Callender schlägt Alarm und reicht Klagen ein, weil er eine Agenda verfolgt, die tief verwurzelt ist, wie er es beschreibt.

Gemeinsam mit einem engagierten Forschungsteam hat er, unterstützt von Tausenden Whistleblowern, verstörende Beweise aufgedeckt, die auf eine geplante Marburg-Epidemie hinweisen – ein Ereignis, das bereits durch den PREP Act der Biden-Regierung mit US-Steuergeldern finanziert wurde.

Callender hat eine zutiefst beunruhigende Tatsache aufgedeckt: In den Lipid-Nanopartikeln der COVID-mRNA-Impfstoffe befinden sich ruhende Krankheitserreger, darunter E. coli, Marburg und Ebola.

Seinen Erkenntnissen zufolge können diese Krankheitserreger durch bestimmte Frequenzen aktiviert werden, die über das 5G-Netz gepulst werden, das zufällig zeitgleich mit den Impfstoffen eingeführt wurde.

Wie Callender erklärt, setzen die gepulsten Frequenzen die Krankheitserreger auf verdächtig kontrollierte Weise frei.

Einem Whistleblower von Pfizer zufolge gehen die rechtlichen Bemühungen von Todd Callender über ihr Ziel hinaus und lösen bei der Pharmaindustrie Schockwellen aus.

Der Whistleblower behauptet, die Elite habe bereits begonnen, die Marburg-Pandemie auszulösen, vor der Callender gewarnt hatte – mit verheerenden Folgen.

In einer erschreckenden Wendung der Ereignisse haben zwei Passagiere, die im Verdacht stehen, das tödliche Marburg-Virus in sich zu tragen, zur Schließung eines großen deutschen Bahnhofs geführt. Dies löste die Befürchtung aus, dass sich diese hochansteckende, „augenblutende Krankheit“ nun in Europa ausbreitet.

JUST IN – German federal police block several tracks at Hamburg Central Station: Two travelers had apparently been infected with the deadly Marburg virus, BILD reports. pic.twitter.com/HaEjpcfEBF

— Disclose.tv (@disclosetv) October 2, 2024