Forscher bleiben dem Geheimnis der Ostsee Anomalie auf der Spur und kündigen weitere Untersuchungen an (Video)

Am 19. Juni 2011 entdeckte die schwedischen Schatzsucher von „Ocean-X“ im Bottnischen Meerbusen in der Ostsee in 80 Metern Tiefe ein 60 Meter großes Objekt.

Untersuchungen haben bis heute kein Ergebnis geliefert. Jetzt hat „Ocean-X-Chef Dennis Asberg neue Untersuchungen angekündigt. Nicht nur in der Ostsee, auch an anderen Orten der Weltmeere wurden im Laufe der Geschichte ungewöhnliche Artefakte entdeckt. Von Frank Schwede

Was liegt da auf dem Grund der Ostsee und gibt sein Geheimnis nicht preis? Während Skeptiker lediglich eine bizarre Felsformation in der Struktur erkennen, glauben UFO-Forscher das Wrack eines außerirdischen Schiffes erkannt zu haben, das bereits in der Antike versenkt wurde.

Sie könnten vermutlich sogar recht haben. Vor rund sieben Jahren haben Taucher eine Probe von dem Objekt genommen. Anschließende Labortests haben ergeben, dass die Proben Limonit (Brauneisenerz) und Goethit (Nadeleisenerz) enthalten.

Der israelische Geologe Steve Weiner ist überzeugt, dass es sich um Metalle handelt, die in der Natur nicht vorkommen. Andere Experten wie Fredrik Klingberg und Martin Jakobsen widersprechen Weiner und behaupten, dass die Materialien sehr wohl in der Natur vorkommen können.

Außerdem hat das „Ocean-X-Team“ berichtet, dass sämtliche elektronischen Geräte, einschließlich Satellitentelefon, in der Nähe des Objekts versagen hätten. Stefan Hogerborn wird mit den Worten zitiert:

„Alles, was draußen elektrisch ist, selbst das Satellitentelefon, hörte auf zu funktionieren, als wir über dem Objekt waren. Und dann, als wir etwa 200 Meter davon entfernt waren, hat sich alles wieder eingeschaltet, als wir aber über das Objekt zurückkamen, funktionierte es wieder nicht.“

Das Objekt wurde von den schwedischen „Ocean-X-Tauchern“ Peter Lindberg und Dennis Asberg entdeckt. Es ist rund vier Meter dick, etwa 60 Meter lang und befindet sich in einer Tiefe von rund 80 Metern im Gebiet des Aland-Archipels im Bottnischen Meerbusen.

Vier Jahre nach der Entdeckung wurden das erste Mal Mehrstrahl-Sonaraufnahmen gemacht. Laut Aufnahmen scheint das Objekt über dem Meeresgrund zu schweben, und während einer Exkursion mit einem Tauchroboter konnten Korridorwände mit einem Winkel von 90 Grad ausfindig machen.

Dennis Asberg glaubt, dass die rechtwinkeligen Gänge keinen natürlichen Ursprung haben. Deshalb glaubt er, dass es sich um ein künstlich geschaffenes Objekt handelt, das mit ein bisschen Fantasie an ein Raumschiff erinnert, das möglicherweise schon vor 14.000 Jahren in die Ostsee gestürzt ist im Lauf der Zeit versteinerte.

Etwas sehr Einzigartiges gefunden

Erst eine Bohrung konnte nach Aussage von Dennis Asberg Aufschluss darüber geben, was sich unter der Versteinerung befindet.

Skeptiker gehen von einem natürlichen Ursprung aus und betrachten den ganzen Aufwand als eine Marketingaktion von Ocean-X“ mit dem Ziel, Geld für andere künftige Projekte zu sammeln.

Eine Bergung des Objekts gestaltet sich aufgrund des hohen Gewichts als ausgesprochen schwierig. Lediglich schweres Gerät, wie es einst bei der Bergung des russischen Atom-U-Boots K129 verwendet wurde, käme dafür in Frage.

Allen Skeptikern zum Trotz ist Dennis Asberg weiter davon überzeugt, dass er und seine Mannschaft etwas gefunden haben, dass sehr einzigartig ist. Das glaubt auch Peter Lindberg. Er sagt: