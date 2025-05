Der mysteriöse Fall von „Sad Satan“, dem verfluchten Videospiel aus dem Dark Web (Video)

Hier sind die von Obscure Horror Corner geposteten Videos zusammen mit einer Analyse ihres Inhalts.

Beim Betrachten dieses Gameplay-Videos wird sofort klar, warum manche Sad Satan als „Walking Simulator“ bezeichnen. Action gibt es nicht viel. Die Umgebung um den Spieler herum erzählt jedoch eine Geschichte.

Nach ein paar Schritten hört der Spieler eine bizarre Tonspur, die wie ein rückwärts sprechendes junges Mädchen klingt. Wie die meisten Elemente in Sad Satan stammt auch diese Tonspur aus einer realen Quelle: einer polnischen Radiosendung mit verschlüsselten Nachrichten.

Swedish Rhapsody war ein polnischer Zahlensender, der vom Ministerium für öffentliche Sicherheit (später Amt für Staatsschutz und Auslandsgeheimdienst) betrieben wurde, der AM-Rundfunk nutzte und zwischen den späten 1950er Jahren und 1998 in Betrieb war. Es wurde verwendet, um verschlüsselte Nachrichten an Geheimdienstagenten im Westblock zu senden. Bemerkenswert ist die Verwendung einer Stimme, die einst für die Stimme eines jungen Mädchens gehalten wurde, das Deutsch sprach. Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich um eine spezielle Maschine des ostdeutschen Staatssicherheitsdienstes handelte, die als „Sprach-Morse-Generator“ bekannt war.

Warum wurde diese spezielle Audioaufnahme in Sad Satan verwendet? Schwer zu sagen. Sie klingt unheimlich, und die Stimme des jungen Mädchens bereitet den Spieler auf das düstere SRA-Thema des Spiels vor.

Ein paar Schritte später sehen wir dieses ominöse Bild.

Im Kontext des Spiels dient dieses gruselige Bild als Jump Scare. Wie andere bizarre Elemente im Spiel hat es jedoch eine Bedeutung.

Im Spiel posiert der Prinz auf Schloss Konopiste in Tschechien, umgeben von seiner Geweihsammlung. Das Bild wurde aus offensichtlichen Gründen in Sad Satan aufgenommen : Es ist gruselig und sieht satanisch aus. Dass diese Adelsfigur aussieht, als würden Hörner aus ihrem Kopf wachsen, ist ein passendes Bild, das die satanischen Tendenzen der okkulten Elite repräsentiert.

Das Blut auf dem Boden deutet darauf hin, dass in diesem verfluchten Gebiet ein Mord stattgefunden hat. Wie wir später sehen werden, ähneln die Kreise an den Wänden Augen. Abgesehen davon, dass allsehende Augen die Lieblingssymbole der okkulten Elite sind, deutet das Muster darauf hin, dass der Spieler beobachtet wird.

Dann taucht unerwartet ein weiteres symbolisches Bild auf.

Wenn man die traurige Ironie dieses Bildes versteht, ergibt die Geschichte des Spiels einen Sinn. Jimmy Savile war ein englischer DJ und Medienstar, der die BBC-Shows „ Top of the Pops“ und „Jim’ll Fix It“ moderierte . Bekannt war er jedoch vor allem als Monster, das von der Elite beschützt wurde.

Nach seinem Tod im Jahr 2011 wurden Hunderte von Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs untersucht, viele davon betrafen Kinder. Dann kam die schreckliche Wahrheit ans Licht: Savile war jahrzehntelang pädophil, und trotz der seit den 1980er Jahren aufgetauchten Vorwürfe führten seine Ermittlungen zu nichts.

Auf dem Bild oben ist er mit seiner Freundin Margaret Thatcher, der ehemaligen Premierministerin des Vereinigten Königreichs, zu sehen. Dieses Bild verdeutlicht, wie Savile trotz der gegen ihn erhobenen Vorwürfe sein Leben lang von höchster Macht geschützt wurde. Beweise wurden vernichtet, Zeugen zum Schweigen gebracht und weitere Maßnahmen ergriffen, um seine Verbrechen zu vertuschen.

Auf dem Bild halten sowohl Savile als auch Thatcher ein Schild der National Society for the Prevention of Cruelty to Children. Zur gleichen Zeit vergewaltigte Savile Kinder unter zehn Jahren.

Dieses traurige Stück Geschichte bringt ein zentrales Thema von Sad Satan auf den Punkt : Täter werden nicht vor Gericht gestellt.

Als ob dieser Kontext nicht schon verstörend genug wäre, hört der Spieler die Worte „trauriger Satan“ mehrmals wiederholt, während er Savile anstarrt.

Auch dieses kurze Audio-Clip ist wieder einmal bedeutsam. Es handelt sich um einen Ausschnitt aus dem Song „Stairway to Heaven“ von Led Zeppelin, der beim Rückwärtsspielen satanistische Texte enthalten soll . Hier sind die angeblich rückwärts abgespielten Texte:

Oh, auf meinen süßen Satan. Er, dessen kleiner Weg mich traurig machen würde, dessen Macht Satan ist. Er wird denen, die bei ihm sind, 666 geben. Es gab einen kleinen Geräteschuppen, in dem er uns leiden ließ, trauriger Satan.

Dies ist eine der ersten „Verschwörungstheorien“ über versteckten Satanismus in der Musikindustrie. Ob wahr oder nicht, dieser spezielle Teil klingt wirklich nach „traurigem Satan“.

Es könnte noch einen weiteren Grund geben, warum dieser Audioausschnitt im Spiel enthalten war. Jimmy Page, der Gitarrist von Led Zeppelin, war dafür bekannt, auf dem Höhepunkt seiner Karriere mit einem 14-jährigen Mädchen auszugehen, was das Thema Kindesmissbrauch im Spiel unterstreicht. Und er war keine Ausnahme: Solche Beziehungen waren während der Rock’n’Roll-Ära weit verbreitet.

Kurz gesagt, dies ist kein typisches Videospiel. Und je weiter der Spieler kommt, desto schlimmer wird es.

Der zweite Teil beginnt damit, dass der Spieler versucht, eine Tür zu öffnen, woraufhin ihm die Nachricht angezeigt wird: „Rettung mit Schlüssel. Leiden.“ Wird dort jemand misshandelt?

Dann wird der Spieler mit einem weiteren bizarren Jump-Scare-Bild konfrontiert.

Dieses Bild trägt den Titel „Head Inside Shirt“ und stammt vom Fotografen Roger Ballen. Es ist Teil der „Shadow Chamber“, einer Sammlung bizarrer Bilder mit schrecklichen Implikationen, oft mit Kindern. Hier ist ein weiteres Foto aus dieser Sammlung.

Etwas später sieht der Spieler unten auf dem Bildschirm die Worte

„In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi“

Dies ist ein satanischer Zauberspruch, der in okkulten Ritualen verwendet wird und wie folgt übersetzt werden kann:

„Im Namen unseres Gottes Satan, Luzifer im Himmel.“

Dies impliziert, dass an diesem verfluchten Ort satanische Rituale stattfinden, vermischt mit Kindesmissbrauch. Als ob das nicht genug wäre, hört der Spieler später eine Rede Hitlers, die in tieferer Tonlage und rückwärts abgespielt wird.

Anschließend betritt der Spieler den „Leidensraum“, für den zuvor ein Schlüssel erforderlich war, und an dessen Ende ein weiteres symbolisches Bild auf dem Bildschirm erscheint.

Wenn sich der Spieler umdreht, bietet sich uns ein weiterer gruseliger Anblick.

Dann hört der Spieler einen markerschütternden Schrei. Manche vermuten, dass dieser Schrei (und andere Geräusche im Spiel) von echten Opfern stammen könnten, die aufgezeichnet wurden. In diesem speziellen Fall gehört der Schrei zu den Standardgeräuschen der Spiel-Engine und wurde daher von einer Synchronsprecherin übernommen.

Der Spieler betritt einen Raum voller „Augen“, in dem sechs Mädchen regungslos stehen.

An diesem Punkt beschleicht einen das ungute Gefühl, dass der Spieler möglicherweise tatsächlich die Rolle eines Missbrauchstäters spielt.

Laut einem Reddit-Benutzer können die Codes wie folgt entschlüsselt werden:

Etwas später muss sich der Spieler ganze fünf Minuten lang Charles Mansons Rede über Spiritualität anhören – ein Monolog, der mit diesen erschreckenden Worten endet:

„Wenn ich anfange, Menschen zu ermorden, wäre keiner von euch mehr übrig.“

Die Darstellung dieses mörderischen Sektenführers im Spiel ist definitiv gruselig und provokativ. Aber es steckt noch mehr dahinter. Charles Manson war in den 1960er Jahren tief in die bizarre, okkulte Seite der Unterhaltungsindustrie verstrickt. Sein Kult ermordete (auf opfernde Weise) die Schauspielerin Sharon Tate, die Frau des Regisseurs Roman Polanski, der auch in Sad Satan einen kurzen Auftritt haben wird .

Das Muster an einigen Wänden zeigt Schmetterlinge, als wären sie von Kindern gemalt worden. Ist das ein Hinweis auf die Gedankenkontrolle der Monarchen?

Dieses Wandmuster weist Spiralen auf, die auf unheimliche Weise an Symbole erinnern, die zur Identifizierung von Pädophilen verwendet werden.

Der vierte Teil beginnt mit dem Bild eines weiteren schrecklichen Mannes. Allein die Lektüre der Geschichte dieses Serienmörders ist ein verstörendes Kaninchenloch. Der Grund für seine Aufnahme in Sad Satan liegt jedoch auf der Hand: Er beteiligte sich an den Lieblingsaktivitäten der okkulten Elite, wie Pädophilie, Kannibalismus und sogar Vampirismus. Tsutomu Miyazaki war ein japanischer Serienmörder, der zwischen August 1988 und Juni 1989 vier junge Mädchen in Tokio und der Präfektur Saitama ermordete. Er entführte und tötete die Mädchen im Alter von vier bis sieben Jahren in seinem Auto, zerstückelte sie anschließend und misshandelte ihre Leichen. Er betrieb außerdem Kannibalismus, bewahrte Körperteile als Trophäen auf und verhöhnte die Familien seiner Opfer. Etwas später im Spiel wird ein vollständiges Bild von Miyazaki gezeigt, das den Spieler zwingt, für unangenehme Sekunden in die Augen des puren Bösen zu blicken. Nachdem Sie einen Raum betreten und durch einen Flur gegangen sind, erscheint dieses Bild. Wenn man bedenkt, dass das Spiel Fälle von Missbrauchstätern beleuchtete, die davonkamen, könnte dieses Bild der Justitia die Machtlosigkeit der Gerichte angesichts der Aktionen der okkulten Elite darstellen. Nachdem der Spieler einen anderen Raum betreten hat, hört er eine Person rückwärts sprechen. Es ist ein Audioausschnitt von Johnny Rotten, dem Leadsänger der Sex Pistols, aus dem Jahr 1978. Und er spricht über Jimmy Savile: Ich halte ihn für einen Heuchler. Ich glaube, er treibt allerlei schäbige Dinge, von denen wir nichts wissen und über die wir nicht reden dürfen. Ich kenne einige Gerüchte. Dieses Interview beweist, dass Saviles grausame Taten Jahrzehnte vor seinem Tod bekannt waren und nie Gerechtigkeit geübt wurde. Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum Justitia direkt vor dem Audioausschnitt erschien. Während der Spieler weiter vordringt, erscheinen am unteren Bildschirmrand bizarre Meldungen, wie etwa: Hören Sie auf, das zu tun. Alle sind bereit für die Party. Kommen Sie herein und haben Sie Spaß. Diese Nachrichten scheinen darauf hinzuweisen, dass der Spieler ein Missbrauchstäter ist. Dann sieht der Spieler dieses Bild. 2014 wurde Harris wegen sexuellen Missbrauchs von vier minderjährigen Mädchen verurteilt. Ironischerweise präsentierte Harris 1985 ein zwanzigminütiges Video zur Prävention von Kindesmissbrauch mit dem Titel „ Kids Can Say No!“ . Ihm wurde außerdem die „Ehre“ zuteil, ein offizielles Porträt von Königin Elisabeth zu malen – eine weitere Verbindung zwischen diesen Degenerierten und der globalen Elite. Zu Beginn von Teil 5 hören wir einen Ausschnitt des Songs „Alabama“ von The Doors, rückwärts abgespielt . Hier sind einige Liedtexte. Nun, zeig mir den Weg

zum nächsten kleinen Mädchen.

Oh, frag nicht warum. Ja, es klingt unheimlich, insbesondere wenn man bedenkt, dass der Spieler buchstäblich auf dem Weg zum „nächsten kleinen Mädchen“ ist. Nachdem der Spieler ein Stück weitergegangen ist, sieht er dieses Bild. 1977 wurde Polanski angeklagt, ein 13-jähriges Mädchen unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben. Ihm wurden unerlaubter Geschlechtsverkehr mit einer Minderjährigen, Vergewaltigung unter Drogeneinfluss, Perversion, Sodomie, unzüchtige und laszive Handlungen an einem Kind unter 14 Jahren und die Abgabe einer kontrollierten Substanz an eine Minderjährige vorgeworfen. Trotz der Beweise gegen ihn hat Polanski nie für seine Verbrechen bezahlt. Schlimmer noch: Wie das Bild oben zeigt, erhält er Trophäen. Er ist ein weiteres Beispiel für einen Pädophilen, der von der okkulten Elite protegiert wird. Liegt es daran, dass er einige der beliebtesten satanischen Filme der Elite, wie zum Beispiel „Rosemary’s Baby“ , geschaffen hat ? Nachdem der Spieler einen Ausschnitt aus einem Interview gehört hat, in dem Jimmy Savile behauptet, er habe nie gegen Gesetze verstoßen, sieht er dieses Bild. Die Einbeziehung dieses Bildes spielt auf okkulte Geheimgesellschaften an, die im Verborgenen arbeiten und an Ritualen teilnehmen, die oft Opfer beinhalten. Dann ertönt ein schrecklicher Schrei, und ein kleines Mädchen greift den Spieler an, bis der Bildschirm schwarz wird. Das Spiel endet damit, dass der Spieler in einem kleinen, engen Raum erwacht und diese alptraumhafte Erfahrung in den Tiefen menschlicher Verderbtheit endet. Aber das ist nicht das Ende von Sad Satans verdrehter Geschichte. Die andere Version Kurz nach der Veröffentlichung der Videos postete eine Person, die behauptete, ZK (der mutmaßliche Schöpfer von Sad Satan ) zu sein, auf 4Chan. Der Beitrag enthielt auch einen Download-Link zum Spiel, das von vielen heruntergeladen wurde, darunter auch von prominenten YouTubern. Die Nervenkitzel-Suchenden, die diese Version von Sad Satan heruntergeladen hatten , entdeckten jedoch, warum man nicht ausgerechnet von 4Chan beliebige Dateien herunterladen sollte. Die Spieler stellten fest, dass das Spiel mit Tracking-Software und Malware befallen war, die ihre Computer unbrauchbar machten. Schlimmer noch: Diese Version des Spiels enthielt Bilder mit extrem brutalen Szenen aus dem echten Leben und ein Bild mit Kinderpornografie. Der Besitz des Spiels war daher strengstens illegal. Seitdem umgibt Sad Satan eine dunkle Aura, und das Mysterium um ihn herum vertieft sich immer mehr. Niemand weiß wirklich, wer dahinter steckt und warum es überhaupt erschaffen wurde. Einige vermuten, dass das Spiel vom Besitzer von Obscure Horror Corner selbst entwickelt wurde, während andere glauben, es sei ein Dark-Web-Rekrutierungstool für Untergrundringe. Zwar haben Nachahmer in den letzten Jahren mehrere andere Versionen herausgebracht, doch keine davon klingt so verstörend „echt“ wie das Original Sad Satan . Abschließend Manche glauben, dass Sad Satan dazu gedacht war, einige der abscheulichsten Menschen der Welt bloßzustellen, deren grausame Taten selbst Satan traurig machen. Andere wiederum glauben, das Spiel sei geschaffen worden, um diese Krankheit zu zelebrieren, da die gesamte Atmosphäre des Spiels eindeutig satanisch ist. Ob dem so ist, eines ist sicher: Sad Satan ist ein Spiegelbild unserer Zeit. Wir leben in einer Zeit, in der das Böse immer sichtbarer wird und uns ungestraft direkt ins Gesicht starrt. Diese Menschen verstecken sich vor aller Augen, paradieren vor der Kamera und haben sogar die Frechheit, uns Moralpredigten zu halten. Währenddessen verwandeln sie sich hinter verschlossenen Türen, in dunklen Räumen, die denen in Sad Satan ähneln , in Monster. Und Satan ist nicht traurig; er jubelt. Seine Macht wächst exponentiell, während sich Böses und Verderbtheit zu einem strukturierten System entwickeln, das von der „Elite“ der Welt finanziert und geschützt wird. Manche würden sagen, diese inzestuöse Beziehung zwischen Reichtum, Macht und Missbrauch IST Satan. Sie ist der Höhepunkt weltlicher Versuchungen, wo Menschen ihren niedersten Trieben nachgeben und wo die Verletzung von Reinheit und Unschuld für diejenigen, die alles besitzen, ein „Kick“ ist. Wie in „Sad Satan“ irren wir auf der Erde umher, werden Zeugen unmissverständlicher Zeichen des Bösen und fragen uns, ob das alles nur ein Spiel ist. Nun ja, das ist es. Und wer in diesem Leben scheinbar gewinnt, wird im Jenseits oft der größte Verlierer sein.

Quellen: PublicDomain/vigilantcitizen.com am 13.05.2025