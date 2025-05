Es passiert tatsächlich: Die Zahlen zeigen, dass sowohl die US-Exporte als auch die US-Importe dramatisch einbrechen

Teile die Wahrheit!

In den letzten Jahrzehnten war die Weltwirtschaft stärker vernetzt als je zuvor, doch nun verändert sich alles. Der Warenfluss zwischen der größten und der zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Welt implodiert regelrecht, was enorme Auswirkungen auf beiden Seiten des Pazifiks haben wird. Von Michael Snyder

Ich habe bereits ausführlich über den dramatischen Rückgang der US-Importe geschrieben, aber die Zahlen zeigen, dass auch die US-Exporte rapide sinken. Laut CNBC sind die Exporte im Hafen von Portland um 51 Prozent und im Hafen von Tacoma um 28 Prozent zurückgegangen.

Was mit einem rapiden Rückgang der US-Importe begann, als die Speditionen Bestellungen bei ihren Produktionspartnern in aller Welt zurücknahmen, hat sich mittlerweile zu einem landesweiten Exporteinbruch ausgeweitet. Am stärksten betroffen sind dabei der US-Agrarsektor und wichtige Agrarprodukte wie Sojabohnen, Mais und Rindfleisch.

Die neuesten Handelsdaten zeigen, dass sich der Rückgang der US-Exporte in die Welt, insbesondere nach China, der im Januar begann, nun auch auf die meisten US-Häfen erstreckt.

Dies geht aus dem Handelstracker Vizion hervor, der die Buchungen für US-Exportcontainer für den Zeitraum von fünf Wochen vor und nach der Verhängung der Zölle durch Präsident Donald Trump analysiert hat.

Die Landwirtschaft warnt vor einer „Krise“, und Hafendaten belegen zunehmend die mangelnde Fähigkeit der Hafenbetreiber, ihre Produkte auf den Weltmarkt zu bringen.

Der Hafen von Portland, Oregon, führt die Liste mit einem Exportrückgang von 51 % an, während der Hafen von Tacoma, Washington, ein großer Agrarexporthafen, einen Rückgang von 28 % verzeichnete.

Zu den wichtigsten Zielländern für Mais, Sojabohnen und andere Agrarexporte aus Tacoma zählen Japan, China und Südkorea.

Insgesamt haben zehn große US-Häfen bereits einen zweistelligen Rückgang des Exportvolumens erlebt.

Am stärksten betroffen sind die Agrarexporte . Für die US-Landwirte sind das natürlich äußerst schlechte Nachrichten.

Die Trump-Regierung diskutiert bereits über ein umfangreiches Hilfspaket für Landwirte, die von diesem Abschwung betroffen sind.

Es scheint, dass sie die Hilfe durchaus gebrauchen könnten.

Mittlerweile gehen auch die Importe aus China dramatisch zurück …

Die Importe aus China sind dramatisch zurückgegangen, seit Trump hohe Zölle verhängt hat – insbesondere seit dem letzten Monat, als im Zuge des gegenseitigen Handelskriegs die Zölle auf die meisten chinesischen Waren auf bis zu 145 Prozent anstiegen.

„Diese Woche liegt unser Frachtaufkommen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwa 35 % zurück. Die ankommenden Frachtschiffe sind die ersten, die mit den im letzten Monat gegen China und andere Länder erhobenen Zöllen belegt werden“, sagte Gene Seroka, Geschäftsführer des Hafens von Los Angeles, am Dienstag gegenüber CNN. „Deshalb ist das Frachtaufkommen so gering.“

Der Rückgang der Importe aus China auf den jetzt in den Hafen einlaufenden Schiffen betrage mehr als 50 Prozent, sagte Seroka. Viele Importeure hätten frühere Bestellungen storniert, weil US-Unternehmen die hohen Zölle nicht zahlen wollten, die den Preis chinesischer Waren mehr als verdoppeln könnten.

Es besteht für uns keine Möglichkeit, die Waren zu ersetzen, die nicht aus China an uns geliefert werden.