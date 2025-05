Amerika steht unter Beschuss – 233 Bundesverfahren gegen Trump

Teile die Wahrheit!

Der renommierte Rechtsanwalt Larry Klayman sagte auf USAWatchdog.com einen ausgewachsenen juristischen Bürgerkrieg im Gerichtssystem voraus.

Er sagte auch voraus, dass die Gewalt der „rabiaten Linken“ nicht nur zunehmen, sondern explodieren würde. Laut Klayman, Gründer von Judicial Watch und heute Freedom Watch USA, laufen derzeit über 233 Verfahren vor Bundesgerichten, um Präsident Trump und seine Regierung zu stoppen oder zu verzögern.

Klayman ist hier, um uns über den aktuellen Stand des Kampfes Amerikas mit dem Tiefen Staat zu informieren, der verzweifelt versucht, an der Macht zu bleiben.

Beginnen wir mit Joe Bidens Auftritt letzte Woche in der ABC-Sendung „The View“, wo er verwirrt und inkompetent wirkte. Können alle von Biden in letzter Minute ausgesprochenen Begnadigungen von Kriminellen und J6-Mitgliedern, die Beweise vernichtet haben, vollstreckt werden, oder sind sie null und nichtig, wie Präsident Trump erklärt hat?

Klayman sagt: „Sie sind null und nichtig, ebenso wie alles andere, was er (Biden) angeblich unterzeichnet hat. Er konnte sich nicht einmal daran erinnern, was er unterschrieben hatte. … Das ist mehr als ein Skandal. (Globalisten in Panik! Trump, Russland und Polen sind bereit, Selenskyj zu zerstören und ihren Krieg zu beenden!)

Es ist der schlimmste Skandal aller Zeiten. Lassen Sie mich Ihnen etwas sagen: Biden wurde nicht als älterer Mensch misshandelt.

Er hat das amerikanische Volk misshandelt, und das ist viel mehr als nur Misshandlung. Biden hat Hochverrat begangen.“

Wie wäre es mit der Aussetzung des Habeas-Corpus-Rechts, wie Präsident Trump es erwägt, um Millionen illegaler Einwanderer schneller abschieben zu können?

Klayman sagt: „Er kann das in schweren Zeiten, in Kriegszeiten tun. Wir befinden uns tatsächlich in einem Krieg. Drogenhändler, Menschenhändler, Sexhändler und Terroristen sind massenhaft über unsere Grenze geströmt, über 10 Millionen allein unter der Biden-Administration und viele davor.

Also ja, es ist eine Kriegssituation, und er (Präsident Trump) kann sie aussetzen. … Bringen Sie sie einfach hier raus. Sie sind illegal hier. Sie haben kein Recht, hier zu sein.

300x250

Der Präsident sollte diese Anordnungen dieser Richter aus San Francisco und anderer Richter einfach ignorieren … und tun, was er tun muss, und sie können nichts tun. Sie wissen, dass die Justiz nicht in der Lage ist, Urteile durchzusetzen. Nur die Exekutive, Präsident Trumps Zweig, über den er sitzt, kann die Rechtsstaatlichkeit durchsetzen.

Dieser Präsident wurde bisher verklagt … in Orten wie San Francisco, Chicago, Boston, Seattle, Portland und anderen Orten, wo sie wissen, dass sie … ein linker Richter.

Bundesrichter sollten eigentlich nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden. Das ist wie beim Schicksalsrad, aber so funktioniert es nicht. … Tatsächlich lenken sie diese Fälle. … Wir müssen diese Richter strafrechtlich verfolgen, das Department of Judicial and Legal Accountability einrichten und mit Präsident Trump zusammenarbeiten.

Ich hoffe, er ernennt mich zusammen mit anderen, die noch dazustoßen, zum Leiter dieses Ministeriums, denn wir brauchen jetzt eine starke Führung, denn er steht kurz vor dem Untergang. Ihm (Trump) wurde in 70 bis 80 % der Fälle in jeder von ihm erlassenen Executive Order untersagt, seine Aufgaben zu erfüllen.

300x250 boxone

In der letzten hieß es, Trump habe keine Kontrolle mehr über seine Ministerien. Es gab eine einstweilige Verfügung, die besagt, dass man keine Stellen abbauen darf; man darf nichts tun.“