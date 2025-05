Gesundheit: Heilen mit DMSO: Eine wirksame Alternativmedizin gegen Schmerzen, Entzündungen und chronische Erkrankungen

Teile die Wahrheit!

DMSO ist ein natürliches, preisgünstiges Heilmittel aus Baummark mit starker schmerzlindernder, entzündungshemmender und gewebeheilender Wirkung.

Es wirkt transdermal, d. h. es kann andere hilfreiche Substanzen tief in den Körper transportieren, was es besonders nützlich bei chronischen Schmerzen, der Genesung von Verletzungen und Entzündungen macht.

Die topische Anwendung ist sicher und wirksam, insbesondere bei richtiger Verdünnung (40 bis 70 Prozent) und Auftragen auf saubere Haut mit natürlichen Materialien wie Baumwolle und Glas.

Zu den üblichen Anwendungsgebieten zählen Arthritis, Verbrennungen, Zahnschmerzen und Kopfschmerzen, wobei sich die Vorteile auch auf die Entgiftung und Stärkung des Immunsystems erstrecken.

Obwohl DMSO von der Schulmedizin weitgehend ignoriert wird, bleibt es eine sichere, wissenschaftlich fundierte Option für Menschen, die ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen möchten, ohne auf teure Behandlungen oder Medikamente angewiesen zu sein.

Seit Jahrzehnten hilft eine klare, nach Knoblauch duftende Flüssigkeit namens DMSO (Dimethylsulfoxid) Menschen im Stillen dabei, Schmerzen zu lindern, Verletzungen zu heilen und sich von chronischen Entzündungen zu erholen – oft ohne Rezept oder hohen Preis.

Einst von Medizinforschern als Durchbruch gefeiert, ist DMSO inzwischen in der Mainstream-Gesundheitsversorgung in Vergessenheit geraten. Warum? Es ist billig, natürlich gewonnen und nicht patentierbar – was es für die Pharmaindustrie finanziell unattraktiv macht. Für gesundheitsbewusste Menschen, die nach erschwinglichen, wirksamen und sicheren Hausmitteln suchen, könnte es jedoch eines der bestgehüteten Geheimnisse für die Erhaltung des Wohlbefindens sein. (Gesundheit: DMSO – Die Heilkraft der Natur)

In ihrem Buch „Heilung mit DMSO“ enthüllt die ganzheitliche Heilpraktikerin Amandha Dawn Voller DMSO – eine der am meisten unterschätzten Naturheilverfahren unserer Zeit. Es handelt sich um eine wenig verstandene Verbindung aus Bäumen mit ungenutztem Potenzial zur Schmerzlinderung, Heilung und mehr.

Voller bietet seinen Lesern jahrzehntelange wissenschaftliche Erkenntnisse, Sicherheitstipps und praktische Anleitungen für die Anwendung von DMSO zu Hause. Dieses Buch ist nicht nur für Heimwerker, Alternativmediziner, Naturheilkundler und Gesundheitsbegeisterte gedacht – es richtet sich an ganz normale Menschen mit Arthritis, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen oder hartnäckigen Hauterkrankungen, die echte Linderung ohne einen Tablettenschrank suchen.

DMSO ist ein Nebenprodukt der Papierherstellung und wird aus Zellstoff gewonnen. Doch lassen Sie sich davon nicht täuschen – seine außergewöhnlichen Heilkräfte wurden bereits in über 100.000 wissenschaftlichen Artikeln untersucht. DMSO wurde zunächst zur Konservierung von Organtransplantaten eingesetzt und erlangte aufgrund seiner Fähigkeit, Schmerzen und Entzündungen innerhalb von Minuten zu lindern, schon früh Berühmtheit in der Sportmedizin.

Es handelt sich nicht um ein Medikament im eigentlichen Sinne. Es ist eher ein molekulares Taxi, das nützliche Substanzen wie Kräuterextrakte, Mineralien, Vitamine und mehr tief ins Gewebe transportieren kann – und sogar die Blut-Hirn-Schranke überwindet. Das macht es zu einem wirksamen Verbündeten für Menschen mit chronischen Krankheiten, Schmerzen oder Schwellungen.

Anders als rezeptfreie Entzündungshemmer, die die Symptome lediglich maskieren, unterstützt DMSO den Körper bei der Selbstheilung , indem es Zellabfall ausscheidet, das Immunsystem beruhigt und Nährstoffe dorthin liefert, wo sie am meisten benötigt werden.

Wobei kann es helfen?

In dem Buch skizziert Voller eine lange Liste potenzieller Einsatzmöglichkeiten von DMSO, die sowohl durch Forschungsergebnisse als auch durch Ergebnisse aus der Praxis gestützt werden :

Autoimmune Schmerzen und Schwellungen (z. B. Lupus, rheumatoide Arthritis): DMSO reduziert Entzündungen, ohne die Immunität zu unterdrücken. Vollmer empfiehlt eine konsequente topische Anwendung von DMSO (60 bis 80 Prozent) in Kombination mit Entgiftung, Ernährung und Unterstützung bei der Lebensstiländerung.