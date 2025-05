Deutschland: Staatsfinanzierte Links-NGOs sollen Bürgerversammlung gegen Asylwohnheim crashen

Teile die Wahrheit!

Ein Vorfall in Potsdam vom Montag zeigt exemplarisch, wie der Linksstaat und die von ihm finanzierten NGOs die öffentliche Meinung manipulieren und die Menschen systematisch belügen.

SPD-Oberbürgermeister Mike Schubert lud zur zweiten Anwohnerversammlung im Stadtteil Kirchsteigfeld ein, wo Asylbewerber in einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht werden sollen.

Wie immer hält sich die Begeisterung der Anwohner darüber jedoch in Grenzen. Schubert behauptete in der Einladung zwar, sich auf „konstruktiven Austausch“ und einen „offenen Dialog“ zu freuen, in Wahrheit sollte genau dies jedoch verhindert werden.

Deshalb verschickte das mit Steuergeld finanzierte Bündnis „Potsdam! bekennt Farbe“ schon Tage vor der Anwohnerversammlung einen internen Aufruf von einer offiziellen E-Mail-Adresse der Stadtverwaltung.

Darin hieß es: „In Absprache mit dem Bündnisvorsitzenden und mit dem Lenkungsgremium möchten wir zur Teilnahme an der Anwohnerversammlung […] aufrufen.“ Es solle verhindert werden, dass die Stimmung dort „nach rechts kippt“ – im Klartext also, dass die Bürger sich gegen die ungebetenen Gäste aussprechen.

Erfahrungen der Vergangenheit hätten gezeigt, „dass mit Tendenzen dieser Art im Rahmen von Anwohnerversammlungen zu rechnen ist“. Deshalb rief das Bündnis dazu auf, bei der Versammlung „sichtbar“ zu sein, um „möglichen rechtspopulistischen Kräften entgegenzutreten“ – am besten auch mit entsprechender Kleidung wie „Bündnisschals“.

OB selbst Mitglied

Vorsitzender des Bündnisses ist absurderweise kein anderer als Schubert selbst!

Die Stadt, deren Oberbürgermeister er ist, finanzierte ein Bündnis, dem er vorsitzt, allein zwischen 2020 und 2024 mit über 55.000 Euro.

Dieses linke Bündnis sollte Claqueure in die Anwohnerversammlung schicken, um Kritik an der Asylunterkunft zu unterdrücken und die Teilnehmer einzuschüchtern. Gegenüber „Nius“ erklärte die Stadt Potsdam: „Tatsächlich ist die E-Mail von der Koordinierungsstelle, die das Bündnis bei organisatorischen Aufgaben unterstützt, im Auftrag des Lenkungsgremiums des Bündnisses ‚Potsdam bekennt Farbe‘ an die Bündnismitglieder versandt worden.“

Das Senden der E-Mail im Namen der Landeshauptstadt sei „falsch“ gewesen und von der Arbeit der Koordinierungsstelle auch nicht vorgesehen. Man bedauere diesen Fehler, „da dadurch ein falscher Eindruck entstanden ist, der dem Ziel der sachlichen und direkten Kommunikation mit den Anwohnerinnen und Anwohnern nicht dienlich ist“.

Der Fall werde „intern aufgearbeitet.“

„Dieser Vorfall zeigt erneut, dass Oberbürgermeister Schubert kein Interesse daran hat, sich mit den Fragen und Sorgen der betroffenen Anwohner zu befassen.

Vielmehr versucht er, davon abzulenken, dass das betreffende Gebäude völlig ungeeignet ist, indem er die Anwohner als rechts diskreditiert und mit geladenen Bündnisschal-Statisten Stimmung macht. Das ist ein Skandal“, kritisierte ein Vertreter der Anwohnerinitiative gegenüber „Nius“.

Ein Teilnehmer der Versammlung berichtet: „Herr Schubert und die Stadtverwaltung wirkten schlecht vorbereitet: Wichtige Details wie Namensliste oder Belegung wurden kaum genannt, ein Sicherheitskonzept blieb aus. Die Ankündigung von maximal zwei Sicherheitskräften für 60 Bewohner sorgte für Unruhe.

Eine auffällige Polizeipräsenz sowie die Anwesenheit stadtbekannter Antifa-Mitglieder – offenbar durch Schuberts E-Mail mobilisiert – verstärkten das Misstrauen.

