Das Schwarze Loch tritt in seine AGN-Phase ein: Vier Zeichen dafür, dass der Yuga-Übergang bereits im Gange ist

Teile die Wahrheit!

(Titelbild: Die vier Zeitzyklen: Satyug – TretaYug – DwaparYug – Kaliyug (gemäß den spirituellen Sanskrit-Schriften – Vishnu Purana))

Während ich diesen Artikel Mitte März 2025 schreibe, bin ich überrascht über die Geschwindigkeit, mit der sich die Dinge derzeit in der Welt entwickeln. Ich hatte erwartet, dass sich das Tempo der Transformation im Jahr 2025 langsam beschleunigen und nach dem 21. März, dem Datum, an dem das Kali Yuga vollständig abgeschlossen sein wird und die Übergangsphase, genannt Ekpyrosis, beginnt, noch weiter intensivieren wird.

Aber das Jahr 2025 war von Anfang an ein sehr ereignisreiches Jahr, und einige der Dinge, die ich in meinem Buch „Yuga Shift“ erwähnt habe, manifestieren sich bereits in der Welt.

Ich möchte vier Ereignisse besprechen, die bereits stattgefunden haben und die darauf hinweisen, dass der Übergang aus dem Kali Yuga wirklich und wahrhaftig begonnen hat und wir nun unbekannte Gewässer betreten, in denen die Dinge wahrscheinlich sehr fließend, unvorhersehbar und chaotisch werden, da die Blase der illusorischen Realität, in der wir leben, an den Nähten auseinanderzubrechen beginnt und das Licht einer größeren kosmischen Realität durchscheinen lässt, die unser Bewusstsein und unser intuitives Verständnis erweitern wird.

Ekpyrose beginnt

Das erste Ereignis, über das ich sprechen werde, ereignete sich Anfang 2025, war der verheerende Waldbrand in Los Angeles. Die Feuerkatastrophe diente als eindringliche Warnung, dass wir nun in die Phase der Ekpyrosis eintreten – eine längere Übergangsphase zwischen den absteigenden und aufsteigenden Bögen des Yuga-Zyklus –, in der die Welt durch Feuer gereinigt und geläutert wird. Der Begriff Ekpyrosis ist griechischen Ursprungs und bedeutet „Brennen“ oder „Feuersbrunst“.

Was in L.A. geschah, war so ungewöhnlich, grausam und unerbittlich, dass es fast so schien, als hätte die Natur durchgebrannt und wäre außer sich geraten, um uns aus der Starre des Kali Yuga zu reißen. Während das Feuer wütete, war es entmutigend, all die Schuldzuweisungen, Schuldzuweisungen und Verschwörungstheorien zu sehen, während wir eigentlich ernsthaft in uns gehen und die wichtigen Fragen stellen sollten: Warum verhält sich die Natur so? Gibt es eine Botschaft für uns? Was können wir anders machen?

Trotz dieser Zerstörung geschah in Pacific Palisades, wo das Feuer am heftigsten wütete, ein Wunder. Das Feuer brannte rund um den Seeschrein der Self-Realization Fellowship und hielt alle Gebäude des Komplexes bis auf eines intakt. Der Seeschrein war 1950 von Paramahansa Yogananda als „Freilichtschrein aller Religionen“ errichtet worden, wo der Mensch inspiriert werden sollte, die Verbindung mit seinem höchsten Selbst zu erlangen.

Als ich von diesem Wunder las, schien es mir, als wäre das Feuer bei Bewusstsein und würde uns sagen: „Nur das, was mit dem Geist im Einklang ist und die Entfaltung unserer göttlichen Natur unterstützt, wird die Zeit der Ekpyrose überstehen.“

In den letzten beiden Monaten des Jahres 2025 kam es weltweit zu mehreren Großbränden. Japan erlebte den größten Brand seit Jahrzehnten, und in den Carolinas in den USA brachen Waldbrände aus. Was diese Brände so ungewöhnlich macht, ist nicht nur ihre Heftigkeit, sondern auch die Tatsache, dass sie in den Wintermonaten in Regionen wüteten, die normalerweise nicht von Waldbränden betroffen sind. Während ich dies schreibe, titelt AP News: „Mindestens 39 Tote nach Tornados, Waldbränden und Staubstürmen, die in mehreren US-Bundesstaaten verheerende Schäden anrichten.“

Zusätzlich zu den Bränden kam es in den letzten Monaten weltweit zu zahlreichen ungewöhnlichen Überschwemmungen. In einem früheren Artikel mit dem Titel „ Die Sioux-Prophezeiung der weißen Büffelkalbfrau erfüllte sich 2024 “ hatte ich über diese Überschwemmungen geschrieben und wie sie an Zahl und Intensität zunahmen, nachdem sich die Sioux-Prophezeiung der weißen Büffelkalbfrau im Juni 2024 erfüllt hatte.

Laut den Sioux deutet das Auftauchen eines weißen Büffelkalbs in freier Wildbahn darauf hin, dass der aktuelle Weltzyklus kurz vor dem Ende steht und die Weiße Büffelkalbfrau – die den Sioux ihre heiligen Gesetze und Zeremonien gab – bald zurückkehren wird, um die Welt zu reinigen und Harmonie und Gleichgewicht wiederherzustellen. Anfang Juni 2024 wurde im Yellowstone-Nationalpark ein weißes Bisonkalb fotografiert, was die Sioux als Vorzeichen bevorstehender Veränderungen werteten. (Der letzte Papst? Das sagt die Malachias-Prophezeiung (Video))

300x250

Die weiße Büffelkalbfrau entspricht der ägyptischen Göttin Isis, die als Verursacherin der Nilfluten galt. Dies könnte die Flut schwerer Überschwemmungen weltweit erklären. Besonders merkwürdig waren natürlich die ungewöhnlichen Überschwemmungen in der Sahara und der Schneesturm in der Arabischen Wüste im vergangenen Jahr, die an Szenen aus apokalyptischen Filmen erinnern.

Zu allem Übel kommt noch die anhaltende Magmabewegung in der Erdkruste hinzu, die an Orten wie Santorin in Griechenland und den Phlegräischen Feldern westlich von Neapel in Italien heftige Erdbeben verursacht. Erst vor wenigen Tagen titelte AP News: „Ein Vulkan nahe Alaskas größter Stadt könnte in den kommenden Wochen oder Monaten ausbrechen, sagen Wissenschaftler.“

Die Ereignisse haben sich in einem rasenden Tempo entwickelt und große Teile der Bevölkerung in Sorge und Bedrängnis gebracht. Es ist fast so, als hätte ein kosmischer Zauberer seinen Zauberstab geschwungen und unseren Planeten nach einer langen Winterschlafphase zum Erwachen gebracht. Dies hat eine Reihe ruhender planetarischer Reinigungs- und Erneuerungsprozesse in Gang gesetzt.

300x250 boxone

Die Frage ist: Wer ist der kosmische Magier, der diese Umweltereignisse auslöst, gerade jetzt, wo wir kurz vor dem Austritt aus dem Kali Yuga stehen? Wissenschaftler führen diese Veränderungen gerne auf die vom Menschen verursachte globale Erwärmung oder auf absurde Phänomene wie „Kuhfurze“ zurück, doch das muss nicht unbedingt der Fall sein.