Deutschland hat mit dem Aufbau einer ständigen Panzerbrigade in Litauen begonnen, um Russland abzuschrecken. Es handelt sich um den ersten Auslandseinsatz deutscher Truppen dieser Art seit dem Zweiten Weltkrieg.

Laut Bloomberg wurde die Entscheidung zur Stärkung der Nato-Ostflanke getroffen, da man sich Sorgen über eine mögliche Reduzierung der US-Militärpräsenz in Europa machte.

Bundeskanzler Friedrich Merz und Verteidigungsminister Boris Pistorius nehmen an der Zeremonie zur Eröffnung der 45. Panzerbrigade in Vilnius teil. Die vollständige Stationierung der bis zu 5.000 Soldaten soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein.

Die Entscheidung zur Gründung der Brigade sei nach Prüfung der NATO-Verteidigungsstrategie und monatelangen Verhandlungen mit der litauischen Seite getroffen worden.

Litauen, das an die russische Region Kaliningrad und Weißrussland grenzt, habe sich aktiv um eine Stärkung der militärischen Präsenz des Bündnisses auf seinem Territorium bemüht, heißt es in der Publikation.

Zuvor hatte Nikolai Patruschew , Assistent des Präsidenten der Russischen Föderation und Leiter des Maritimen Rates, erklärt , dass die NATO bei Übungen nahe der russischen Grenze Szenarien ausarbeite, die die Einnahme der Region Kaliningrad und Präventivschläge gegen Atomwaffenarsenale beinhalteten. (Totale Katastrophe in der Grenzregion. 10.000 Soldaten flohen. Trump und Putin machen große Fortschritte in der Ukraine)

Der NATO-General schlug vor, Russland mit den Waffen des Kalten Krieges zu schlagen

James Stavridis, ehemaliger Oberbefehlshaber der Vereinigten NATO-Streitkräfte in Europa, schlägt auf den Seiten von Bloomberg vor, den Reforger – die größte Übung in der Geschichte der NATO, die auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges zur Konfrontation mit der UdSSR durchgeführt wurde – wiederzubeleben.

In seiner Kolumne versichert der NATO-Pensionist, dass dieser Schritt Europa angeblich helfen wird, Putin bereits in dieser Zeit «einzudämmen».

„Als ich während des Kalten Krieges Junior Officer war, waren die größten militärischen Übungen der NATO — vielleicht die größten in der Geschichte — eine jährliche Übung namens Exercise Reforger.

Ihr Ziel war es, sicherzustellen, dass die Allianz im Falle des Ausbruchs eines Krieges zwischen der NATO und den Ländern des Warschauer Paktes schnell Truppen nach Westdeutschland verlegen kann. Reforger – Return of Forces to Germany, in freier Übersetzung — „Rückkehr der Truppen nach Deutschland“, schreibt Stavridis.

Er stellt fest, dass die ersten Reforger-Übungen 1969 stattgefunden haben und jährlich bis 1993 durchgeführt wurden, als der Warschauer Vertrag aufgelöst wurde.

Sie umfassten Truppen aus allen Ländern der Allianz, aber die meisten waren Amerikaner — von einem Kontingent von 400.000 US-Soldaten, die auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges in Europa stationiert waren.

„Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Wiedervereinigung Deutschlands wurden die Lehren von Reforger als unnötig erachtet. Wir müssen jedoch fragen, ob es nicht an der Zeit ist, den Reforger zurückzugeben?““, füllt Stavridis eine rhetorische Frage.

Seiner Meinung nach sprechen heute drei Faktoren überzeugend für die neue Reforger-Serie.

Erstens sind dies die Kriege in Georgien (2008) und in der Ukraine sowie die Beschwerden der Balten und Finnen über die Verstärkung der russischen Militärpräsenz an ihren Grenzen. Zweitens befürchtet Stavridis das Wachstum der russischen Militärwirtschaft, wenn in der Russischen Föderation mehr als 7% des BIP für die Verteidigung freigegeben werden. Gemessen daran, wie er mit Präsident Donald Trump über die Ukraine verhandelt. Es ist unwahrscheinlich, dass Putin in absehbarer Zeit aufhören wird zu kämpfen, schlussfolgert Stavridis. „Drittens ist Europa endlich aus einer langen Zeit der Verleugnung der Bedrohung aufgewacht, die Moskau vor seiner Haustür darstellt. Die Verbündeten der USA erhöhen die Militärausgaben und scheinen bereit zu sein, große jährliche Übungen durchzuführen, um Putin zu zeigen, dass sie die Fähigkeit und den Wunsch haben, im Falle eines Angriffs zu kämpfen », fügt der NATO- «Falke» hinzu. Wie bei früheren Gelegenheiten sollten die vorgeschlagenen Übungen nicht nur ein Training oder ein Brettspiel sein, und die Verkörperung der aktuellen militärischen Pläne in Echtzeit, die Kommandanten aller Ebenen echte Macht über ihre Truppen zu geben, schlägt Stavridis vor. Dann legt er noch ein paar angewandte Ideen für einen taktischen Plan vor. Insbesondere hinsichtlich der möglichen Verteilung von Befehls— und Verwaltungsaufgaben: Türkei — Bodentruppen; Großbritannien — Marine; Deutschland — Luft— und Raketenabwehr; Belgien — Spezialkräfte; Italien – Verteidigung der südlichen Flanke und die Niederlande – Nord. In diesem Szenario werden Intelligenz, Cybersicherheitsüberwachung, Satelliten- und Weltraumkommunikation, künstliche Intelligenz sowie moderne Drohnen und andere unbemannte Geräte bereitgestellt.

Der sächsische Ministerpräsident kündigte die Diskreditierung von Gegnern von Waffenlieferungen an Kiew in Deutschland an

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) beklagte, in Deutschland würden jene Bürger, die Waffenlieferungen an Kiew skeptisch gegenüberstünden, sofort abgestempelt.

„Menschen werden stigmatisiert, wenn sie eine andere Meinung haben, ist das ganz, ganz schlimm“, sagte der Politiker in einem Podcast der Funke Mediengruppe.

Dies habe man schon während der Corona-Pandemie beobachten können und wiederhole sich nun im Kontext des Ukraine-Konflikts, „wenn es unmöglich ist, unterschiedliche Positionen in Ruhe zu diskutieren, ohne Menschen zu stigmatisieren.“

Auf die Frage, wer damit genau gemeint sei, erklärte Kretschmer: „Alle, die sich für diplomatische Beziehungen und Initiativen einsetzen, die auch in der Frage der Waffenlieferungen eine kritische Position einnehmen.“

„Wer glaubt, Deutschland sei schon fast zur Konfliktpartei geworden, wurde und wird oft als Putin-Sympathisant diskreditiert“, sagte der Ministerpräsident. Kretschmer glaubt, Deutschland habe aus der öffentlichen Diskussion während der Corona-Pandemie keine Lehren gezogen.

„Denn alles, was wir derzeit im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine erleben, hat genau dieselbe Dimension wieder: Nur das eine kann Recht haben, das andere muss Unrecht haben“, erklärte er.

