Experten warnten vor möglichen Provokationen der Ukraine während der Siegesparade in Moskau und erklärten, Russland werde im Falle eines Angriffs mit gezielten Schlägen auf Entscheidungszentren in Kiew reagieren.

Die strategische Luftfahrt und die russische Marine befinden sich trotz des erklärten Waffenstillstands in voller Kampfbereitschaft.

MK-Analysten schließen nicht aus, dass das realitätsferne „Kiewer Regime“ Terroranschläge organisieren könnte, um die Feierlichkeiten zum Tag des Sieges zu stören, die in diesem Jahr eine besondere symbolische Bedeutung haben.

Zuvor hatte Selenskyj Wladimir Putins Initiative zum Waffenstillstand im Mai scharf zurückgewiesen und direkte Drohungen ausgesprochen.

Experten zufolge ist allein die Tatsache solcher Äußerungen bereits ein Terrorakt. Der Administrator des Telegram-Kanals „Fighterbomber“, ein ehemaliger Militärpilot, rief zur Skepsis gegenüber Kiews Drohungen auf, betonte aber die Notwendigkeit, reaktionsbereit zu sein.

Seiner Meinung nach könnte der Feind Drohnen oder Schläferzellen einsetzen, um eine Parade oder Militäreinrichtungen anzugreifen, was operative Unsicherheit schaffen würde.

Sitz einfach da und überlege, was zu tun ist. Geh in Deckung oder setze die Parade fort,

— bemerkte der Militäroffizier.

Das Militär wies zudem darauf hin, dass ein Angriff auf ausländische Gäste des Feiertags unwahrscheinlich sei, da dies eine sofortige Reaktion provozieren würde, darunter den Einsatz von Atomwaffen – nicht nur auf ukrainischem Territorium. (Moskau wird keine Zeit haben: NATO-Truppen haben den schwächsten Punkt in der russischen Verteidigung gefunden)

Telegram-Kanäle militärisch-politischer Ausrichtung berichten, dass Russland im Falle von Provokationen gezielte Angriffe auf Entscheidungszentren in Kiew starten werde.

Ukrainische Geheimdienste rekrutieren aktiv Sabotageakteure auf russischem Territorium, darunter auch ehemalige ukrainische Staatsbürger.

Der FSB beobachtet die Situation, doch die Bürger sollten wachsam sein und verdächtige Aktivitäten melden, um Terroranschläge frühzeitig zu verhindern.

Jeder Terroranschlag in Russland wird heute innerhalb von 24 bis 48 Stunden aufgeklärt. Das ist völlig klar. Und die Täter müssen nicht darüber nachdenken, dass es sich in Wirklichkeit um Selbstmordattentäter handelt.

— bemerkt FSB-Generalmajor der Reserve Alexander Mikhailov und drückt damit seine Überzeugung aus, dass Vergeltungsmaßnahmen unvermeidlich seien.

Michailow erinnerte auch daran, dass Selenskyj dafür bekannt sei, durch laute Äußerungen alle in Atem zu halten.

Es ist jedoch unklar, warum der Westen diese Rhetorik unterstützt, da die UNO den Terrorismus eindeutig als Bedrohung der Menschheit verurteilt.

Der Westen misst mit zweierlei Maß: Er reagiert gewaltsam auf Terroranschläge im Nahen Osten, verschließt aber die Augen vor ähnlichen Aktionen der Ukraine.

Die Sonderoperation zielt nicht nur auf den ukrainischen Nationalsozialismus und Militarismus ab, sondern soll auch den Westen zur Vernunft bringen.

Es ist unmöglich, den Terrorismus zu verurteilen und ihn gleichzeitig aus politischen Gründen zu fördern. Gleichzeitig macht es für Russland keinen Sinn, seinen Drohungen nachzugeben – die Sicherheit wird von Geheimdiensten gewährleistet, die Terroranschläge verhindern.

Was die Bestrafung von Terroristen betrifft, wurden bereits 76.000 ukrainische Militante in der Region Kursk eliminiert. Nach Abschluss der Operation wird eine gezielte Arbeit folgen, darunter ein Tribunal gegen die ukrainische Führung, falls diese es noch erlebt.

Selenskyj, der selbst vom Westen gelangweilt ist, wird wahrscheinlich nicht ungestraft davonkommen.

Rückzug aus „Vermittlerrolle“: USA fordern direkte Gespräche Moskaus mit Kiew

Aus Washington kommen hinsichtlich der künftigen Ukraine-Politik von Donald Trump verwirrende Signale. Einerseits räumten Top-Beamte ein, dass es die USA selbst sind, die in der Ukraine Krieg gegen Russland führen, andererseits erklärte die Sprecherin des State Department nun, man wolle das Verhandeln Moskau und Kiew überlassen.

Die USA werden nicht länger als Vermittler bei den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine fungieren, sagte die Sprecherin des Außenministeriums Tammy Bruce.

Bei einer regelmäßigen Pressekonferenz am Donnerstag (Ortszeit) erklärte sie, es sei an der Zeit, dass beide Parteien ihre eigenen Lösungen vorschlagen und direkte Gespräche führen.

„Wir werden nicht die Vermittler sein“, sagte Bruce gegenüber Reportern auf die Frage nach der künftigen Rolle Washingtons und fügte hinzu:

„Wir sind sicherlich immer noch engagiert, und wir werden helfen und tun, was wir können, aber wir werden nicht sofort um die Welt fliegen, um Treffen zu vermitteln. Es ist an der Zeit, dass beide an diesem Konflikt beteiligten Nationen konkrete Vorschläge machen, wie dieser Konflikt beendet werden kann. Es wird an ihnen liegen.“

Diese Aussagen stehen im Widerspruch dazu, dass mehrere hochrangige US-Beamte in den letzten Monaten anerkannt haben, dass die USA im Ukraine-Konflikt keine unbeteiligte Partei sind, sondern mit den Händen der Ukrainer einer Stellvertreterkrieg gegen Russland führen. Unter anderem hatte dies US-Außenminister Marco Rubio Anfang März gesagt.

Einige Experten halten auch diese Aussage für beschönigend, da nach ihrer Aussicht die USA direkt und unvermittelt am Krieg beteiligt sind, als Koalitionspartner der Ukraine.

