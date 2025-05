Florida ruft den Notstand aus, da die Zahl der Todesfälle durch mRNA-Impfstoffe kritische Werte erreicht

Der MIT-Datenwissenschaftler Steve Kirsch, der nicht an der Florida-MIT-Studie beteiligt war, nahm kein Blatt vor den Mund, als er die Ergebnisse überprüfte. Er sprach von einem „Zugunglück“.

Wie er auf seinem Substack schrieb: „Impfstoffe sollten NIEMALS die Gesamtmortalität erhöhen.“

Für frühere Generationen wäre das selbstverständlich gewesen. Doch heute – in einer von der Pharmaindustrie betäubten und von den Konzernmedien manipulierten Gesellschaft – gilt diese Aussage als Ketzerei.

Aber hier ist die gute Nachricht: Nicht jeder schläft am Steuer ein.

Gouverneur Ron DeSantis und seine Regierung weigern sich, wegzuschauen. Sie untersuchen die Daten, stellen sich der Geschichte und lüften den Vorhang vor dem, was sie für eine globale Entvölkerungsagenda halten – geplant, koordiniert und bereits im Gange.

Denn jetzt lautet die Frage nicht mehr: „Passiert das wirklich?“, sondern: „Wie weit sind sie bereit zu gehen, bevor die Welt aufwacht?“

Wie Dr. Peter McCullough erklärt, holt die Wissenschaft endlich auf. Von Experten begutachtete Studien – echte Forschung, keine von der Pharmaindustrie gesponserte PR – kommen allmählich zu demselben erschreckenden Schluss:

Das Spike-Protein ist eine Biowaffe.

Nicht metaphorisch. Nicht hypothetisch. Sondern nach den strengen Definitionen, die in militärischen Protokollen zur biologischen Kriegsführung verwendet werden.

Vergessen Sie nie, wie sie uns behandelt haben, als sie der Welt diese militärtaugliche Biowaffe aufdrängten.

Sie sperrten uns in unsere Häuser ein. Unter Drohungen, Zwang und Lügen zwangen sie uns, Millionen von Menschen experimentelle Injektionen zu verabreichen.

Dann versuchten sie, die Daten bis zum Jahr 2076 unter Verschluss zu halten – weil sie es wussten. Sie wussten, was sie getan hatten. Und sie hatten panische Angst davor, was passieren würde, wenn die Wahrheit jemals ans Licht käme.

Und als wir es wagten, Fragen zu stellen? Sie antworteten nicht. Sie brachten uns zum Schweigen. Sie verspotteten uns. Sie bestraften uns.

Überall auf der Welt – von China bis zu den USA, von Europa bis Australien – fügten sich die Politiker. Sie tanzten nach der Pfeife der globalen Elite … und wurden über Nacht zu autoritären Politikern.

Nicht um uns zu schützen. Nicht, weil wir gegen Gesetze verstoßen hätten. Sondern weil wir uns weigerten, Masken zu tragen, die niemanden schützten. Weil wir uns weigerten, niederzuknien.

Und das war für sie das ultimative Verbrechen: unabhängiges Denken. Die Weigerung, sich zu unterwerfen.

Also ließen sie die volle Härte des Systems auf uns niederprasseln: Zensur, Arbeitsplatzverlust, Verhaftungen, digitale schwarze Listen.

Und das alles nur, weil sie die grundlegendsten Fragen gestellt haben. Und wenn man bedenkt, wie viel die Elite verheimlichte, ist es kein Wunder, dass sie ihren Vollstreckern befahl, so hart durchzugreifen.

Aber hier wird es düsterer.

Denn was Ihr Hausarzt – ja, der Arzt, dem Sie seit Jahren vertrauen – und der Kinderarzt Ihres Kindes gerade vertuschen … lässt die letzten vier Jahre wie einen Probelauf aussehen.

Die wahre Show? Sie fängt gerade erst an. Und wenn Sie erst einmal erfahren, was sie Ihnen vorenthalten haben, werden Sie das System nie wieder mit denselben Augen sehen.

Angesichts all dessen, was wir jetzt wissen – und der Katastrophe, die sich in Zeitlupe direkt vor unseren Augen abspielt –, wie können sie es also rechtfertigen, uns und, schlimmer noch, unseren Kindern weiterhin mRNA-Impfstoffe aufzudrängen?

Nun, die Antwort ist einfach. Sie können es nicht. Zumindest nicht, wenn man ehrlich ist.

Stattdessen lügen sie. Sie zensieren. Sie betreiben Gaslighting. Und sie verdoppeln ihre Bemühungen – weil es ihnen zu gefährlich ist, die Wahrheit zuzugeben.

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Ihr Kinderarzt sichtlich verärgert ist – oder sogar droht, Sie aus seiner Praxis zu werfen –, nur weil Sie Fragen zum Impfplan für Kinder stellen?

Nun, wie RFK Jr. erklärt, gibt es dafür einen ganz bestimmten Grund … und wenn man ihn erst einmal hört, ergibt alles einen Sinn.

Die Dreistigkeit dieser sogenannten Mediziner – Sie unter Druck zu setzen, Ihnen Schuldgefühle einzureden und Sie zu nötigen, sich und Ihren Kindern experimentellen Injektionen zu unterziehen – ist wirklich erschütternd.

Vor allem, wenn man die Wahrheit erkennt: Sie wissen eigentlich nicht, wovon sie reden.

Im Ernst, sie haben keine Ahnung. Sie sind buchstäblich … unqualifiziert.

Seit Jahren fordern wir die Menschen auf: Recherchieren Sie selbst. Denn sobald Sie anfangen zu recherchieren, lässt sich die Wahrheit nicht mehr ignorieren.

Und genau das ist es, was die Elite am meisten fürchtet: eine informierte Öffentlichkeit. Nicht nur die einfachen Bürger, sondern auch die Ärzte.

Denn sobald medizinische Fachkräfte aufhören, blind Anweisungen zu befolgen und anfangen, die richtigen Fragen zu stellen, beginnt das ganze Kartenhaus zusammenzufallen.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/ am 10.05.2025