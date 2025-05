Geben Sie 58 Kindern im Kibera Pride Home neue Hoffnung

Teile die Wahrheit!

Helfen Sie mit und unterstützen Sie mit uns ein wichtiges Projekt in Kenia:

Im Herzen Kiberas – einer der größten informellen Siedlungen Afrikas – befindet sich ein Ort der Liebe, Sicherheit und zweiten Chancen: das Kibera Pride Kinderheim.

Es wird von der Kibera Pride Initiative betrieben, einer gemeindebasierten Kinderschutzorganisation, die von Irene Kasandi gegründet wurde. Die Sozialarbeiterin wuchs in Kibera auf und hat ihre Lebenserfahrungen zu einer lebenslangen Mission gemacht, anderen zu helfen.

Mit Blick auf das Jahr 2025 richten wir einen dringenden Appell an Sie.

Ende 2024 wurde unser Kinderheim durch einen Brandanschlag schwer getroffen. Wichtige Bereiche des Heims, darunter Schlafsäle und wichtige Versorgungseinrichtungen, wurden zerstört.

Obwohl es uns gelungen ist, die Struktur wiederherzustellen und vorübergehend Normalität zu schaffen, sind wir emotional und finanziell noch weit von einer vollständigen Erholung entfernt.

Derzeit betreuen wir 58 Kinder rund um die Uhr – Waisen, verlassene Kinder oder Kinder, die vor Missbrauch und Vernachlässigung gerettet wurden. Diese Kinder sind auf Kibera Pride nicht nur angewiesen, um Unterkunft und Verpflegung zu erhalten, sondern auch auf Bildung, Beratung, Betreuung und ein stabiles Zuhause, in dem sie geliebt und beschützt werden.

Um diese wichtige Unterstützung auch weiterhin leisten zu können, möchten wir 107.160 US-Dollar aufbringen, um unsere Betriebskosten für 2025 zu decken. Dies wird uns ermöglichen:

• – Schulgebühren bezahlen und Transportlogistik bereitstellen

• – Bieten Sie psychosoziale Unterstützung und Unterstützung bei Traumata für die Kinder an

• – Bereitstellung nahrhafter Mahlzeiten, sauberem Wasser, Kleidung und Hygieneartikeln

• – Deckung der Miete, Nebenkosten und anderer laufender Betriebskosten

• – Ersetzen Sie wichtige Gegenstände, die beim Brand verloren gegangen sind – Bettzeug, Uniformen, Bücher und mehr

• – Aufrechterhaltung unserer zehn Schlüsselprogramme im Rahmen der Kibera Pride Initiative, die nicht nur dem Kinderheim, sondern auch Familien in der weiteren Kibera-Gemeinschaft dienen

Während wir auf unser Jahresziel hinarbeiten, konzentrieren wir uns auf ein Spendenziel von 15.000 US-Dollar im Mai 2025, das uns helfen wird, den unmittelbaren Bedarf zu decken, darunter Miete, Lebensmittel, Schultransport und Beratungsdienste.

Die Kibera Pride Initiative ist mehr als nur ein Zuhause.

Wir sind ein Leuchtfeuer der Hoffnung an einem Ort, an dem Kinder oft viel zu früh mit den härtesten Realitäten des Lebens konfrontiert werden. Mit unseren Programmen in den Bereichen Bildungsförderung, Ernährung, Kunst- und Talentförderung, Familienförderung, Kindertagesstätte, spirituelles Wachstum und soziales Engagement arbeiten wir täglich daran, den Teufelskreis der Armut zu durchbrechen und gefährdeten Menschen ihre Würde zurückzugeben.

Wir danken Ihnen von ganzem Herzen.

Vielen Dank an alle Spender . Ihre Spende trägt direkt dazu bei, eine sichere und fördernde Umgebung zu schaffen, in der Kinder wieder träumen, heilen und eine bessere Zukunft aufbauen können.

Indem Sie uns unterstützen, werden Sie Teil der Kibera Pride-Familie. Wir halten Sie jeden Monat auf dem Laufenden, wie Ihr Beitrag Leben verändert, und hoffen, dass Sie uns auf diesem Weg der Hoffnung, Heilung und Transformation begleiten.

Mit herzlicher Dankbarkeit,

Irene Kasandi und das Team der Kibera Pride Initiative

