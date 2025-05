Teile die Wahrheit!

Die Eisdecke der Antarktis hat an Masse zugenommen (107,79 Gigatonnen jährlich von 2021 bis 2023) und kompensiert so den Anstieg des Meeresspiegels, während sich der Rückgang des arktischen Meereises seit dem Jahr 2000 verlangsamt hat – was früheren Vorhersagen eines schnellen Schmelzens widerspricht.

Die Umkehrung in der Antarktis (aufgrund von Schneefall) und die „mehrere Jahrzehnte dauernde Pause“ in der Arktis verdeutlichen die natürliche Variabilität und stellen Annahmen linearer Erwärmungseffekte sowie vereinfachende Klimamodelle in Frage.

Frühere Vorhersagen, die sich nicht bewahrheitet haben (z. B. Senator Kerrys Behauptung aus dem Jahr 2009, die Arktis werde bis 2013 eisfrei sein), unterstreichen die Risiken politisierter Narrative, die das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Klimawissenschaft untergraben können.

Forscher fordern adaptive, pragmatische Strategien (z. B. Ausstieg aus der Kernenergie oder Kohle) gegenüber starren Zielen wie „Netto-Null bis 2030“ und legen Wert auf Resilienz und datengesteuerte Entscheidungen in unsicheren Zeiten.

Die Ergebnisse unterstreichen die Unberechenbarkeit des Klimas und plädieren für eine Politik, die einerseits eine Abschwächung der Folgen des Klimawandels ermöglicht, andererseits aber auch flexibel auf regionale Schwankungen und unerwartete Überraschungen reagieren kann. (Globaler Kältereport: Südkorea: Erster Schneefall in Seoul Mitte April seit 1907 – Zypern: Ungewöhnlicher Schnee – Antarktis: Der sechste Tag mit Kälte unter –75°C)

In einer dramatischen Wende nach Jahrzehnten des Rückgangs verzeichnete der antarktische Eisschild zwischen 2021 und 2023 eine rekordverdächtige Massenzunahme, während sich der Verlust an Meereis in der Arktis in den letzten zwei Jahrzehnten stark verlangsamte – ein doppeltes Phänomen, das die Komplexität des Klimasystems der Erde verdeutlicht. Zwei neue Studien unter der Leitung chinesischer und US-amerikanisch-britischer Forscher zeigen, dass die Eistrends an beiden Polen die Erwartungen übertroffen haben .

Dies erschwert alarmistische Vorhersagen und unterstreicht die Risiken einer Klimapolitik, die auf vereinfachenden Modellen basiert.

Die Ergebnisse, die in Science China Earth Sciences und einem Vorabdruck im Peer-Review-Verfahren veröffentlicht wurden, verleihen der Debatte darüber, wie die Politik Unsicherheit mit umsetzbaren, pragmatischen Maßnahmen ausbalancieren sollte, Dringlichkeit.

Die überraschende Wende in der Antarktis – von der Kernschmelze zur Massenzunahme

Eine Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern der chinesischen Tongji-Universität und dem GRACE-Satellitenprogramm der NASA ergab, dass die Eismasse der Antarktis, die seit 2002 stetig abgenommen hatte, 2021 ihren Kurs änderte .

Niederschlagsbedingter Schneefall reicherte Regionen wie Wilkesland und Queen Mary Land an und glich so die Verluste in großen Gletscherbecken wie dem Totten- und dem Denman-Gletscher aus.

Der Zuwachs von durchschnittlich 107,79 Gigatonnen jährlich zwischen 2021 und 2023 glich den Meeresspiegelanstieg um 0,30 mm pro Jahr aus – eine kleine, aber statistisch signifikante Verschiebung.

„Wir beobachten seit Jahrzehnten destabilisierende Trends in der Ostantarktis. Diese Trendwende ist daher paradox, aber dennoch wichtig zu verfolgen“, sagte Hauptautor Dr. Wei Wang. „Ob sie jedoch anhält, bleibt offen.“

Die Studie stellte fest, dass die Westantarktis zwar weiterhin an Masse verliert, die Eisdynamik der Ostantarktis jedoch inzwischen eine „erhebliche Instabilität“ aufweist, was Prognosen zum Anstieg des Meeresspiegels erschwert.

