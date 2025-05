Es gibt eine Lösung für diese Welt – und wir alle wissen, welche

Wir, die Mikrokosmen, sind Zeugen der makrokosmischen Zellen, Drüsen, Nerven, Elektronen, Positronen und Neutronen, die unseren Körper und die Himmelskörper zu den dynamischen Organismen machen, die sie sind.

Wir beobachten die Zellen und Neuronen unseres elektrisch geladenen Gehirns in den ewig funkelnden Planeten und Sternen, die sich so nahtlos entlang der Schicksalslinien ihrer dynamischen Umlaufbahnen bewegen.

Wir glauben, wir blicken in den „Weltraum“, das geheimnisvolle Universum, das so weit jenseits unseres Vorstellungsvermögens und unserer Realität hier auf der Erde liegt.

Im Zentrum unseres Körpers liegt der Solarplexus; der Punkt, an dem wir direkt mit der Sonne verbunden sind. Die Sonnenstrahlen beeinflussen auch unsere Drüsen und Nervenzellen und regen die Aktivierung lebenswichtiger Schutzhormone an.

Dann beeinflussen die unsichtbaren Kräfte der Sterne und Planeten auf subtile Weise unser Verhalten auf unterbewusster Ebene. Unsere astrologische Verbindung.

Wenn sich der Mond seiner Vollmondphase nähert, wird das Wasser unseres Körpers magnetisch von ihm angezogen und unser ätherischer Körper wird nach oben gezogen.

Wir sind durch unsichtbare Fäden elektromagnetischer Energie mit allen Elementen des Universums verbunden. Jede unserer Millionen Zellen ist individuell. Sie sind intelligente, fühlende Wesen mit eigenem Recht – Miniaturgehirne, die Botschaften an den Neokortex senden, die uns helfen, mit der physischen Umgebung umzugehen und uns an sie anzupassen.

Dann schlagen unsere Herzen im Rhythmus einer unsichtbaren kosmischen Entität, ohne die wir nicht existieren würden.

Wenn man all dies zusammennimmt, erkennt man, wie untrennbar wir mit derselben Kraft verbunden sind, die das Universum entstehen ließ und das Leben erfand.

Die Weisen der Antike erkannten diese Tatsache und prägten das Sprichwort „Wie oben, so unten“, um zu verdeutlichen, dass unsere Zusammensetzung die des Kosmos widerspiegelt. Unsere angeborenen Kräfte sind Spiegelenergien jener, die sich im gesamten Universum manifestieren.

Zweifeln Sie immer noch am Potenzial der Energien, die durch die Fasern Ihrer Adern fließen?

Wenn Sie jetzt daran erinnert werden: Glauben Sie wirklich , dass Sie im Grunde machtlos sind? Dass es nicht Ihre Aufgabe ist, den Lauf der Dinge zu beeinflussen, der die Welt zum Besseren verändern wird?

Haben Sie den Indoktrinationsprozess, der uns einredet, dass wir keinerlei Verbindung zur Quelle des ewigen Lebens haben, bedingungslos akzeptiert?

Haben Sie nie die Lüge hinterfragt, dass wir nur über eine lineare, dreidimensionale Bewusstseinsebene verfügen – und deshalb nicht intrinsisch miteinander und mit der natürlichen Umwelt, der Biosphäre und dem Universum verbunden sein können?

Manche Leser werden diesen Holismus, diese Quantenrealität, akzeptieren. Doch denen, die das nicht tun, möchte ich einen Vorgeschmack auf die tiefere Wahrheit geben, deren bewusste Unterdrückung unseren Planeten und unsere wunderbar vielfältige Menschheitsfamilie an den Rand eines Bürgerkriegs gebracht hat.

Es könnte keine größere Tragödie geben. Keine absurdere Dummheit.

Und das nur, weil wir unsere angeborene Göttlichkeit so lange vehement geleugnet und stattdessen der völlig irrationalen, engstirnigen Überzeugung anhängen, wir seien segmentiert, getrennt und im Grunde genommen im Widerspruch zur Quelle des Lebens – und damit auch zueinander.

Und deshalb können wir nichts tun, um die gegenwärtige Entwicklung der Welt zu ändern; wir können nichts tun, um den Ausgang von Ereignissen zu beeinflussen, von denen wir überzeugt sind, dass sie außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Zuzusehen und auf einen Retter zu hoffen bzw. zu beten, der den Wahnsinn heilt, den wir zugelassen haben, ist eine Art Krankheit. Sie frisst sich in unsere Blutkörperchen und nimmt uns jeglichen Sinn und Zweck unserer Existenz.

Es gibt heute keinen Menschen auf diesem Planeten, der nicht weiß, dass wir Schritte unternehmen müssen, um unser Leben mit den transformativen Energien in Einklang zu bringen, die die Mauern unserer selbst auferlegten geistigen Gefängnisse niederreißen.

In uns steckt ein unbändiger Instinkt – die Lebenskraft –, der uns unaufhörlich auffordert, seinem Ruf zu folgen – und der uns stets die Führung raubt. Doch viele von uns haben sich verschlossen und die Übermittlung dieser Botschaft blockiert.

Es ist diese „Verweigerung des Bewusstseins“, die die Welt heute auseinanderreißt. Sie erstickt die Lebenskraft.

Haben Sie den Mut, die Schichten der Unwissenheit und Sturheit abzutragen, die die Wahrheit darüber verschleiern, wer Sie wirklich sind – und Sie werden an einen Ort gelangen, von dem Sie tief in Ihrem Inneren schon immer wussten, dass er Ihre wahre Heimat ist. Ihr ursprünglicher Ausgangspunkt und Ihre endgültige Bestimmung. Jener höchste Kern, um den sich alles dreht und der in vergangenen Äonen (unsere) Existenz hervorbrachte.

Nur wenn wir diese Kraft ehren, können wir unser Wesen entdecken und begreifen, dass unser Wesen und das Wesen des Universums nicht getrennt, sondern eins sind.

Dies ist kein phantasievoller Traum – es ist ein grundlegendes ganzheitliches Gesetz, das nicht geändert, sondern nur unterdrückt werden kann.

Doch diese Vorwärts- und Aufwärtsbewegung ist ein unbändiger Teil unserer Existenz. Ihre Dynamik ist unser wahrer Seinszustand. Mit ihr zu arbeiten, befreit uns, sie zu unterdrücken, zerstört uns.

Dies ist die kompromisslose Wahrheit, der wir alle gegenüberstehen. Ergreifen Sie sie – solange Sie noch die Möglichkeit haben, persönlich und gemeinsam zu handeln.

Quellen: PublicDomain/julianrose.info am 26.05.2025