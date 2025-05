Im Jahr 2019 wurden wir gewarnt, dass ein Atomkrieg zwischen Indien und Pakistan im Jahr 2025 potenziell 125 Millionen Menschen töten und weltweit zu Massenhungersnöten führen könnte

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Als ich hörte, dass 2019 eine Studie den Schaden analysierte, den ein Atomkrieg zwischen Indien und Pakistan im Jahr 2025 anrichten würde, wusste ich, dass ich der Sache nachgehen musste. Es stellte sich heraus, dass diese Studie tatsächlich existiert . Von Michael Snyder

Laut den Autoren der Studie würde ein Atomkrieg zwischen Indien und Pakistan im Jahr 2025 bis zu 125 Millionen direkte Todesopfer fordern und einen nuklearen Winter auslösen, der die globale Nahrungsmittelproduktion lahmlegen würde.

Ein Atomkrieg zwischen Indien und Pakistan – die beide eine lange gemeinsame Geschichte von Konflikten haben – würde nicht nur 50 bis 125 Millionen direkte Todesopfer fordern , sondern könnte auch den gesamten Planeten gefährden, indem er einen starken Rückgang der globalen Temperaturen und Niederschläge zur Folge hätte, der die Nahrungsmittelversorgung der Welt zerstören könnte , heißt es in einer neuen Studie , die am 2. Oktober in Science Advances veröffentlicht wurde .

Die Autoren evaluierten auf Grundlage von Empfehlungen von Politik- und Militärexperten ein simuliertes Atomkriegsszenario für das Jahr 2025 zwischen den beiden Ländern. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass, wenn Pakistan im Jahr 2025 städtische Ziele mit 150 Atomwaffen angreift und Indien mit 100 Atomwaffen reagiert – je nach Größe der Waffen, die zwischen 15 und 100 Kilotonnen rangieren – der Rauch aus brennenden Städten 16 bis 36 Teragramm Ruß in die Atmosphäre freisetzen würde, wodurch das Sonnenlicht blockiert und die Erdoberfläche um 2 bis 5 °C (3,6 bis 9 °F) abgekühlt würde.

Ist es bloßer Zufall, dass sie das Jahr 2025 gewählt haben?

Wenn ja, dann ist das ziemlich wild, denn zwischen Indien und Pakistan ist gerade ein Krieg ausgebrochen.

Wenn Sie die eigentliche Studie lesen , werden Sie feststellen, dass darin steht, dass ein Atomkrieg zwischen diesen beiden Nationen zu einer „Massenhungersnot“ auf der ganzen Welt führen würde und dass es „mehr als 10 Jahre“ dauern würde, bis sich das globale Klima vollständig erholt hätte …

Pakistan und Indien könnten bis 2025 über 400 bis 500 Atomwaffen mit getesteten Sprengkraftwerten von 12 bis 45 kt bis zu einigen hundert Kilotonnen verfügen. Sollte Indien 100 strategische Waffen für Angriffe auf urbane Zentren einsetzen und Pakistan 150, könnten die Todesopfer 50 bis 125 Millionen Menschen erreichen. Zudem könnten nuklear entfachte Brände je nach Sprengkraft 16 bis 36 Tg Ruß im Rauch freisetzen.

Der Rauch steigt in die obere Troposphäre auf, gelangt von selbst in die Stratosphäre und verbreitet sich innerhalb weniger Wochen weltweit.

Die Sonneneinstrahlung auf die Erdoberfläche wird um 20 bis 35 % abnehmen, die Erdoberfläche um 2 bis 5 °C abkühlen und die Niederschläge um 15 bis 30 % reduzieren, mit stärkeren regionalen Auswirkungen.

Die Erholung dauert mehr als 10 Jahre. Die Nettoprimärproduktivität sinkt an Land um 15 bis 30 % und in den Ozeanen um 5 bis 15 %. Dadurch drohen Massenhungersnöte und weitere weltweite Kollateralschäden.

Aus diesem Grund sollten wir alle zutiefst besorgt sein über das, was derzeit auf der anderen Seite des Planeten geschieht.

Sollten Atomwaffen zum Einsatz kommen, könnten wir uns schon bald inmitten einer schrecklichen weltweiten Hungersnot wiederfinden.

Einer britischen Nachrichtenquelle zufolge sind wir Zeugen der „schlimmsten Kämpfe zwischen den atomar bewaffneten Nachbarn seit fast drei Jahrzehnten“ …

Neu-Delhi wurde in höchste Alarmbereitschaft versetzt und der Urlaub aller Regierungsangestellten gestrichen. Indien und Pakistan beschuldigen sich gegenseitig, in den schwersten Kämpfen zwischen den beiden Atommächten seit fast drei Jahrzehnten Militärangriffe zu starten.

Indiens Verteidigungsminister Rajnath Singh erklärte, die pakistanischen Streitkräfte hätten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und am Freitagmorgen mehrere Drohnen- und Raketenangriffe auf 15 Städte entlang der Westgrenze geflogen, die jedoch „erfolgreich abgewehrt“ worden seien.

Islamabad wurde zudem zahlreicher Waffenstillstandsverletzungen entlang der Kontrolllinie in Jammu und Kaschmir beschuldigt, worauf es nach Angaben indischer Behörden eine angemessene Antwort erhielt. Zu den Zielen gehörten Militärstützpunkte in Jammu, Pathankot und Udhampur.