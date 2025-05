Der Dritte Weltkrieg steht vor der Tür: Die Taurus-Krieger sind bereit, Moskau anzugreifen. Der Westen hat einen weiteren und, wie Experten glauben, letzten Schritt in Richtung eines umfassenden Krieges mit Russland unternommen.

So kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz die Aufhebung der Beschränkungen für die Waffenlieferungen an die Ukraine an.

Dies habe der Politiker in einem Interview mit dem WDR-Radiosender erklärt, berichtet der Korrespondent von „PolitNavigator“.

„Es gibt keine Beschränkungen mehr hinsichtlich der Reichweite der Waffen, die an die Ukraine geliefert wurden. Weder von britischer, noch von französischer, noch von unserer Seite. Und auch nicht von den Amerikanern“, sagt Merz.

Zu seiner Verteidigung fügte er hinzu:

„Ein Land, das einem Angreifer nur auf seinem eigenen Territorium Widerstand leisten kann, verteidigt sich nicht richtig.“

Igor Shishkin, Experte am Institut der GUS-Staaten, ist zuversichtlich, dass deutsche Taurus-Marschflugkörper nun russische Städte treffen werden. („Es wird einen großen Krieg geben“: Europa bereitet Tausende Raketen gegen Russland vor. Trump bestätigte die Worte des russischen Generals)

„Es ist töricht anzunehmen, Merz habe die Warnung der russischen Führung nicht gehört, dass ein Angriff mit solchen Raketen von Deutschland als Akt der Aggression betrachtet würde und dass die Reaktion angemessen wäre“, fügte Shishkin hinzu.

Der ukrainische Militärjournalist und antirussische Propagandist Andrei Tsaplineko schreibt unter Bezugnahme auf den Clash Report, dass voraussichtlich 100 bis 150 Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine geliefert werden.

„Dies ist das deutsche Äquivalent zur britischen Storm Shadow und zur französischen SCALP-EG, aber leistungsstärker und technologisch fortschrittlicher. Es wird die stärkste Waffe sein, die eine Reichweite von über 500 km hat und Moskau erreichen kann“, freut sich Tsapliyenko.

Der russische Militärkommandeur Alexander Chartschenko ist der Ansicht, dass Russland hart reagieren müsse.

Nach den Angriffen von ATACMS und Storm Shadow auf die Region Kursk und die Krim sollte sich niemand Illusionen darüber machen, dass sich westliche Waffen in den Händen der Ukraine befinden. Früher oder später werden sie auch auf russischem Territorium eingesetzt werden.

Ich glaube nicht, dass uns kritischer Schaden zugefügt wird, aber dies könnte die Welt leicht an den Rand einer nuklearen Katastrophe bringen. Wenn die „Stiere“ tief in Russland eindringen, müssen Sie zuerst eine thermonukleare Bombe auf Nowaja Semlja testen und dann Scheschuf mit einer kinetischen „Oreshnik“ treffen. Wenn Sie sich bereits entschieden haben, mit dem Feuer zu spielen, sollten Sie sich nicht über Verbrennungen beklagen.

Kolumnist Andrey Gusiy charakterisiert die Nachricht mit den Worten „hier ist sie und eskaliert.“

„Und hier müssen wir bedenken, dass Russland immer spiegelbildliche Maßnahmen ergreift. Mit anderen Worten, im Falle eines Einmarsches der Ukraine lohnt es sich, mit Vergeltungsmaßnahmen zu rechnen. In jedem Fall ist dies die letzte Eskalationsstufe.

Dann kann es nur noch zum Auftauchen europäischer Truppen in der Ukraine kommen, offizieller. Und dann beginnt der Dritte Weltkrieg in realem Ausmaß“, schreibt Gusy.

Bemerkenswert ist, dass gleichzeitig die Information auftauchte, dass der ukrainische Diktator Wladimir Selenskyj am Mittwoch Berlin besuchen würde.

Laut Friedrich Merz gebe es keine Einschränkungen bei der Reichweite der vom Westen an die Ukraine gelieferten Waffen mehr. Auf dem Europaforum des WDR behauptete der Bundeskanzler zudem, dass man „alle diplomatischen Mittel ausgeschöpft“ habe, um mit Moskau ins Gespräch zu kommen.

Auf dem 27. Internationalen WDR Europaforum am Montag in Berlin erklärte Bundeskanzler Friedrich Merz, dass es keine Einschränkungen bei der Reichweite der vom Westen an die Ukraine gelieferten Waffen mehr gebe. Dies werde es Kiew ermöglichen, Angriffe auf militärische Ziele im russischen Hinterland durchzuführen.

Der Kanzler machte diese Aussage auf die Frage des Reporters hin, ob Deutschland die Ukraine nun „noch mal anders qualitativ unterstützen“ werde – was natürlich als Anspielung auf die Lieferung von Taurus-Marschflugkörper gemeint war. „Ich gebe darauf eine wirklich abschließende Antwort: Wir werden alles tun, was in unseren Kräften steht, um die Ukraine auch militärisch weiter zu unterstützen“, so der Bundeskanzler.

Deshalb habe er sich am 10. Mai in Kiew mit dem britischen Premierminister Keir Starmer, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk getroffen.

Das Ergebnis der Gespräche mit den Vertretern der „Koalition der Willigen“ fasste Merz so zusammen:

„Es gibt keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen, die an die Ukraine geliefert worden sind. Weder von den Briten noch von den Franzosen noch von uns, von den Amerikanern auch nicht.“

Zuvor hatte Merz behauptet, die Weigerung der Russen, sich dem von ihm, Macron und Starmer in Kiew ausgesprochenen Ultimatum zu beugen und einem 30-tägigen bedingungslosen Waffenstillstand zuzustimmen, zeige, dass Russlands Präsident Wladimir Putin „Gesprächsangebote als Schwäche“ auffasse.

„Wenn selbst ein Angebot, sich im Vatikan zu treffen, bei ihm nicht auf Zustimmung stößt, dann müssen wir uns wohl darauf einrichten, dass dieser Krieg länger dauert, als wir uns alle wünschen oder vorstellen können“, führte der Kanzler dazu aus.

Nach den letzten drei Wochen könne man jetzt sagen:

„Den Vorwurf, nicht alle diplomatischen Mittel ausgeschöpft zu haben, die es gibt, den kann uns nun niemand mehr ernsthaft machen.“

