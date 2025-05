Das Monster hinter der Wettertechnik? 40 bis 60 Millionen Tonnen Gift werden jährlich in unseren Himmel gesprüht

Teile die Wahrheit!

Der renommierte Klimatechnik-Forscher Dane Wigington macht die Öffentlichkeit endlich auf den enormen Schaden aufmerksam, der ihr bei gleichzeitiger Zerstörung der Umwelt zugefügt wird.

Floridas Gouverneur DeSantis hat ein Gesetz unterzeichnet, das Geoengineering (auch bekannt als Chemtrails) in seinem Bundesstaat verbietet.

Der neue Gesundheitsminister Bobby Kennedy Jr. hat kürzlich zugegeben, dass Geoengineering real ist und von der geheimen Regierungsbehörde DARPA betrieben wird.

Dunkle Regierungsmächte versprühen giftige Chemikalien wie Aluminium, radioaktive Kohlenasche, Quecksilber, Graphen, Polymerfasern und Nanopartikel.

All dies ist tödliches Gift am amerikanischen Himmel. Viele in der Trump-Administration wissen um diese zerstörerische Politik, unternehmen aber nichts, um sie zu stoppen.

Wigington sagt: „Die Bienen sterben an Symptomen, die Alzheimer und Demenz ähneln, weil sie mit Aluminium vollgestopft sind. Sie finden nicht einmal den Weg zurück zum Stock. Das passiert uns allen. Es ist weder normal noch selbstverständlich, anzunehmen, dass man im Alter an Alzheimer oder Demenz erkrankt.

Wigington sagt: „Die Bienen sterben an Symptomen, die Alzheimer und Demenz ähneln, weil sie mit Aluminium vollgestopft sind. Sie finden nicht einmal den Weg zurück zum Stock. Das passiert uns allen. Es ist weder normal noch selbstverständlich, anzunehmen, dass man im Alter an Alzheimer oder Demenz erkrankt.

Wir werden darauf trainiert, unterrichtet und programmiert, das für normal zu halten. Es ist nicht normal …Ich möchte, dass die Leute bei dieser ganzen MAHA-Bewegung (Make America Healthy Again) innehalten und bedenken, dass MAHA absolut nichts bedeutet, wenn wir die Schadstoffe nicht stoppen, die vom Himmel regnen. 40 bis 60 Millionen Tonnen verunreinigen jährlich alles.

Sich dabei auf Lebensmittelfarbstoffe zu konzentrieren, ist völlig absurd. Das ist viel schlimmer, als die Reling der sinkenden Titanic zu polieren. Wie kann das nicht ein echter Kampf ums Überleben sein?

Das ungewöhnliche Wetter mit starkem Wind, Hagel und extremen Temperaturschwankungen ist nicht normal und nicht naturgegeben.

Vieles davon ist auf Geoengineering zurückzuführen. Wigington sagt: „Sie alle verwenden ständig Begriffe wie ‚Wetterpeitschenhieb‘, als wäre das normal. Sie versuchen, beides mit ‚Mutter Natur‘ zu verbinden, obwohl beides nichts miteinander zu tun hat. Diese radikalen Wetterschwankungen sind absolut künstlich herbeigeführt. … Wir haben Rekordtemperaturen.

Das hatten wir gerade in Minnesota und Montana. Ein Ort in Montana hat einen Rekordwert erreicht und den Rekord um 14 Grad übertroffen.

Das sind fast 40 Grad über dem Normalwert. Und dann schneit es zwei Tage später. Im Ernst? Die Leute halten das für normal oder natürlich?“

Abschließend warnt Wigington: „Ich glaube nicht, dass wir das Ende dieses Jahres erreichen werden, ohne dass wichtige Glieder der Kette brechen.

Die Machthaber werden versuchen, den Normalitätsbias mit allen Mitteln zu schüren. Es wird zu Massenablenkung durch gesellschaftliche Spaltung kommen, und ungeheuerliche soziale Probleme werden ständig in die Medien getragen.

Es wird Massenablenkung geben, während weltweit die Hölle losbricht.“