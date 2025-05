Der lange Schatten „Unserer Demokratie“ der alten Bundesrepublik oder warum immer noch Leute die CDU und die SPD wählten

Teile die Wahrheit!

Sie dürfen nicht glauben, dass die heutige gefühlte Gleichschaltung der Medien wirklich neu ist. In meinen Bänden über die Jahre von 1943 bis 1945, die Jahre von 1946 bis 1951, die 1950er und die 1960er Jahre, die im Anderwelt Verlag erschienen, erleben Sie hautnah mit, wie „Unsere Demokratie“ damals schon vorgegaukelt wurde, wenn auch viel überzeugender als heute.

Wer hätte in den guten alten Zeiten des Kalten Krieges schon vermutet, dass die Demokratie in der alten Bundesrepublik eine abgesprochene Großveranstaltung mit verteilten Rollen und eindrucksvollen Schaukämpfen von relativ wenigen großen Akteuren war? Wenn Sie sich auf den Ist-ja-wie-heute-Effekt freuen, lassen Sie sich das nicht entgehen! Von Reinhard Leube

Vor den Kulissen zweier Militärblöcke in Europa und in der juristischen Unklarheit, wie groß das Deutsche Reich denn nun wirklich sei, wirkten die medial hochgeschaukelten Schaugefechte allerdings bierernst.

Genug Reichsbürger vom Feinsten fanden Sie damals im Bonner Regierungsviertel und beim Bundesverfassungs(!)gericht in Karlsruhe. Es ist kein Wunder, dass der deutsche Staat sehr empfindlich reagiert, seit so viele Menschen auf diese Trickserei im Feld zwischen einem Grundgesetz und einer Verfassung aufmerksam wurden.

Aus meinem Band über die Zeit von 1942 bis zum Frühjahr 1943 geht letztlich hervor, wann und warum die Idee dafür aus der Taufe gehoben wurde. Meine Bücher handeln von diesem Rollenspiel von „Links“ und „Rechts“ auf der ganz großen Bühne der Bundesrepublik. Sie finden nachprüfbare Tatsachen, die die Illusion einer quietschlebendigen Demokratie in der guten alten Zeit zerplatzen lassen. Dieser Irrglaube lässt noch immer zu viele Leute ihr Kreuzchen bei Wahlen bei den Parteien machen, die diese Theaterdemokratie dargeboten haben.

Sie können aber auch einfach weiterlesen, um fürs Erste ein paar Antworten parat zu haben.

Was nimmt sich Friedrich Merz, der neueste Darsteller auf der großen Bühne, vor?

Uns muss es gelingen, Befürchtungen zu zerstreuen.

Es ist was faul im Staate D…Deutschland. Wahl-Versprechen werden zu Versprechern. Gleichklingendes verwandelt sich lautlos ins Gegenteil. Das heilige Mehrheitsprinzip bei Wahlen wurde gekippt. Einstige Wähler der demokratischen Parteien werden kurzerhand von der Demokratie ausgeschlossen, weil sie mit deren neuer Politik nicht mehr einverstanden sind und jetzt nach Alternativen suchen.

Über Nacht werden ihre einstigen Wähler zu Feinden der Demokratie deklariert. Doch was hat sich gewandelt – die große Politik oder das Wahlvolk? Versteht es nur nicht das Gute an der alternativlosen Linie von Mutti – und später von Vati?

Glauben Politiker und Medien allen Ernstes, dass sie das Recht hätten, unpopuläre Entscheidungen jeder Art vollumfänglich und ohne Rücksicht auf tödliche Verluste durchzupeitschen nach dem Motto: Wo gehobelt wird, fallen Späne? Sehen sie nicht, dass sie sich selbst von der Demokratie gelöst haben oder wollen sie es nicht sehen?

Verkleistern sie sich schlafwandlerisch oder mit perfidem Kalkül die Erkenntnis, dass sie sich verrannt haben? Glauben sie selbst, was sie denken? Ihren „öffentlich-rechtlichen“ Medien haben sie schon in grauer Vorzeit die Deutungshoheit mittels feudaler Abgabeneintreibung gesichert. Da sich viele Leute ihre Bevormundung und Gängelung inzwischen nicht mehr gefallen lassen und die Abgaben nicht mehr freiwillig abführen, haben sie ihre Gebühren-Einzugs-Zentrale jetzt in Gebührenservice umbenannt. Sehr kreativ.

So billig lassen sich die Befürchtungen in der Bevölkerung aber offenkundig nicht zerstreuen, zumal man so oder so erfährt, was in unserem Land real geschieht. Doch sie denken im Traum nicht daran, die alternativlose Politik ihrer SED zu revidieren. Ein ganz unangenehmes Déjà-vu.

In den Köpfen der schon länger hier Herrschenden gibt es einen blinden Fleck. So entsprechen die Ansprüche der SPD an mitbestimmende Macht im Bund heute in keiner Weise mehr den Zustimmungsraten aus den Zeiten Willy Brandts. Zuvor war auch schon die CDU mit dem schlechtesten Ergebnis seit der Steinzeit an die Hebel der Macht gekommen.

Mit jedem neuen Jahr investieren die geborenen Herrscher mehr Geld in Vorfeldorganisationen ihrer Regierung, die ihre vorgezeichnete Linie gerne auch mit Gewalt gegen Menschen und Güter durchsetzen dürfen. Soll die Willkür wieder als Herrschaftsprinzip etabliert werden? Soll der Verweis auf Länder mit Willkür, Unfreiheit und Diktatur sowie Despoten an der Spitze noch lächerlicher werden? Es wird einem ganz blümerant, wenn sie ausgerechnet hier über eine lupenreine Demokratie lästern.

Was sagt der politische Beobachter Dieter Nuhr?