich letztlich gegen Gott entscheidet, der wird für alle Ewigkeit aufhören zu existieren! Das bedeutet, dass es keine weitere Inkarnation mehr gibt, und der ewige Kreislauf für alle Ewigkeit beendet wird.

Wird hier von der Schöpfung aus genau zwischen Missbrauch und Notwendigkeit unterschieden, wie wir es schon zu Corona-Zeiten sehen konnten? Geht es hier um das menschliche Ego und Eitelkeit?

Was ich in der Aura feststellen konnte und weiterhin kann, ist, dass sich bei Corona-Geimpften die Aura sehr stark verändert hat. Ich sehe bei einigen eine anthrazitfarbene Aura.

Und so ist es auch der Fall bei den Abnehmspritzen, dass sich Aura dunkel färbt. Auf Nachfrage bei meinem geistigen Team wurde mir erklärt, dass auf jeden Fall eine Störung stattfindet, was zu Schwierigkeiten bei den Ankunft im Jenseits führen kann. Drogen – vor allem synthetische Drogen – haben einen Effekt, starke Medikamente auch. Warum?

Weil sich schon zu Lebzeiten durch die Einnahme von Drogen der Zugang zur unteren Astralebene bis hin zu Dämonen öffnet – unbewusst, jedoch es geschieht. Sie selbst, liebe Leserinnen und Leser, werden bei einem starken Alkoholiker oder einem Drogenabhängigen dessen Wesensveränderung feststellen.

Das sind die fremden, dunklen Energien, die sich an die Menschen anheften. Und die sind natürlich auch noch da, wenn die Seele beim Tod in die feinstoffliche Welt hinübergeht. Sie blockieren die Seele und führen dazu, dass die Seele nicht sofort weitergehen kann, wenn überhaupt.

Und wenn man sich als Mensch Präparate von Reptilien injizieren lässt, so hat das ebenfalls einen hemmenden Effekt. Wie stark dieser am Ende ist, so sagte mir die geistige Welt, hängt von der Menge ab, aber auch von der Intention desjenigen, der es sich spritzen lässt, also seine Beweggründe, und wiederum die Kombination mit anderen drogenähnlichen Stoffen, die nicht in den Körper gehören.

Hier werde ich in Zukunft aber noch genauer hinschauen und bei meinem geistigen Team um Antwort und Aufklärung bitten. All das hat eine Wirkung auf den karmischen Prozess, doch wie sehr und wie lange, das ist noch nicht klar. Meiner Ansicht nach ist all das als eine Prüfung von Gott zu sehen. Es sind Versuchungen.

Und es geht am Ende darum, wer in die nächste Dimension mitgeht, und wer nicht.

Ein guter Rat ist es auf jeden Fall, Gottes Nahrung zu essen, also Nahrungsmittel, die uns die Natur schenkt. Achten wir auf unsere Seele und auf unseren Körper. Wir haben nur diesen einen.

