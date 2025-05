Lady Victoria Hervey, die letzte Woche im Internet für heftige Reaktionen sorgte, nachdem sie nach dem verdächtigen Tod von Virginia Giuffre einen „kranken“ Beitrag veröffentlicht hatte, ist wieder in den Nachrichten.

Giuffre, die Jeffrey Epstein und Prinz Andrew des sexuellen Missbrauchs beschuldigte, beging letzte Woche in ihrem Haus in Australien Selbstmord.

Lady Victoria Hervey, die englische Prominente und Ex-Freundin von Prinz Andrew, schrieb unter die Instagram-Story: „Wenn dich Lügen einholen, gibt es keinen Ausweg.“

Jetzt behauptet die Ex des Prinzen, Israel habe ihn angestiftet, die königliche Familie zu stürzen.

GEO-News berichtet: Lady Victoria Hervey, eine englische Prominente und ehemaliges Model, machte kontroverse Bemerkungen, als sie kürzlich in der Piers Morgan Show versuchte, Prinz Andrew zu verteidigen.

Während sie Andrew, den Herzog von York, in Bezug auf seine Verbindung zu Jeffrey Epstein in einer Podiumsdiskussion in Schutz nahm, beschuldigte sie anschließend Israel, versucht zu haben, die britische Königsfamilie zu untergraben. (Virginia Giuffres „Totmannschalter“ aktiviert: „Ich wurde ermordet – das ist die ECHTE Epstein-Liste“ (Video))

Hervey, die 1999 kurz mit Prinz Andrew zusammen war, weigerte sich, ihre Behauptung in Morgans Show zu bestätigen.

Beobachtern zufolge könnte ihr Versuch, Andrew durch die Nennung eines fremden Landes zu schützen, dem König letztlich schaden.

Darüber hinaus behauptete die Frau, dass ein weit verbreitetes Foto von Prinz Andrew mit Virginia Giuffre mit Doubles inszeniert worden sei.

Einige Social-Media-Nutzer sahen in ihrer Unterstützung für Prinz Andrew einen indirekten Vorteil für Sarah Ferguson, seine Ex-Frau, die trotz ihrer Scheidung weiterhin mit dem jüngeren Bruder des Königs zusammenlebt.

In einem Interview im Jahr 2022 behauptete Harvey, Ghislaine Maxwell habe sie als „Köder“ benutzt, um Frauen zu Epsteins Partys zu locken, als sie jung und naiv war, nachdem sie Maxwell und Epstein 20 Jahre zuvor kennengelernt hatte.

300x250

Lady Victoria Hervey, Prince Andrew’s ex-girlfriend, is now claiming that Israel set up Prince Andrew to bring down the Royal Family 🤣 pic.twitter.com/jwKp43kstw

— Mukhtar (@I_amMukhtar) May 2, 2025