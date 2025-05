Die Behauptung, dass der COVID-Impfstoff „sicher und wirksam“ sei, bricht vor laufender Kamera zusammen (Video)

Dies ist die Anhörung im Senat, die Sie niemals sehen sollten.

Die Behauptung, dass die Impfstoffe „sicher und wirksam“ seien, wurde am Mittwochnachmittag während der explosiven Anhörung von Senator Ron Johnson im Senat zu COVID-19-Impfschäden vor laufender Kamera widerlegt.

Senator Ron Johnson legte Beweise vor, die aufdeckten, wie die Biden-Regierung die Schäden durch Impfstoffe ABSICHTLICH vor der Öffentlichkeit verheimlicht hat.

Anschließend enthüllte Dr. James Thorp (Gynäkologe) Daten zu Fehlgeburten, die so erschütternd waren, dass es im Saal still wurde.

Dies ist die Anhörung im Senat, die Sie niemals sehen sollten. Ich habe drei Stunden Filmmaterial in einen fünfminütigen Text zusammengefasst.

Senator Ron Johnson eröffnete die Anhörung mit einer Bombe: Die Biden-Regierung wusste von tödlichen Herzrisiken im Zusammenhang mit den COVID-Impfungen und hielt diese bewusst vor der Öffentlichkeit geheim.

Johnson veröffentlichte neu vorgelegte Unterlagen, die einen detaillierten Zeitplan darüber enthüllten, was die Beamten wann wussten. Während Pfizer und Moderna Insider-Informationen erhielten, wurden Ärzte und Bürger, die Bedenken äußerten, zum Schweigen gebracht.

Im Februar 2021 warnten israelische Gesundheitsbehörden die CDC vor „zahlreichen Berichten über Myokarditis, insbesondere bei jungen Menschen“ nach Pfizer-Impfungen, nur zweieinhalb Monate nachdem der Impfstoff die Notfallzulassung erhalten hatte.

Im April prüfte die CDC bereits Myokarditis-Daten aus Israel und dem Verteidigungsministerium. Aber anstatt die Öffentlichkeit zu warnen, schwieg sie.

Bis zum Ende des Monats hatte VAERS 2.926 Todesfälle registriert, fast die Hälfte davon innerhalb von drei Tagen nach der Impfung. „Jemand sollte sich darum kümmern“, sagte Johnson.

Im Mai erwog die CDC die Herausgabe einer offiziellen Gesundheitswarnung – verzichtete jedoch darauf. Stattdessen veröffentlichte sie eine abgeschwächte Empfehlung, in der eine wichtige Warnung an Ärzte, körperliche Aktivitäten bei Myokarditis-Patienten einzuschränken, gestrichen wurde. (Französische Regierung gibt zu, dass geimpften Bürgern mysteriöse Nanotechnologie injiziert wurde (Video))

Francis Collins, damals Direktor der NIH, wischte alles beiseite. „Senator, Menschen sterben“, sagte er zu Johnson.

In nur sechs Monaten war die Bilanz erschütternd: 384.270 Meldungen über unerwünschte Ereignisse, 4.812 Todesfälle, davon 1.736 innerhalb von nur 48 Stunden nach der Impfung.

Dr. Peter McCullough ergriff daraufhin das Wort und belegte die Behauptungen über durch Impfstoffe verursachte Myokarditis.

Vor COVID hatte McCullough in seiner gesamten Karriere nur zwei Fälle gesehen. Nach der Einführung der Impfstoffe änderte sich alles.

Er sagt, er habe inzwischen „Tausende von Patienten mit diesem Problem untersucht“.

„Es gibt 1.065 Artikel in der Fachliteratur über COVID-Impfstoff-Myokarditis“, erklärte er und verwies auf einen Fall aus dem Jahr 2021, der im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde. Ein 42-jähriger Mann entwickelte eine durch den Impfstoff verursachte Myokarditis. „Eine Infektion wurde ausgeschlossen“, sagte McCullough. „Es ist der Impfstoff.“ Drei Tage nach seiner Moderna-Impfung war der Mann tot.

McCullough zitierte einen schockierenden Fall aus Korea – einen jungen Mann, der innerhalb von acht Stunden nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus nach einer Pfizer-Impfung starb. Sein Herz war, wie McCullough es ausdrückte, „durch Entzündungen verbrannt“.

Dann kam ein Fall aus Connecticut: Zwei Teenager im Alter von 16 und 17 Jahren starben wenige Tage nach der Pfizer-Impfung im Schlaf. Ihre Eltern fanden sie leblos vor.

„Diese Fälle … hätten die Aufmerksamkeit aller auf sich ziehen müssen“, sagte McCullough. „Es sollte niemals jemand sterben, nachdem er einen Impfstoff erhalten hat, der direkt durch den Impfstoff verursacht wurde.“

Der in Alabama ansässige Arzt Dr. Jordan Vaughn schätzte die Zahl der Betroffenen noch höher ein: Bis zu 15 Millionen Amerikaner könnten an Long COVID oder COVID-Impfschäden leiden.

Er behandelt derzeit Teenager, die nicht aufstehen können, und zuvor gesunde Erwachsene, die ohne erkennbare Ursache einen Schlaganfall erlitten haben.

Laut Vaughn ist die S1-Untereinheit des Spike-Proteins alles andere als harmlos. „Sie löst Entzündungen aus, stört die Endothelbarrieren, induziert einen Abbau-resistenten Fibrin und fördert die Bildung zahlreicher Amyloid-Aggregate“, erklärte er.

Diese Effekte beeinträchtigen die Sauerstoffversorgung, schädigen die Blutgefäße und lösen eine Welle von Symptomen aus – Herzrasen, Gehirnnebel, Atemnot und Erschöpfungszustände nach körperlicher Anstrengung.

In seiner Klinik verwendet Vaughn die Immunfluoreszenzmikroskopie, um die Schäden des Spike-Proteins bei Patienten zu erkennen, die zuvor bei bester Gesundheit waren.

Er warnte, dass die mRNA-Injektionen zu einer unkontrollierten Produktion des Spike-Proteins führten, das sich im gesamten Körper ausbreitete und das Herz, das Gehirn, die Eierstöcke und die Hoden erreichte.

Die Aufsichtsbehörden behaupteten, der Impfstoff bleibe im Arm. Das war eine Lüge. Eine Studie der Yale University zeigt nun, dass manche Menschen mehr als 700 Tage nach ihrer letzten Impfung immer noch Spike-Proteine produzieren.

Wir haben den Menschen nicht einfach nur eine Spritze verabreicht. Wir haben sie zu Spike-Protein-Fabriken gemacht.

Der Gynäkologe Dr. James Thorp sorgte für einen der erschreckendsten Momente der Anhörung.

Er sagte, dass die COVID-Impfstoffe die Auswirkungen chemischer Abtreibungsmedikamente „SPIEGELN“ – und dass die Regierung wusste, was sie tat.

Dr. Thorp verwies auf die mittlerweile berüchtigte Shimabukuro-Studie, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde und eine Fehlgeburtsrate von 12,6 % nach COVID-Impfungen behauptete.

Wenn man jedoch die Daten für Frauen isoliert, die im ersten Trimester geimpft wurden, steigt die Fehlgeburtsrate auf 82 %, so Dr. Thorp. Diese Angabe von 82 % ist in der wissenschaftlichen Gemeinschaft nach wie vor umstritten.

Wenn sie zutrifft, „spiegelt diese Zahl die Auswirkungen chemischer Abtreibungsmedikamente wider“, beklagte Dr. Thorp. Er fügte hinzu: „Kürzlich haben Tierversuche gezeigt, dass der mRNA-COVID-Impfstoff die Zerstörung von 60 Prozent der Eizellreserve bei Ratten verursacht.“ Wenn sich dieser Effekt auf den Menschen überträgt, könnte dies einen katastrophalen Schlag für die Fruchtbarkeit und die Zukunft ganzer Generationen bedeuten. Dr. Thorp sagte, dass schwangere Frauen bewusst ins Visier genommen wurden und ihre ungeborenen Kinder den Preis dafür zahlen mussten. „Das muss sofort aufhören“, sagte er. Screenshot: Pew Research Anwalt Aaron Siri hielt anschließend einen wenig bekannten Vortrag über die Haftung für Impfstoffe. „Für jedes Produkt auf dem Markt kann man den Hersteller auf Schadenersatz verklagen“, sagte Siri. „Es gibt nur EIN Produkt in Amerika, dessen Hersteller man NICHT verklagen kann, um zu behaupten, es hätte sicherer hergestellt werden können – und das sind IMPFSTOFFE.“ Er erklärte, wie das Gesetz über Impfschäden bei Kindern von 1986 (National Childhood Vaccine Injury Act) den Pharmaunternehmen weitreichende Immunität gewährte, nicht nur für drei Impfstoffe, sondern für jede neue Impfung für Kinder, die in den Impfplan der CDC aufgenommen wurde. Das Ergebnis? Ein Impfplan, der im ersten Lebensjahr von 3 Impfungen auf 29 explodierte, ohne jegliche Rechenschaftspflicht. „Sie haben keinen finanziellen Anreiz, sie sicherer zu machen“, sagte Siri. „Tatsächlich haben sie sogar einen Anreiz, dies nicht zu tun.“ Senator Ron Johnson konfrontierte den Gouverneur von Hawaii, Josh Green, der bei der Anhörung die COVID-Impfungen verteidigte. „Ich könnte diesen Raum mit Fotos von Menschen füllen, die aufgrund der COVID-Impfung gestorben sind“, sagte Johnson. „Ich könnte den Raum füllen“, wiederholte er. Er machte diese Bemerkung, nachdem er darauf hingewiesen hatte, dass Impfgeschädigte immer noch ignoriert, manipuliert und ihnen die medizinische Versorgung verweigert wird. Johnson verwies auf VAERS-Daten, wonach 38.607 Todesfälle nach der Impfung gemeldet wurden, davon 9.228 innerhalb von zwei Tagen. Multipliziert man diese Zahl mit einem konservativen Faktor von 10 für nicht gemeldete Fälle, steigt die Zahl der Todesopfer auf über 386.000. Dr. Peter McCullough sorgte für einen der eindrucksvollsten Momente der Anhörung. Senator Blumenthal hatte zuvor behauptet, die COVID-Impfstoffe hätten „drei Millionen Menschenleben gerettet“. Dr. McCullough widerlegte diese falsche Behauptung umgehend. Er lieferte eine dreiteilige Realitätsprüfung darüber, was tatsächlich zu einem Rückgang der COVID-Todesfälle geführt hat: 1. Die natürliche Immunität hat die Hauptarbeit geleistet. 2. Eine frühzeitige Behandlung hat Menschen vor einem Krankenhausaufenthalt bewahrt. 3. Das Virus mutierte zu einer milderen Form. „Dem Impfstoff kann nicht fälschlicherweise zugeschrieben werden, Millionen von Leben gerettet zu haben“, sagte McCullough. „Wir können nicht zulassen, dass falsche Arzneimittelwerbung auf einem Plakat hinter einem unserer Staatsdiener angebracht wird. Das können wir nicht akzeptieren.“ Senator Ron Johnson versetzte der Behauptung, dass der Impfstoff „sicher und wirksam“ sei, einen weiteren vernichtenden Schlag – diesmal mit einer vernichtenden Grafik, die diese Lüge aufdeckte. Die Grafik zeigte, dass einer der größten Anstiegswerte bei COVID-Fällen und -Todesfällen NACH Beginn der Impfkampagne im Dezember 2020 zu verzeichnen war. Bis Mitte 2021 war über die Hälfte der US-Bevölkerung „vollständig geimpft“. Doch statt sich die Lage zu verbessern, verschlechterten sich die Zahlen. Hätte der Impfstoff gewirkt, wären die Fall- und Todeszahlen zurückgegangen. Das ist jedoch nicht der Fall – und diese Grafik macht dies unübersehbar. Als Senator Richard Blumenthal (D-Connecticut) merkte, dass ihm die Argumentation entglitt, bemühte er sich hastig, die Gesundheitsbehörden zu verteidigen. Er reagierte sichtlich aufgebracht auf die Andeutung, dass Risiken des Impfstoffs vertuscht worden seien. „Ich klinge vielleicht ein bisschen wie ein Anwalt und nicht wie ein Arzt, aber eine gezielte Verschleierung, ein absichtliches Verheimlichen, ist durch die in diesem Bericht veröffentlichten Beweise im Wesentlichen nicht belegt“, sagte Blumenthal. Er wies die Bedenken hinsichtlich Myokarditis als „selten“ zurück und beharrte darauf, dass Beamte wie Rochelle Walensky „mehrere Maßnahmen“ ergriffen hätten, um die Öffentlichkeit zu warnen. So verschob sich seine Botschaft still und leise von „sicher und wirksam“ zu „Wir haben mit dem, was wir damals wussten, unser Bestes getan“, ein klares Zeichen dafür, dass die Impfstoff-Erzählung langsam an Boden verliert. Der durch Impfstoffe geschädigte Arzt Dr. Joel Wallskog hat die Schmerzen der Impfgeschädigten besser als jeder andere in Worte gefasst. „Wenn ich ein Wort finden müsste, das meiner Meinung nach alle, wenn nicht sogar die meisten Impfgeschädigten sagen würden, dann wäre es VERLASSENHEIT.“ Er erklärte, wie Menschen wie er von beiden Seiten angegriffen wurden. „Die Rechte sagt, wir seien dumm … die Linke nennt uns Impfgegner, was eine der ignorantesten Aussagen überhaupt ist.“ Er erinnerte die Anwesenden daran, dass er geschädigt wurde, weil er sich impfen ließ. Dr. Wallskog und die impfgeschädigte Brianne Dressen trafen sich über zwei Jahre hinweg mehrfach mit dem Leiter der FDA-Impfstoffabteilung, Dr. Peter Marks. „Wir wurden beschwichtigt, wir wurden abgewimmelt“, sagte er. „Er bedankt sich bei uns, er sagt, er meldet sich wieder … das tut er aber nie.“ Dr. Wallskog fügte hinzu, dass die Vorstellung, die Bundesbehörden versuchten zu helfen, „weit von der Wahrheit entfernt“ sei. Dr. McCullough beendete die Anhörung mit einer letzten Wahrheitsbombe. „Sie haben uns gebeten, Beweise anzuführen“, begann Dr. McCullough. Er verwies auf drei Artikel von Nathaniel Mead, einem ehemaligen Autor der National Institutes of Health, der im Publikum saß. Zusammen enthalten sie fast 1.000 Referenzen – und alle kommen zu dem gleichen Schluss: „Die Risiken einer COVID-19-Impfung überwiegen bei weitem alle theoretischen Vorteile.“ Dr. McCullough widerlegte anschließend die Behauptungen von Gouverneur Josh Green und Senator Richard Blumenthal, dass die Impfstoffe Leben gerettet und den Schweregrad der Erkrankung verringert hätten, und bezeichnete sie als nichts weiter als „Wunschdenken“. „Ich möchte nicht, dass Amerika sich durch diese Anhörung täuschen lässt und glaubt, dass die Impfstoffe Leben gerettet haben – denn das haben sie nicht“, sagte Dr. McCullough. Die COVID-Impfstoff-Propaganda, die sie der Öffentlichkeit verkauft haben, bricht vor unseren Augen zusammen. Sehen Sie sich die vollständige Anhörung im Senat an und erfahren Sie, was Ihre sogenannten „vertrauenswürdigen Gesundheitsbehörden“ die ganze Zeit verschwiegen haben. Klicken Sie hier, um das Video anzusehen. Quellen: PublicDomain https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

