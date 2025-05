Ist Michelle Obama ein Mann? Schockierende Enthüllungen, die Sie sprachlos machen werden (Video)

Als Kind habe ich eine Zeit lang in einem Obdachlosenheim gelebt.

Ich musste heimlich im Wohnheim meiner Großmutter wohnen, weil es illegal war und die einzige Alternative ein Obdachlosenheim war. Als Kind krabbelten Kakerlaken über mein Bett.

Aber glauben Sie, dass es etwas bringt, Michelle Obama vorzuführen und mir ihre finanziellen Probleme vorzutäuschen, weil sie den Flug ihres Kindes in IHREM VERDAMMTEN FLUGZEUG bezahlen musste?

Fickt euch im wahrsten Sinne des Wortes.

Michelle Obama war bei konservativen Amerikanern noch nie besonders beliebt. Wenn sie die Progressiven verliert, wer bleibt ihr dann noch? Es scheint, als wäre ihr nichts, womit das Land sie gesegnet hat, jemals gut genug.

I have always liked Michelle Obama, that ended this morning.

I have been watching clips of her making the rounds complaining about her time as First Lady. She is complaining that living in the White House was too expensive because they had to pay for their own food and pay for…

