Die unermüdliche Nutzung von Smartphones schadet Ihrer psychischen Gesundheit

Ich wurde 1974 geboren und wir bekamen 1979 unsere erste und 1980 unsere zweite Spielkonsole, dann bekamen wir 1982 unseren ersten Heimcomputer, den Commodore 64, und 1986 folgte der Amiga 500. Als ich 1993 von der „Demoszene“ in die Spielebranche wechselte und mit drei Freunden meine erste eigene Firma gründete, stieg ich auf PCs um und habe seither jeden Computer, den ich hatte, gebaut, übertaktet und an meine Bedürfnisse angepasst.

Ich verwende Computer nicht nur in meiner Freizeit für kreative Arbeiten wie Kunst oder Musik, sondern hauptsächlich auch in meiner beruflichen Laufbahn als Schriftsteller, Autor, Chefredakteur, Bodybuilding- und Fitnesstrainer, Ernährungsberater, Forscher, Entwickler von Nahrungsergänzungsmitteln, Fotograf und vieles mehr. Von Joachim Bartoll

Ich habe die meiste Zeit vor Computerbildschirmen verbracht und man könnte meinen, ich liebe Technologie, aber das tue ich nicht. Ich mag Computer und die PC-Plattform, über die ich die volle Kontrolle habe und tun kann, was ich will. Das heißt aber nicht, dass ich die Probleme und Gefahren der Technologie und des stundenlangen Sitzens vor drei Bildschirmen nicht kenne oder verstehe. Tatsächlich habe ich drei Computer und sieben Bildschirme in verschiedenen Konfigurationen, aber das ist nebensächlich.

Ich habe es mir schon immer zur Gewohnheit gemacht, während der Arbeit jede Stunde aufzustehen und mich zu bewegen und meine Augen zu trainieren, indem ich mir ein oder zwei Minuten Zeit nehme, um Objekte in unterschiedlichen Entfernungen zu fokussieren. Wie Sie wissen, verbringe ich täglich drei bis sechs Stunden im Freien mit meinen Hunden und versuche, mich fast täglich für ein oder zwei Stunden mit Freunden oder anderen Hundebesitzern zu treffen.

Und natürlich trainiere ich noch vier- bis fünfmal pro Woche im Fitnessstudio, zwar nur 30 Minuten pro Woche, aber das ist mehr als ausreichend. Und damit kommen wir zur heutigen Zusammenfassung einer Studie von Examine.com über Smartphones , einem Gerät, das praktisch ein Bildschirm ist.

Als Computerfreak habe ich Smartphones nie gemocht, da sie extrem umständlich und langsam beim Arbeiten und Tippen sind. Ziemlich nutzlos.

Ganz zu schweigen von der Strahlung, besonders wenn man das Gerät in der Hand hält oder nah am Körper trägt. Das ist geradezu eine Einladung zu Tumoren. Und alles, was ich mit einem Smartphone machen kann, kann ich mit einem Computer mit großen Bildschirmen, einer richtigen Tastatur und Maus zehnmal besser und schneller.

Daher benutze ich mein Smartphone kaum – nur für gelegentliche Fotos, da es einfacher mitzunehmen ist als eine große Systemkamera mit Zoomobjektiv. Und außerdem kann man es im Notfall als Telefon benutzen. Ja, „old-school“. (»Wie dein Smartphone zur Waffe wird!«)

In dieser randomisierten kontrollierten Studie mit 267 Erwachsenen (Durchschnittsalter 32 Jahre) wurde den Probanden für zwei bis vier Wochen der Internetzugang über ihr Smartphone gesperrt, während die Forscher etwaige Verbesserungen der psychischen Gesundheit, des subjektiven Wohlbefindens und der Aufmerksamkeit der Teilnehmer maßen.

Mit anderen Worten: Die Teilnehmer konnten die Telefone nur zum Telefonieren und für Textnachrichten verwenden. Keine sozialen Medien, keine Apps, die einen Internetzugang erforderten, und so weiter.

Die Teilnehmer installierten eine App auf ihrem Handy, die jeglichen Internetzugang blockierte, das Senden und Empfangen von SMS und Anrufen aber weiterhin ermöglichte. Die App ermöglichte es den Forschern auch, die Einhaltung der Intervention zu verfolgen. Die Teilnehmer konnten weiterhin von anderen Quellen, wie zum Beispiel Desktop-Computern, auf das Internet zugreifen.

Mit anderen Worten: Sie schränkten den Impuls ein, immer wieder zum Smartphone zu greifen, um Social-Media-Feeds, neue Reels, Videos, Bilder und dergleichen zu checken – als ob sie durch die Ausschüttung von Dopamin sofortige Befriedigung erfahren würden.

Diese Dopaminausschüttung wird durch neue Posts, lustige Bilder und Memes, Likes, Kommentare und Benachrichtigungen ausgelöst, die als unmittelbare Belohnungen wirken.

Mit der Zeit kann dieser Kreislauf dazu führen, dass Sie sich nach mehr dieser Belohnungen sehnen, was zu der Gewohnheit führt, ständig auf Ihr Handy zu schauen. Dieses Verhalten kann die Reaktion Ihres Gehirns verändern und Sie erleben einen Dopaminschub, noch bevor Sie eine Belohnung erhalten, beispielsweise wenn Sie Ihr Handy in der Nähe sehen.

Dadurch kann es schwieriger werden, dem Drang zu widerstehen, auf Ihr Handy zu schauen und in den sozialen Medien aktiv zu sein, was möglicherweise zu einer ungesunden Abhängigkeit (Sucht) nach sofortiger Befriedigung führt.

Die Veränderungen während der Interventionsphase wurden mit einer zweiwöchigen Kontrollphase verglichen, in der die Teilnehmer uneingeschränkten Zugang zum mobilen Internet hatten. Die Hälfte der Teilnehmer absolvierte zunächst die Kontrollphase und dann zwei Wochen lang die Intervention (verzögerte Intervention), während die andere Hälfte der Teilnehmer vier Wochen lang die Intervention absolvierte (sofortige Intervention).

Die sofortige Befriedigung, die zur Sucht wird, ist nicht nur ein großes psychisches Problem (was wir beobachten können, wenn wir einfach nur nach draußen gehen und all die verdammten Zombies beobachten, die mit ihren Smartphones herumlaufen und auf den Bildschirm starren), sondern sie belastet auch die Augen enorm und bringt den Hormonhaushalt stark durcheinander, wenn man abends Geräte mit Bildschirmen nutzt, was die Schlafqualität beeinträchtigt.

Ich habe schon vor vielen, vielen Jahren über Bildschirme, LED-Leuchten und blaues Licht geschrieben, und ich beschreibe es in all meinen Ratgebern, da es so wichtig ist, die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit zu verstehen.

„Die Sperrung des Internetzugangs von Smartphones hatte folgende Auswirkungen: Reduzierte tägliche Smartphone-Bildschirmzeit (–153 Minuten pro Tag in der 4-wöchigen Intervention, –131 Minuten pro Tag in der 2-wöchigen Intervention)

Verbessertes subjektives Wohlbefinden (basierend auf einer Kombination aus positivem Affekt, negativem Affekt und Lebenszufriedenheit)

Verbesserte psychische Gesundheit (basierend auf einer Kombination aus Depression, Angst, Wut, sozialer Angst und Persönlichkeitsfunktion)

Verbesserte Aufmerksamkeit (basierend auf der Genauigkeit bei einem Test zur anhaltenden Aufmerksamkeit und der Verringerung der selbstberichteten Aufmerksamkeitslücken)“

Durch die Sperrung des Internets und den damit verbundenen Drang, ständig aufs Smartphone zu schauen, reduzierte sich meine tägliche Bildschirmzeit um 2,4 Stunden!

Ich benutze mein Smartphone nicht einmal 15 Minuten am Tag. Es liegt normalerweise auf einem Schrank am anderen Ende des Zimmers. 2,4 Stunden sind sowieso schon krass, wenn man am Computer immer noch genau dieselben Dinge checken kann.

Und diese Reduktion verbesserte innerhalb von nur zwei Wochen die Schlafqualität, die psychische Gesundheit, das Wohlbefinden, die soziale Verbundenheit, das Gefühl der Selbstkontrolle und die anhaltende Aufmerksamkeit deutlich.

Das überrascht mich nicht. Die meisten Süchtigen wären jedoch nicht dazu in der Lage, nicht einmal, wenn sie ihren Konsum auf bestimmte Tageszeiten beschränken würden.

„Eine Mehrheit (83 %) der Teilnehmer gab an, motiviert zu sein, die Smartphone-Nutzung einzuschränken, und Teilnehmer, die die gesamte Studie abgeschlossen hatten, waren zu Beginn tatsächlich geistig gesünder und aufmerksamer als Teilnehmer, die die Studie abgebrochen hatten.“

Ja, da gibt es keine Überraschungen.

Das große Ganze

„In den letzten Jahren haben sich Smartphones – Mobiltelefone mit Internetzugang und Web-Browser – von einer relativen Neuheit zu einem allgegenwärtigen Produkt entwickelt, das die Mehrheit der Menschen weltweit besitzt. Einige Untersuchungen deuten darauf hin, dass dieser weit verbreitete Wandel nicht ohne Nachteile ist.“

Gibt es wirklich Vorteile? Nur sehr wenige (berufstätige) Menschen nutzen Smartphones effektiv für ihre Arbeit und als Marketinginstrument (wie Influencer).

Die meisten Menschen sind einfach süchtig nach sofortiger Befriedigung und dem falschen Gefühl, immer auf dem Laufenden zu sein, was gerade angesagt und neu ist. Normalen und intelligenten Menschen ist die Meinung der anderen völlig egal, und deshalb greife ich kaum zu meinem Smartphone und nutze soziale Medien kaum (außerdem ist mein Facebook-Konto stark durch Browser-Plugins und -Erweiterungen manipuliert, die allen unnötigen Kram und Mist entfernen, also 90 % der Anwendung).

Einer der am häufigsten untersuchten möglichen Schäden von Smartphones betrifft ihre Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Generell ist die Forschung zu diesem Thema recht uneinheitlich, was möglicherweise teilweise auf die unterschiedliche Nutzung von Smartphones und die damit verbundenen potenziellen psychologischen Auswirkungen zurückzuführen ist.

Kurz gesagt: Nach den aktuellen Erkenntnissen scheinen Smartphones nicht grundsätzlich schädlich für die psychische Gesundheit zu sein und können je nach Nutzungskontext negative, neutrale oder sogar positive Auswirkungen haben. Zweck, Dauer und Absicht der Nutzung dieser Geräte können bei ihren Auswirkungen auf die psychische Gesundheit eine Rolle spielen.

Und noch einmal: Die Mehrheit, also wahrscheinlich 90 % aller Menschen, nutzt Smartphones nur, um eine sofortige Befriedigung zu bekommen, als Ablenkung oder um ihrem realen Leben zu entfliehen und sich die Zeit zu vertreiben (z. B. bei der Arbeit oder in der Schule oder wenn sie irgendwo hingehen, weil sie sich nicht mehr einfach entspannen, eine kurze Pause genießen können, ohne etwas zu tun, oder einen inneren Dialog führen können, in dem sie ihren Gedanken freien Lauf lassen können).

Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir diese psychischen Probleme beobachten.

Eine psychische Erkrankung, die gelegentlich mit hoher Smartphone-Nutzung in Verbindung gebracht wird, ist Depression. Mehrere randomisierte kontrollierte Studien haben gezeigt, dass die Einschränkung sozialer Medien oder der Smartphone-Nutzung im Allgemeinen zu einer Verringerung der Depressionssymptome führte.

Einige klinische Studien haben auch Verbesserungen bei Angstzuständen und Wohlbefinden durch die Einschränkung von Smartphones oder sozialen Medien beobachtet, andere Studien berichteten jedoch von keinen Auswirkungen auf diese Maßnahmen. In der zusammengefassten Studie verbesserte sich die psychische Gesundheit zwar, doch basierte die psychische Gesundheit auf einer Kombination mehrerer Maßnahmen, darunter Depression, Angst und Wut, und es ist unklar, welche dieser spezifischen Aspekte der psychischen Gesundheit verbessert wurden.“ Es spielt keine Rolle, da wir alle psychisch unterschiedlich sind und Süchte uns sehr unterschiedlich beeinflussen können. Wichtig ist zu erkennen, dass es nicht normal ist, ab und zu zum Smartphone zu greifen, um Apps oder Social-Media-Feeds zu checken. Es ist wichtig, das Suchtverhalten und alle damit verbundenen Folgen zu erkennen: die Stressreaktionen durch sofortige Befriedigung und Dopaminausschüttung, insbesondere die Belastung der Augen und die Schäden, die Bildschirmzeit mit blauem Licht abends verursachen kann. Vieles davon trifft auch auf Computer zu und deshalb achte ich auf meinen eigenen Gebrauch und nutze ihn hauptsächlich zum Arbeiten, für meine Kreativität und um produktiv zu sein, nicht zum Aufschieben. Eine der überzeugendsten Theorien besagt, dass Smartphones die psychische Gesundheit verschlechtern können, indem sie den Schlaf negativ beeinflussen. Unzureichender Schlaf wird durchweg mit einer schlechteren psychischen Gesundheit in Verbindung gebracht, insbesondere mit einem höheren Depressionsrisiko. Viele Aspekte der psychischen Gesundheit können durch schlaffördernde Maßnahmen verbessert werden. Das ist keine „Theorie“, sondern eine Tatsache, die Biologie und Physiologie beschreibt. Wenn Sie abends ein Smartphone oder einen Computer verwenden, werden Sie dem blauen Licht des Bildschirms ausgesetzt und es kommt zur Ausschüttung von Dopamin. Sie können das blaue Licht zwar mit einer Schutzbrille blockieren oder durch Apps, die Ihren Bildschirm orange färben, reduzieren, aber Sie werden durch die Verwendung dieser Geräte trotzdem geistig stimuliert und aufgedreht, und das stört auch den Schlaf. Aus diesem Grund empfehle ich immer, das Licht gegen 19 Uhr zu dimmen, Blaulichtblocker zu verwenden und nach Möglichkeit nach 20 Uhr keine Geräte mehr zu verwenden oder auf Bildschirme zu schauen. Diese einfache Information steht seit 2010 in meinen Coaching-Leitfäden. Trotzdem starren die meisten Leute vor dem Schlafengehen im Bett auf ihre blöden Smartphones oder Tablets. Idiotisch. In Übereinstimmung damit verlängerte die Sperrung des Smartphone-Internetzugangs die von den Teilnehmern der zusammengefassten Studie angegebene Schlafdauer, ein Ergebnis, das mit mehreren früheren Studien übereinstimmt. Tatsächlich haben einige Studien ergeben, dass sich die Schlafqualität und/oder -quantität verbessert, wenn die Smartphone-Nutzung nur etwa 30 bis 60 Minuten vor dem Schlafengehen eingeschränkt wird. Ja, aber 30 bis 60 Minuten vor dem Schlafengehen reichen nicht aus. Machen Sie 90 bis 120 Minuten daraus, und Sie werden einen deutlichen Unterschied in der Schlafqualität feststellen. Dasselbe gilt, wenn Sie 4 bis 6 Stunden vor dem Schlafengehen nichts essen , was noch wichtiger ist. Smartphones können den Schlaf negativ beeinflussen, da sie erhebliche Mengen blauen Lichts abgeben, das die Melatoninausschüttung aus der Zirbeldrüse hemmt. Das Blockieren von blauem Licht durch spezielle Brillen oder Displayfilter führt jedoch nicht immer zu einer deutlichen Verbesserung des Schlafs[19], was darauf hindeutet, dass auch andere Faktoren dazu beitragen. Ein weiterer wichtiger Faktor könnte die Fähigkeit der Smartphone-Nutzung sein, das Aufschieben des Zubettgehens zu fördern, da Smartphone-Nutzung dazu führen kann, dass Menschen länger aufbleiben, als sie es sonst tun würden. Du hast es fast verstanden. Die anderen Faktoren habe ich oben erklärt: die Hirnstimulation und die Erregung durch die Dopaminausschüttung, wenn man als techniksüchtiger Mensch seinen Kick bekommt. Dein Gehirn bleibt nach der Nutzung dieser Geräte noch eine Weile angespannt, da es stimuliert wurde. Das stört sowohl das Einschlafen als auch den ersten Schlafzyklus, bevor sich das Nervensystem beruhigen und der Körper entspannen kann. Einfache Physiologie und Biologie. Die Beeinträchtigung des Schlafs ist nicht die einzige mögliche Auswirkung von Smartphones auf die psychische Gesundheit. Die Smartphone-Nutzung kann auch indirektere Auswirkungen haben, indem sie die Aktivitäten verändert, denen Menschen ihre Zeit widmen. In der zusammengefassten Studie gaben die Teilnehmer an, ihre zusätzliche Offline-Zeit mit Sport, Lesen, Aufenthalt in der Natur und persönlichen Kontakten zu verbringen. Diese Verhaltensweisen könnten alle die psychische Gesundheit verbessern und wurden von den Forschern als mögliche Vermittler der verbesserten psychischen Gesundheit vorgeschlagen. Ja, das ist ein guter Punkt. Draußen in der Natur zu sein und sich ein wenig zu bewegen, ist für uns Menschen ganz natürlich und etwas, wovon wir alle profitieren. Dasselbe gilt für soziale Interaktionen, insbesondere wenn wir uns die Menschen aussuchen können, mit denen wir interagieren und Kontakte knüpfen – Menschen, die uns ähnlich sind. Die verbesserte Aufmerksamkeit könnte mit einer Verringerung der täglichen Informationsmenge zusammenhängen, die durch den Verzicht auf Internet und soziale Medien entsteht. Einige Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Belastung durch eine große Informationsmenge das Gehirn mit Daten überlasten kann, was zu einer verminderten Informationsverarbeitungsfähigkeit und damit zu einer Verschlechterung der Aufmerksamkeit führt. Ja, vergleichen Sie die heutige Verfügbarkeit nutzloser Informationen mit der von vor 20 Jahren. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Natürlich werden Sie überreizt, wenn Sie süchtig nach Ihrem Smartphone sind und es ständig checken. Die Meinung von Examine.com Es mag verlockend sein, die Gefahren der Smartphone-Nutzung pauschal zu verkünden, doch die Wahrheit ist differenzierter, da die positiven und negativen Auswirkungen von Smartphones stark von der Art ihrer Nutzung abhängen. Es scheint, dass für manche Menschen die Einschränkung der Smartphone- und/oder Social-Media-Nutzung (insbesondere kurz vor dem Schlafengehen) im Rahmen eines umfassenden Ansatzes zur Verbesserung der psychischen Gesundheit sinnvoll sein kann, insbesondere wenn sie zugunsten von Aktivitäten erfolgt, die soziale Kontakte, körperliche Aktivität und emotionale Bereicherung fördern. Lockvögel machen Werbung. Diese randomisierte kontrollierte Studie und das Thema drehten sich um Smartphones und Internetzugang – also darum, was der typische Nutzer mit seinem Smartphone macht, wenn er mit dem Internet verbunden ist. Meistens handelt es sich dabei um Prokrastination, wie das Scrollen durch Social-Media-Feeds und/oder Videos und Bilder, um eine sofortige Befriedigung zu erreichen. Natürlich kann man ein Smartphone für geschäftliche oder schulische Zwecke nutzen, aber das ist beim Durchschnittsnutzer sehr selten und macht nur einen sehr geringen Anteil der Gesamtnutzung aus. Und das war auch nicht Gegenstand der Studie. In diesem Fall, da wir eine Studie/einen Versuch über Sucht und psychische Gesundheitsprobleme untersuchen, dreht sich alles um die sofortige Befriedigung, und das ist sehr ungesund. Das ist einfache Biologie und Physiologie. Daran führt kein Weg vorbei. Die überwiegende Mehrheit der Menschen wäre mit einer eingeschränkten Smartphone-Nutzung deutlich besser dran – egal ob tagsüber oder nur abends. Tagsüber zu konsumieren, ist vergleichbar mit der Mikrodosierung eines Stimulans/Medikaments, um kleine Glücksmomente zu erleben und gleichzeitig für einen Moment der Realität zu entfliehen. Und abends zu konsumieren, wirkt sich stark auf den Schlaf und damit auf die Entgiftung und Genesung aus. Einfach ausgedrückt: Die übermäßige Nutzung Ihres Smartphones schadet Ihrer geistigen Gesundheit und auf lange Sicht wahrscheinlich auch Ihrem Körper. 