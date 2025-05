Gesundheit: Walnussöl: Eines der besten Nussöle für Herz und Gehirn

Teile die Wahrheit!

Walnussöl ist reich an Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren und Antioxidantien wie Vitamin E und Polyphenolen – Nährstoffe, die die Gesundheit von Herz, Gehirn und Haut unterstützen.

Die meisten kommerziellen Walnussöle sind stark raffiniert oder gehärtet und verlieren dadurch die meisten ihrer Nährstoffe. Kaltgepresste Bio-Varianten behalten den maximalen gesundheitlichen Wert.

Herkömmliche Walnüsse sind stark mit Pestiziden belastet und können Schwermetalle aufnehmen. Die Wahl von Bio-Walnussöl minimiert die Belastung mit diesen giftigen Elementen und gewährleistet Reinheit.

Walnussöl eignet sich am besten für Dressings, zum Beträufeln oder für Dips. Vermeiden Sie das Kochen bei hohen Temperaturen, um Nährstoffe und Geschmack zu erhalten.

Walnussöl wird seit der Antike als Nahrungsmittel und in der Medizin verwendet und verleiht Salaten, geröstetem Gemüse, Pesto und Desserts eine nussige Note.

Walnussöl ist ein Geheimtipp unter den Speiseölen. Das aus englischen Walnüssen ( Juglans regia ) gewonnene bernsteinfarbene Öl besticht durch seinen intensiven, nussigen Geschmack, der Gerichte verfeinert und gleichzeitig Nährstoffe liefert .

Sein hoher Gehalt an gesunden Fetten, Antioxidantien und Vitaminen macht es zu einer geschätzten Zutat sowohl in der Gourmetküche als auch in der traditionellen Medizin. Allerdings sind nicht alle Walnussöle gleich – Verarbeitungsmethoden und Herkunft beeinflussen seine gesundheitlichen Vorteile erheblich.

Kurze Geschichte des Walnussöls

Walnüsse werden seit Jahrtausenden angebaut. Belege für ihre Verwendung für verschiedene Zwecke lassen sich bis ins alte Persien, Rom und China zurückverfolgen. Historisch wurde Walnussöl gepresst, das nicht nur als Nahrungsmittel, sondern auch in Lampen, Kosmetika und Heilmitteln verwendet wurde.

Im mittelalterlichen Europa war Walnussöl ein Grundnahrungsmittel der französischen Küche und wurde insbesondere in Dressings und Saucen verwendet. Im 19. Jahrhundert erlangte es größere Bekanntheit, als sich die Kaltpressung verbesserte und hochwertiges Walnussöl leichter zugänglich wurde.

Frankreich ist auch heute noch einer der größten Produzenten von hochwertigem Walnussöl, obwohl es auch in Kalifornien, China und anderen Walnussanbaugebieten in großem Umfang produziert wird.

Ernährungsvorteile von Walnussöl

Walnussöl wird für seine außergewöhnliche Zusammensetzung an Fettsäuren und Antioxidantien geschätzt :

Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren

Enthält Alpha-Linolensäure (ALA), eine essentielle Omega-3-Fettsäure, die für die Gesundheit des Gehirns und die Verringerung von Entzündungen entscheidend ist.



Hat ein ausgewogenes Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 (etwa 4:1), was gesünder ist als viele raffinierte Pflanzenöle.



Vitamin E (Tocopherole und Tocotrienole)

Ein starkes Antioxidans, das die Zellen vor oxidativen Schäden schützt.