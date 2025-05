Geoingenieure planen, den Himmel zu vergiften: Boeing 777-Maschinen könnten bald giftigen Schwefel ablassen und so eine Katastrophe durch sauren Regen riskieren

Teile die Wahrheit!

In einem umstrittenen Versuch, den Planeten abzukühlen, schlagen Wissenschaftler nun vor, Boeing 777-Flotten so umzurüsten, dass sie riesige Mengen Schwefeldioxid in die Stratosphäre sprühen – ein Plan, der globalen sauren Regen auslösen könnte.

Schockierenderweise würde diese Methode dreimal mehr giftige Aerosole erfordern als Alternativen in großen Höhen, was die Risiken für die menschliche Gesundheit und empfindliche Ökosysteme verstärkt. Noch alarmierender?

Forscher geben offen zu, dass das Vorhaben „Nebenwirkungen“ wie Umweltzerstörung „stark verstärken“ würde, doch mächtige Interessengruppen treiben es ungeachtet dessen voran.

Hinter verschlossenen Türen beschleunigen die globalen Eliten diese radikalen Geoengineering-Experimente unter dem harmlosen Etikett „Klimaintervention“, umgehen demokratische Debatten und ignorieren das Potenzial für irreversible Schäden. Tauschen wir eine Katastrophe gegen die nächste ein?

Wichtige Punkte:

Wissenschaftler schlagen vor, Boeing 777-Flugzeuge so umzurüsten, dass sie Schwefeldioxid in die Stratosphäre sprühen, was zu saurem Regen und Umweltzerstörung führen könnte. (Das Monster hinter der Wettertechnik? 40 bis 60 Millionen Tonnen Gift werden jährlich in unseren Himmel gesprüht)

Der Plan erfordert dreimal mehr giftiges Aerosol als Methoden in großen Höhen, was die gesundheitlichen und ökologischen Gefahren erhöht.

Die Forscher geben zu, dass das Vorhaben „Nebenwirkungen wie sauren Regen stark verstärken“ würde, treiben es aber trotzdem voran.

Unter dem Deckmantel der „Klimaintervention“ beschleunigen die globalen Eliten das Geoengineering und umgehen dabei die öffentliche Kontrolle.

Ein rücksichtsloses Spiel mit dem Planeten

In einem dreisten Schritt, der Wissenschaft und Vernunft widerspricht, drängen Geoingenieure nun darauf, Verkehrsflugzeuge als Waffe einzusetzen, um in einem radikalen Experiment das Erdklima zu verändern.

Eine neue Studie, die in Earth’s Future veröffentlicht wurde , enthüllt Pläne, Boeing 777-Jets so umzurüsten, dass sie Millionen Tonnen Schwefeldioxid in die untere Stratosphäre abgeben – ein Vorhaben, das katastrophalen sauren Regen auslösen, Ökosysteme vergiften und genau den ökologischen Kollaps beschleunigen könnte, den es angeblich verhindern soll.

Die Studie von Forschern des University College London und der Yale University räumt ein, dass der Plan aufgrund der enormen benötigten Schwefelmenge „Nebenwirkungen wie sauren Regen stark verstärken“ würde.

Anders als bei der Höhenaerosol-Injektion (SAI), für die Spezialflugzeuge erforderlich sind, nutzt diese Abkürzung vorhandene Jets in nur 13.700 Metern Höhe – wodurch die giftigen Partikel schneller und in höherer Konzentration abregnen.

Die Ironie ist erschütternd: Um den Planeten vor dem Klimawandel zu „retten“, sind sie bereit, ihn mit Gift zu überfluten.