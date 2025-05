Teile die Wahrheit!

China ist normalerweise der größte Exportmarkt für US-Agrarprodukte. In einem typischen Jahr verkaufen wir Agrarprodukte im Wert von mehreren zehn Milliarden Dollar an die Chinesen.

Doch nun ist diese Tür dank der extrem hohen Zölle, die China auf US-Importe erhoben hat, zugeschlagen. Sollte diese Tür nicht bald wieder geöffnet werden, stehen Landwirte im ganzen Land aufgrund der bereits jetzt anwachsenden massiven finanziellen Verluste vor dem finanziellen Ruin. Diese Krise kann nicht einfach so eintreten. Wie Sie weiter unten sehen werden, ist sie bereits da.

In China leben mehr als 1,4 Milliarden Menschen. Wir liefern ihnen in einem normalen Jahr riesige Mengen Soja und Schweinefleisch, was für US-Landwirte ein sehr lukratives Geschäft war. Leider ist die Nachfrage aufgrund des Handelskriegs zurückgegangen, was die US-Landwirtschaft in ein Chaos gestürzt hat …

Soja ist stark betroffen. Chinas 125-prozentiger Zoll führte zu einem starken Exportrückgang. Obwohl Trumps jüngste Äußerungen auf mögliche Zollsenkungen hindeuten, sind die Preise für Sojaprodukte wie Tofu und Tierfutter bereits gestiegen. Schweinefleischexporte leiden unter Zöllen von bis zu 72 %, was zu höheren Inlandspreisen für Speck und Schweinekoteletts führt.

Milchprodukte, darunter Käse und Milch, verzeichneten nach der Einführung neuer Zölle durch China und Mexiko einen Preisanstieg, der beliebte Sorten wie Cheddar und Mozzarella betrifft.

Apfelexporte wurden durch Zölle aus China und Indien eingeschränkt, was zu Preissteigerungen bei Sorten wie Gala und Fuji führte. Auch die kalifornische Mandelindustrie wurde hart getroffen, da China einen Zoll von 50 % erhob. Die zusätzlichen Logistikkosten trieben die Preise für Produkte wie Mandelmilch in die Höhe. (Es passiert tatsächlich: Die Zahlen zeigen, dass sowohl die US-Exporte als auch die US-Importe dramatisch einbrechen)

Die Hummerpreise im Inland sind zunehmend volatiler geworden, nachdem die Exporte nach China aufgrund von Zöllen von bis zu 35 % stark zurückgegangen sind.

Während der Pandemie gab es einige Monate, in denen es ziemlich verrückt zuging, aber wenn die hohen Zölle anhalten, werden wir einen Zusammenbruch erleben, wie wir ihn noch nie erlebt haben.

Der Geschäftsführer der Agriculture Transportation Coalition erklärte gegenüber CNBC, dass wir es bereits mit einer „ausgewachsenen Krise“ zu tun hätten …

Peter Friedmann, Geschäftsführer der Agriculture Transportation Coalition (AgTC), einer führenden Exporthandelsorganisation für Landwirte, sagte gegenüber CNBC, die Zahl der stornierten Käufe von US-Agrarprodukten dürfe nicht als krisenhaft bezeichnet werden. „Es ist bereits eine ausgewachsene Krise“, sagte er.

Daten, die das US-Landwirtschaftsministerium am Donnerstag veröffentlichte, zeigen, dass China die größte Stornierung von Schweinefleischbestellungen seit 2020 vorgenommen und die Lieferung von 12.000 Tonnen Schweinefleisch gestoppt hat.

Obwohl die Zölle erst seit weniger als einem Monat in Kraft sind, berichtet die Agriculture Transportation Coalition, dass viele ihrer Mitglieder bereits „massive“ finanzielle Verluste erlitten haben …

300x250