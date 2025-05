Der digitale Euro als Trojanisches Pferd: Wie die EZB die totale Finanzkontrolle durch die Hintertür einführt

Der Grund liege auf der Hand: Niemand möchte freiwillig seine finanzielle Privatsphäre aufgeben und sich der totalen Überwachung unterwerfen.

Doch die EZB habe aus diesen Fehlschlägen gelernt. Statt auf Zwang setze man nun auf Manipulation und schleichende Gewöhnung.

Die am 5. Mai 2025 angekündigte „Innovationsplattform“ mit 70 beteiligten Unternehmen sei nichts anderes als eine groß angelegte Propagandamaschine.

Die unheilige Allianz der Globalisten

Besonders alarmierend sei die Beteiligung von KPMG und Accenture – beides strategische Partner des World Economic Forum. Diese globalen Beratungsgiganten, die bereits Microsoft, Apple, Amazon und andere Tech-Riesen beraten, würden nun ihre geballte Macht einsetzen, um den digitalen Euro durchzudrücken.

Die Tatsache, dass die Deutsche Bank nicht direkt, sondern nur über diese Berater involviert sei, spreche Bände über die wahren Machtverhältnisse.

Der Plan sei teuflisch clever: Durch gezielte Vergünstigungen und Rabatte solle die Bevölkerung schrittweise an das neue Geld gewöhnt werden.

Wenn große Unternehmen beginnen würden, Vorteile für die Nutzung des digitalen Euros anzubieten, könnte der Widerstand schnell bröckeln. Wer möchte schon auf Rabatte verzichten, wenn die Inflation das Ersparte auffrisst?

Der Countdown läuft bereits

Während die EZB offiziell von einer Testphase bis Oktober 2025 spreche, gehe Wolff davon aus, dass der digitale Euro bereits im Herbst 2025 eingeführt werden könnte.

Die Zeit dränge, denn das marode Finanzsystem stehe kurz vor dem Kollaps.

Der digitale Euro sei der verzweifelte Versuch der Eliten, ihre Macht in ein neues System hinüberzuretten – auf Kosten unserer Freiheit.

Physische Edelmetalle als letzter Schutzwall

Angesichts dieser düsteren Aussichten stelle sich die Frage: Wie können sich Bürger gegen diese digitale Versklavung wehren? Die Antwort liege in bewährten Werten: Gold und Silber.

Diese physischen Edelmetalle seien nicht programmierbar, nicht löschbar und entziehen sich der Kontrolle der Zentralbanken. Während digitales Geld mit einem Mausklick wertlos gemacht werden könne, behalten Gold und Silber ihren Wert – unabhängig von politischen Launen oder technischen Manipulationen.

Die Einführung des digitalen Euros markiere einen Wendepunkt in der Geschichte des Geldes. Es gehe um nicht weniger als die Frage, ob wir in einer freien Gesellschaft leben wollen oder in einem digitalen Überwachungsstaat.

Die Entscheidung müsse jeder für sich treffen – aber die Zeit zum Handeln werde knapp.

Wer seine finanzielle Souveränität bewahren wolle, sollte jetzt aktiv werden und einen Teil seines Vermögens in physische Edelmetalle umschichten.

