Auswirkungen der Regulierung auf die deutsche Wirtschaft

Teile die Wahrheit!

Der Deutsche probiert schon gerne einmal das Glück im Online Casino. Aufgrund der Tatsache, dass man sich heute nicht mehr mit Öffnungszeiten und Dresscodes auseinandersetzen muss, sondern im Internet jederzeit das Spiel starten kann, hat sich der gesamte Zugang zum Glücksspiel grundlegend verändert.

Vor allem haben die mobilen Endgeräte für eine revolutionäre Veränderung gesorgt: Plötzlich konnte zu jeder Zeit Roulette gespielt und eine Runde Poker gestartet werden.

Das Online Glücksspiel war jahrelang unreguliert. Nun gibt es seit dem Jahr 2021 den bundesweit gültigen deutschen Glücksspielstaatsvertrag. Während das regulierte Glücksspiel durchaus ein Segen für die deutsche Wirtschaft ist, mag es eher der Fluch für den Spieler sein.

Denn im Zuge der Schaffung des Glücksspielstaatsvertrages hat man sich in erster Linie auf den Spielerschutz konzentriert und den Spielspaß in die zweite Reihe gerückt.

Zwischen LUGAS, OASIS und 5 Sekunden Regel: Deutsche Eigenheiten stärken den Spielerschutz

Einige Jahre sind vergangen, bis die deutsche Politik einen Glücksspielstaatsvertrag verabschiedet hat, der für die gesamte Bundesrepublik gültig war. 2021 war es dann endlich soweit. Doch mit dem deutschen Glücksspielstaatsvertrag sind einige Hürden aufgekommen:

Wenn der Betreiber des Online Casinos eine Lizenz haben will, so muss er sich an die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder, kurz: GGL, wenden. Damit er die Lizenz auch erhält, muss er die beiden Systeme OASIS (Online Abfrage Spielerstatus) und LUGAS (Länderübergreifendes Glücksspielaufsichtssystem) installieren.

Der Spieler muss zudem verschiedene Einschränkungen akzeptieren: Das maximale Einzahlungslimit pro Monat liegt bei 1.000 Euro – plattformübergreifend.

Des Weiteren gibt es einen maximalen Einsatz von 1 Euro sowie zwischen den Drehs an den Slots eine 5 Sekunden Pause. Zudem darf in einem Online Casino mit deutscher Lizenz kein Live Casino angeboten werden. Da die Daten für OASIS erfasst werden, muss im Zuge der Registrierung der KYC Prozess durchgeführt werden.

Wer auch ohne KYC im Casino spielen will, keine 5 Sekunden zwischen den Drehs abwarten will und keine Lust auf einen geringen Maximaleinsatz hat, der muss sich nach einem Anbieter ansehen, der von einer internationalen Glücksspielbehörde lizenziert ist – also eine Lizenz von Curacao oder Malta hat.

In diesen Fällen muss man sich nicht mit den Eigenheiten des deutschen Glücksspielstaatsvertrags auseinandersetzen.

Erstmals Steuereinnahmen durch das Glücksspiel

Auf den ersten Blick könnte man meinen, die Regulierung des deutschen Glücksspiels würde dazu führen, dass dem Staat Einnahmen entgehen, weil die Spieler nach Alternativen Ausschau halten, die ohne deutsche Lizenz auskommen.

Doch das stimmt nicht. Als der deutsche Markt nicht reguliert war, gab es gar keine Steuereinnahmen. Erst mit der Regulierung konnten die ersten Steuereinnahmen verbucht werden.

Zudem gibt es viele Spieler, die ihr Glück in Online Casinos mit deutscher Lizenz testen – denn hier steht der Spielerschutz an erster Stelle. Wen es nicht stört, mit geringen Einsätzen zu spielen, der wird wohl auf seine Kosten kommen.

Wichtig ist, dass man sich im Vorfeld unbedingt informiert, wenn man im Online Casino mit internationaler Lizenz spielen will. Man sollte unbedingt einen Blick auf die Test- und Erfahrungsberichte werfen, damit man keine bösen Überraschungen erlebt. Denn gibt es etwa Probleme mit der Auszahlung, so wird die deutsche Behörde nicht hilfreich zur Seite stehen.

Auch der Arbeitsmarkt profitiert

Aber nicht nur Steuereinnahmen werden durch das legale Glücksspiel generiert. Es entstehen auch immer mehr Jobs. Mit der Legalisierung sind in einigen Branchen neue Jobs hinzugekommen – so beispielsweise im Bereich des Marketings oder aber auch im Sektor Spieleentwickler.

Vor allem werden Leute gesucht, die für Cybersicherheit und Datenschutz zuständig sind. Denn diese beiden Bereiche werden immer wichtiger – auch beim Online Glücksspiel.

Was also auf den ersten Blick so aussieht, als würde es nicht gerade zum Erfolg führen, entpuppt sich mit Blick hinter die Kulissen als weitreichend. Denn auch wenn es viele deutsche Spieler gibt, die lieber bei Casinos ohne deutsche Lizenz ihr Glück testen, so profitiert die Wirtschaft dennoch vom legalen Glücksspiel.

Quellen: PublicDomain am 20.05.2025