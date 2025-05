Papst Leo XIV. (geboren als Robert Francis Prevost am 14. September 1955) ist das erste amerikanische Oberhaupt der katholischen Kirche und der erste amerikanische Herrscher des Vatikanstaates. Artikel von Leo Zagami

Viele Menschen in den Vereinigten Staaten werden dies für eine gute Sache halten, doch lesen Sie diesen Artikel und Sie werden feststellen, dass dies nicht der Fall ist.

Prevost wurde in Chicago, Illinois, geboren und arbeitete zu Beginn seiner Karriere für die Augustiner, bei denen er 1982 Priester wurde.

Die Augustiner sind ein Orden, der unter anderem im Bildungsbereich Hand in Hand mit den Jesuiten arbeitet. 1998 wurde Prevost zum Provinzial der Augustinerprovinz Chicago gewählt und kehrte am 8. März 1999 in die Vereinigten Staaten zurück, um dieses Amt anzutreten.

Im Jahr 2000 erlaubte Prevost Pater James Ray, einem der Pädophilie beschuldigten Augustinerpriester, unter Aufsicht im St. John Stone Friary in Chicago zu wohnen und sich des öffentlichen Dienstes zu enthalten, selbst nachdem das erste für seinen Wohnsitz vorgeschlagene Pfarrhaus vom Prüfungsausschuss der Erzdiözese abgelehnt worden war, weil es sich auf demselben Grundstück wie eine Pfarrschule befand.

Diese Episode zeigt, wie Prevost einen Pädophilen schützte und ihn in die Nähe potenzieller junger Opfer brachte. (Papst-Wahl: Ablauf, Favoriten und Besonderheiten)

Papst Leo XIV. diente als Kardinal leidenschaftlich den Augustinermissionen in aller Welt, insbesondere in Südamerika. In der peruanischen Bischofskonferenz war Prevost von 2018 bis 2020 Mitglied des Ständigen Rates.

2019 wurde er zum Präsidenten der Kommission für Bildung und Kultur gewählt. Er war auch Mitglied der Leitung von Caritas Peru.

Am 1. März 2021 hatte Prevost eine Privataudienz bei Franziskus, was Spekulationen über eine neue Aufgabe in Chicago oder Rom nährte.

Tatsächlich wurde er unter Papst Franziskus 2023 zum Präsidenten der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika ernannt und im selben Jahr von Papst Franziskus zum Präfekten des Dikasteriums für die Bischöfe, einer Schlüsselposition innerhalb der römischen Kurie, in der er gemeinsam mit den Jesuiten die „Woke“-Kirche nach Franziskus vorbereitet.

Diese Rolle erhöhte Prevosts Sichtbarkeit und Einfluss innerhalb der katholischen Kirche und steigerte sein Profil im Vorfeld künftiger Konklave.

Kardinal Robert Prevost hat eine dokumentierte Geschichte der Kritik an der US-Einwanderungspolitik, insbesondere im Zusammenhang mit Präsident Donald Trump und Vizepräsident JD Vance.

Am 6. Februar 2025 beförderte der verstorbene Papst Franziskus, der, wie ich in meinem neuesten Buch „ Confessions of an Illuminati Volume 12 History, Secret Societies, and the Politics of the Jesuit New World Order and their Luciferian Court“ erläutere, die US-amerikanische Bischofskonferenz auf einen Kampf gegen Trumps Einwanderungspolitik vorbereitete, Prevost zum Kardinalbischof und wies ihn der Suburbikariatsdiözese Albano in der Provinz Rom zu, damit er zum neuen Papst gewählt werden konnte.

Vor seiner Wahl zum Papst nutzte Prevost die sozialen Medien, um seinen Bedenken Ausdruck zu verleihen.

Im April 2025 retweetete er einen Beitrag, in dem Weihbischof Evelio Menjívar die Abschiebung eines US-Bürgers verurteilte, und fragte: „Sehen Sie das Leid nicht? Bedrückt Sie kein Gewissen? Wie können Sie nur schweigen?“

Im Februar teilte Prevost einen Artikel der American Jesuit Review, in dem JD Vances Unterstützung von Abschiebungen und der Umgang der USA mit Migranten kritisiert wurde.

Außerdem teilte Prevost einen Artikel mit dem Titel „ JD Vance liegt falsch: Jesus verlangt nicht von uns, unsere Liebe zu anderen zu bewerten“ , in dem er Vances Interpretation der christlichen Lehren anprangerte, um die restriktive Einwanderungspolitik von MAGA zu rechtfertigen.

Dieser Tweet wurde ebenfalls Anfang Februar gepostet, als er von Papst Franziskus zum Kardinal ernannt wurde.

Unser schlimmster Albtraum ist wahr geworden: ein amerikanischer „woke“ Papst, der Donald J. Trump hasst, genau wie ich es in meinem neuesten Buch beschrieben habe.

Das ist ein Weckruf für all jene Katholiken, die dachten, der Vatikan würde einen konservativen Papst wählen.



Der wahre Grund, warum Trump ein KI-Bild von sich als Papst teilte, um das von den Jesuiten und der KPCh manipulierte bevorstehende Konklave herauszufordern

Donald Trump veröffentlichte eine Woche nach seiner Teilnahme an der Beerdigung von Papst Franziskus ein von einer künstlichen Intelligenz generiertes Bild von sich selbst im Papstkostüm in den sozialen Medien und löste damit Empörung bei einigen Katholiken aus, die den Ernst der Lage noch nicht begriffen haben, was beim bevorstehenden Konklave geschieht.

Wie ich in meinem neuesten Buch „ CONFESSIONS OF AN ILLUMINATI VOLUME 12 History, Secret Societies, and the Politics of the Jesuit New World Order and their Luciferian Court“ erkläre, wurde das Konklave vollständig von den Jesuiten manipuliert.

„…diesmal wurde die Nachfolge von Papst Franziskus vor dem Konklave entschieden, und zwar im Jesuitensitz von Borgo Santo Spirito, wo seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil die Politik der Kirche von Rom zunehmend bestimmt wurde.“

Wie ich in meinem vorherigen Artikel „Das Drängen der Kommunistischen Partei Chinas auf Kardinal Luis Antonio Tagle als ersten asiatischen Papst nimmt zu und gewinnt unter den Jesuiten an Unterstützung“ erklärte, drängt Peking auf Kardinal Luis Antonio Tagle, was sich ändern könnte, wenn sie sich für die Ernennung eines afrikanischen Papstes entscheidet.

Afrika ist seit dem Ende des chinesischen Bürgerkriegs 1947 von entscheidender Bedeutung für Chinas Außenpolitik. China unterstützte während des Kalten Krieges mehrere afrikanische Befreiungsbewegungen, und seit 1951 besuchte der Außenminister der Volksrepublik China (VRC) jedes Jahr ein afrikanisches Land, wobei er auch die Internationale Abteilung zur Verwaltung der Beziehungen mit ausländischen kommunistischen Parteien gründete.

Frühe Interaktionen, wie die Bandung-Konferenz von 1955, zielten darauf ab, Anerkennung für die Volksrepublik China zu gewinnen und den sowjetischen Einfluss einzuschränken, insbesondere in der Zeit des Kalten Krieges. Der Ansatz der KPCh entwickelte sich weiter und umfasste materielle Unterstützung, Ausbildungsprogramme und in jüngerer Zeit auch zwischenparteiliche Austausche mit dem Schwerpunkt auf Führung und Regierungsführung.

Die Beziehungen zwischen China und Afrika bilden das Fundament der chinesischen Außenpolitik. Daher wäre es sinnvoll, wenn sich das Land letztendlich dazu entschließen würde, Kardinal Peter Turkson oder einen anderen Afrikaner anstelle von Kardinal Luis Antonio Tagle zu unterstützen.

Dennoch hofft Giuliano Di Bernardo, ein jesuitischer Agent fünfter Klasse und derzeitiger Großmeister der italienischen Akademie der Illuminaten, immer noch auf die unwahrscheinliche Wahl „seines lieben Freundes“, des vatikanischen Staatssekretärs Pietro Parolin, wie die italienische Zeitung Il Fatto Quotidiano heute berichtete und bestätigt damit übrigens, was ich in Confessions of an Illuminati Band 6.66 über die besondere Beziehung zwischen Di Bernardos Illuminaten und Parolin geschrieben habe.

