Gesundheit: Kolloidales Selen hält ihre Zellen frisch und jung

Selen gehört zu den größten Verbündeten unseres Immunsystems. Selen ist enthalten im Enzym Glutathionperoxidase (= GP), welches Zellen vor freien Radikalen schützt.

Freie Radikale entstehen durch die Einwirkung von Sauerstoff und UV-Licht und wirken zerstörend auf das Gewebe und alle Zellbestandteile.

Außerdem sind freie Radikale für das Zellaltern verantwortlich, was erklärt warum Selen die Zellen frisch und jung erhalten kann.

Während Vitamin E als Immunsubstanz hauptsächlich die ölig-feuchte Schutzschicht der Zelle schützt, kommt das selenhaltige GP-Enzym im wässrigen Zellinnern, im Zellkern und in den vielen Energiebrennkammern zum Einsatz – typischerweise dort, wo freie Radikale besonders aggressiv angreifen, wie z.B. im Auge.

Selen sorgt dafür, dass das Gewebe elastisch bleibt, dass Arterien nicht verstopfen, der Blutdruck nicht übermäßig ansteigt und dass die Muskelzellen (u.a. die Herzmuskelzellen) stets mit genügend Sauerstoff versorgt werden.

Das Spurenelement beugt Beschwerden und Krankheiten vor und sorgt für einen beschleunigten Heilungsprozess. Auch die Produktion von Antikörpern gegen Krankheitserreger und Zellgifte ist selenabhängig.

Zusammen mit Vitamin E verhindert Selen Herzfunktionsstörungen und beugt so Angina pectoris vor. Wenn das EKG Alarm schlägt, kann möglicherweise Selen helfen.

Selen beschleunigt ebenfalls die Ausscheidung giftiger Schwermetalle wie Quecksilber, Kadmium und Silber und behebt unter Umständen auch Unfruchtbarkeit.

Die Funktion der männlichen Hoden hängt nämlich von einer hohen Konzentration selenhaltiger Eiweißstoffe ab.

Wichtig für unsere Vitalität ist das selenabhängige Enzym Deiodinase, welches für die Aktivierung des Schilddrüsenhormons verantwortlich ist.

Die aus Kuhmilch zubereitete Säuglingsnahrung erreicht nur ca. ein Drittel des Selengehalts der Muttermilch. Auch die in der üblichen Säuglingsnahrung verwendeten Obstprodukte enthalten nur sehr wenig Selen. Hier zeigt sich wieder einmal wie wichtig das Stillen ist.

Der Selengehalt des Getreides ist abhängig vom Selenanteil im Boden. Die Ackerböden in Europa sind relativ selenarm, vor allem in den Mittelgebirgen und in den Alpen, wo Gletscher und Regen im Lauf der Zeit einen großen Anteil der Spurenelemente aus dem Boden gewaschen haben.

Auch die über lange Jahre praktizierte Monokultur und der Einsatz von chemischen Düngern ist für Selenarmut verantwortlich. Selen wird, wie die meisten anderen Spurenelemente, leicht ausgekocht. Deshalb sollte man lange Kochzeiten bei starker Hitze vermeiden.

