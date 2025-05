Die vergessene Welt der Riesenbäume: Felsformationen mit Baumstümpfen vor unser aller Augen!

Offiziell heißt es: Die Landschaft um den Devils Tower besteht größtenteils aus Sedimentgestein. Die ältesten im Devils Tower National Monument sichtbaren Gesteine ​​wurden während der Trias (vor etwa 200 bis 250 Millionen Jahren) in einem flachen Meer abgelagert. Dieser dunkelrote Sandstein und kastanienbraune Siltstein, durchsetzt mit Schiefergestein, kann entlang des Belle Fourche River gesehen werden.

Die Oxidation von Eisenmineralien verursacht die Röte des Gesteins. Diese Gesteinsschicht ist als Spearfish-Formation bekannt. Über der Spearfish-Formation befindet sich ein dünnes Band aus weißem Gips, die Gypsum-Springs-Formation genannt wird und aus der Jurazeit stammt. Über dieser Formation liegt die Sundance-Formation. Während des Pa-läozäns vor 56 bis 66 Millionen Jahren wurden die Rocky Mountains und die Black Hills emporgehoben. Magma stieg durch die Kruste auf und drang in die vorhandenen Sedimentgesteinsschichten ein.

Geologen untersuchten den Devils Tower im späten 19. Jahrhundert und kamen zu dem Schluss, dass er durch eine magmatische Intrusion entstanden war. Im Jahr 1907 stellten die Geologen Nelson Horatio Darton und Cleophas C. O’Harra (von der South Dakota School of Mines) die Theorie auf, dass es sich bei dem Devils Tower um den erodierten Überrest eines Lakkolithen handeln müsse. (6)

Der Devils Tower inspirierte viele Geomythen:

Nach dem traditionellen Glauben der amerikanischen Ureinwohner, der Kiowa und Lakota, ging eine Gruppe Mädchen zum Spielen hinaus und wurde von mehreren riesigen Bären entdeckt, die begannen, sie zu jagen. Um den Bären zu entkommen, kletterten die Mädchen auf einen Felsen, fielen auf die Knie und beteten zum Großen Geist, er möge sie retten. Als der Große Geist ihre Gebete erhörte, ließ er den Felsen gen Himmel steigen, damit die Bären die Mädchen nicht erreichen konnten.

Bei ihrem Versuch, den Felsen zu erklimmen, hinterließen die Bären tiefe Kratzspuren an den Seiten, die inzwischen zu steil zum Erklimmen geworden waren. Diese Spuren sind heute noch an den Seiten des Devils Tower zu sehen. Als die Mädchen den Himmel erreichten, verwandelten sie sich in die Sterne der Plejaden.

Eine andere Version erzählt, dass sich zwei Sioux-Jungen weit von ihrem Dorf entfernt hatten, als Mato der Bär, ein riesiges Tier mit Krallen so groß wie Tipi-Stangen, sie entdeckte und zum Frühstück verspeisen wollte.

Er hatte sie fast erreicht, als die Jungen zu Wakan Tanka, dem Schöpfer, beteten, er möge ihnen helfen. Sie erklommen einen großen Felsen, während Mato von allen Seiten versuchte hochzukommen und dabei große Kratzspuren hinterließ. Schließlich schlenderte er enttäuscht und entmutigt davon.

Der Bär kam östlich der Black Hills zur Ruhe, an der Stelle des heutigen Bear Butte. Wanblee, der Adler, half den Jungen vom Felsen und zurück in ihr Dorf. Ein Gemälde dieser Legende des Künstlers Herbert A. Collins hängt über dem Kamin im Besucherzentrum des Devils Tower.

In einer Cheyenne-Version der Geschichte verfolgt der riesige Bär die Mädchen und tötet die meisten von ihnen. Zwei Schwestern fliehen nach Hause, während der Bär sie noch immer verfolgt. Sie erzählen zwei Jungen, dass der Bär nur getötet werden kann, wenn man ihm einen Pfeil durch die Unterseite seines Fußes schießt.

Die Jungen lassen die Schwestern den Bären zum Devils Tower führen und ihn glauben machen, sie seien auf den Felsen geklettert. Die Jungen versuchen, dem Bären durch den Fuß zu schießen, während er wiederholt versucht hinaufzuklettern und wieder hinunterrutscht und jedes Mal mehr Kratzspuren hinterlässt. Der Bär wurde schließlich verscheucht, als ein Pfeil sehr nahe an seinen linken Fuß kam. Dieser letzte Pfeil ging weiter nach oben und kam nie wieder herunter.

Wooden Leg, ein Nördlicher Cheyenne, erzählte eine andere Legende, die ihm ein alter Mann erzählt hatte, als sie um 1866-1868 gemeinsam am Devils Tower vorbeizogen.

Ein Ureinwohner beschloss, am Fuße der Bear Lodge neben einem Büffelkopf zu schlafen. Am Morgen stellte er fest, dass sowohl er als auch der Büffelkopf von der „Großen Medizin“ auf die Spitze des Felsens transportiert worden waren und es keinen Weg nach unten gab. Er verbrachte einen weiteren Tag und eine Nacht ohne Nahrung oder Wasser auf dem Felsen.

Nachdem er den ganzen Tag gebetet und sich dann schlafen gelegt hatte, erwachte er und stellte fest, dass die „Große Medizin“ ihn wieder auf den Boden gebracht hatte, den Büffelkopf aber oben nahe der Kante zurückgelassen hatte. Wooden Leg behauptete, der Büffelkopf sei durch das Fernglas des alten Mannes deutlich sichtbar gewesen. Zu dieser Zeit war der Turm noch nie bestiegen worden, und ein Büffelkopf auf der Spitze war anders unerklärlich.

Der Büffelkopf verleiht dieser Geschichte eine besondere Bedeutung für die Nördlichen Cheyenne. Alle Cheyenne besaßen in ihren Lagern ein heiliges Tipi für die „Große Medizin“, das die heiligen Gegenstände des Stammes enthielt. Im Fall der Nördlichen Cheyenne war der heilige Gegenstand ein Büffelkopf. (7)

Abb. 23: Little Missouri Butte, größter der 3 Buttes, 4 Meilen vom Devils Tower entfernt.

Ähnlich sehen die Missouri Buttes oder Little Missouri Buttes in Crook County im Nordosten von Wyoming an der Nordwestflanke des Black Hills Uplift aus. Die Buttes liegen 5,6 km nordwestlich (N60°W) von Devils Tower zwischen den Flüssen Little Missouri und Belle Fourche.

Abb. 24: Devils Tower (rechts) und Missouri Buttes (links) am Horizont, gesehen von der Wasserscheide des Cabin Creek, 12 Meilen südlich. (USGS-Foto von 1908) Die Missouri Buttes bestehen aus vier einzelnen Gipfeln, die sich aus einer erodierten Mesa-Plattform, der Butte Divide, erheben, die eine Höhe von 4.650 Fuß (1.420 m) hat.

Abb. 25: Agathla Peak in Navajo County, Arizona.

Agathla Peak – Monument Valley, Arizona, Vereinigte Staaten

Der Agathla Peak ist ein Gipfel südlich des Monument Valley, Arizona, der sich mehr als 457 Meter über das umliegende Gelände erhebt. Er liegt 11 Kilometer nördlich von Kayenta und ist von der US-Route 163 aus sichtbar. Der englische Name Agathla leitet sich vom Navajo-Namen „Aghaalá“ ab, was „Wollhaufen“ bedeutet. Der Berg gilt bei den Navajo als heilig.

Einer Navajo-Legende zufolge lebte einst ein Riesenvolk in dieser Gegend. Diese alten Menschen kratzten die Felle von Antilopen ab und ließen das Haar im Wind wehen.

Das Haar blieb im Gras hängen und verursachte den Tod vieler Weidetiere. Danach achteten die alten Menschen darauf, alle von den Fellen abgeschabten Haare mit Steinen zu bedecken. Diese Haufen aus Steinen und Haaren (Wolle) sollen die Asche- und Basalthaufen sein, die heute den Fuß des Agathla Peak umgeben. Bei den modernen Navajo müssen die von allen Fellen abgeschabten Haare, die für zeremonielle Zwecke verwendet werden sollen, unter Steinhaufen gelegt werden. Solange dieses Haar dort bleibt, gilt die Haut als „gute Medizin“. (8)

Laut der offiziellen Version ist Agathla Peak ein erodierter vulkanischer Pfropf aus vulkanischer Brekzie, der von Deichen aus einem ungewöhnlichen magmatischen Gestein namens Minette durchschnitten wurde.

Er ist einer von vielen vulkanischen Diatremen, die im Navajo-Gebiet im Nordosten von Arizona und im Nordwesten von New Mexico zu finden sind. Agathla Peak und Shiprock in New Mexico sind die bekanntesten. Diese Gesteine ​​sind Teil des Navajo Volcanic Field im südlichen Colorado-Plateau. Das Alter dieser Minettes und der damit verbundenen ungewöhnlicheren magmatischen Gesteine ​​liegt bei etwa 25 Millionen Jahren. (9)

Abb. 26: El Penón de Guatapé – Guatapé, Departement Antioquia, Kolumbien.

El Penón de Guatapé – Guatapé, Departement Antioquia, Kolumbien

El Penón de Guatapé ist ein Tafelberg in der Gemeinde Guatapé im kolumbianischen Departement Antioquia. Es handelt sich um eine Granitkuppel in den Anden. An seinem höchsten Punkt auf der Südostseite erhebt sich der Felsen 2.135 Meter über seine Basis. Es gibt Risse im Felsen, von denen einer für den Bau von mehr als 600 Stufen nach oben genutzt wurde. Vom Felsen aus hat man einen Blick auf die Umgebung und den See.

Der breite Felssockel und das Gestein selbst sind vermutlich vor 70 Millionen Jahren entstanden und charakteristisch für die Gegend.

Der Felsen von Guatapé hatte einen erheblichen Einfluss auf die umliegende Kultur. Er wurde offenbar von den Tahamies, einer südamerikanischen Agrargesellschaft, die von erblichen Häuptlingen regiert wurde, und den Ureinwohnern des Landes verehrt.

Es ist nicht bekannt, was die Tahamies über den Felsen glaubten, aber sie scheinen von ihm beeindruckt gewesen zu sein. Sie glaubten wahrscheinlich, dass er göttlichen oder anderweitig jenseitigen Ursprungs sei, da es in der unmittelbaren Region nichts Vergleichbares zum Felsen von Guatapé gibt.

Der Felsen ist nach wie vor für Touristen interessant und Gegenstand geosozialer Mystik. Es scheint, als sei nicht viel wissenschaftliche Arbeit an ihm geleistet worden, wahrscheinlich weil er aus geologischer Sicht nicht sehr interessant ist. Schließlich ist er nur eine riesige Masse aus Granit, wie man sie überall auf der Welt findet.

Der Felsen ist jedoch auch kulturell bedeutsam und zeigt, wie Geologie die menschliche Vorstellungskraft ebenso beeinflussen und anregen kann wie astronomische oder zoologische Phänomene. (10)

Abb. 27: Der Cinque Torri vom Falzaregopass (von Westen). Von links nach rechts: Torre Inglese (Quinta Torre), Torre Quarta Alta, Torre Romana (Torre Seconda), Torre Latina (Torre Terza) und Torre Grande.

Las Cinque Torri – Dolomiten, Italien

Las Cinque Torri (manchmal auch Cinque Torri di Averau genannt) ist eine kleine Felsformation der Nuvolao-Gruppe in den Dolomiti Ampezzane (Teil der östlichen Dolomiten) nordwestlich von San Vito di Cadore und südwestlich von Cortina d’Ampezzo. Cinque Torri besteht, wie alle anderen Berge in der Gegend, aus Dolomit mit einer besonderen hellgrauen Farbe. Die Gruppe besteht aus fünf Türmen (von denen der Berg seinen Namen hat) mit einer maximalen Höhe von 2.361 Metern (Torre Grande). Jeder „Turm“ hat seinen eigenen Namen.

Abb. 28: Blick auf die Nordwände der Drei Zinnen.

Drei Zinnen von Lavaredo – Dolomiten, Italien

Die Drei Zinnen sind ein beeindruckender Dreifachgipfel an der Grenze zwischen den italienischen Regionen Trentino Südtirol und Venetien, zwischen den Provinzen Bozen-Südtirol und Belluno. Die Gipfel liegen in den Sextener Dolomiten. Die Drei Zinnen von Lavaredo sind drei kolossale, flache, nebeneinander liegende Felstürme aus geschichtetem Dolomitgestein. Ihre Farbe ist überwiegend braun, es gibt aber auch Rot- und Gelbtöne.

Die höchste Erhebung der Gruppe ist die 2.999 Meter hohe Große Zinne (Cima Grande). Sie steht zwischen den beiden anderen Gipfeln, der Westlichen Zinne (Cima Ovest, 2.973 Meter) und der Kleinen Zinne (Cima Piccola, 2.857 Meter). Neben diesen markanten Felstürmen zählen noch mehrere weitere Gipfelpunkte zum Massiv, darunter die Punta di Frida (2.792 Meter) und der Preußturm, auch Kleinste Zinne (Torre Preuß, Cima Piccolissima, 2.700 Meter).

Die Drei Zinnen bestehen aus Hauptdolomit, der in der Trias vor etwa 200 bis 220 Millionen Jahren durch Sedimentation in Flachwasserbereichen des Urmeeres Tethys entstand.

Abb. 29: Die Jugurtha-Tischplatte ist von einer 50 Meter dicken Kalksteinplatte bedeckt und unterliegt einem langsamen Erosionsprozess, der durch Schneeperioden verstärkt wird. Durch die Erosion wird das Gestein zersetzt, und es entstehen Risse, durch die sich große Kalksteinblöcke lösen.

La Table de Jugurtha – Gouvernement Kef, Tunesien

La Table de Jugurtha ist ein Tafelberg im Gouvernement Kef in Tunesien. Der Berg hat eine Höhe von 1.271 Metern über dem Meeresspiegel. Er erhebt sich 200 Meter senkrecht von seinem Sockel und erstreckt sich über eine Fläche von 80 Hektar. Die Länge beträgt 1,5 Kilometer und die Breite 600 Meter.

Auf dem Gipfel des Berges wurde die Festung Kalaat es Senan errichtet, nach der auch die Nachbarstadt Kalaat es Senan benannt ist. Frisches Trinkwasser entspringt der Quelle Ain Senan am Rande von La Table de Jugurtha. Und aus der Luft sind die beeindruckenden Jahresringe sehr deutlich zu erkennen!

Abb. 30: Luftaufnahme des Sigiriya-Felsens. Der alten sri-lankischen Chronik Cūḷavaṃsa zufolge war dieses Gebiet einst ein großer Wald, der nach Stürmen und Erdrutschen zu einem Hügel wurde und von König Kashyapa zu seiner neuen Hauptstadt erwählt wurde.

Sigiriya – Sri Lanka

Sigiriya ist einer der sieben Orte in Sri Lanka, die auf der Liste des Weltkulturerbes stehen. Der 1.600 Jahre alte Komplex besteht aus einem Sommer- und einem Winterpalast, Lustgärten, die von 8 Kilometern Mauern und Wassergräben umgeben sind, und einer Zitadelle auf dem Felsen.

Der Komplex wurde von König Kashyapa (473-495 n. Chr.) erbaut. Nach seinem Tod wurde daraus ein Kloster. Die Anlage wurde im 14. Jahrhundert aufgegeben. Die Zitadelle auf dem Felsen diente gleichzeitig als Palast. Auf der Nordseite des Felsens, auf halber Höhe des steilen Anstiegs, gelangt man über Treppen zur Spiegelwand. Etwas höher liegt die Terrasse mit den Überresten des Löwentors. Ein Ort der Kraft mit immenser Ausstrahlung! …

