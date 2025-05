Japan bestätigt, dass Covid-„Impfstoffe“ „Turbo-Krebs“ verursachen

Die Forscher erklären, dass dieses immunologische Profil auf eine unterdrückte Anti-Tumor-Immunität hindeutet.

Einige der führenden Onkologen Amerikas haben dieses Phänomen „ Turbokrebs “ genannt.

Die Forscher führten eine retrospektive Analyse von 272 Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs (Kohorte A) durch.

Bei einer Untergruppe von 96 Patienten wurde ein Serum-IgG4-Test und eine Foxp3-Immunhistochemie durchgeführt.

Eine zweite Kohorte von 79 Patienten (Kohorte B) wurde verwendet, um die Spike-spezifischen IgG-Subklassenreaktionen zu beurteilen.

Die multivariante Cox-Regression bestätigte, dass ≥3 Impfungen neben bekannten Variablen wie fortgeschrittenem Tumorstadium und fehlender Operation ein unabhängiger negativer Prognosefaktor waren (HR 4,08, p < 0,001).

Erhöhte IgG4-Werte standen in signifikantem Zusammenhang sowohl mit der Impfhäufigkeit als auch mit schlechten Ergebnissen und korrelierten mit Spike-spezifischen IgG4-Werten (R² = 0,38).

Die Studie beobachtete auch eine erhöhte Treg-Infiltration (Foxp3+-Zellen) in Tumoren von Patienten mit hohem Impfschutz oder hohem IgG4-Spiegel.

Dieser Befund untermauert einen mechanistischen Zusammenhang zwischen Immunmodulation und Krebsentwicklung.

Die Studie wirft große Bedenken hinsichtlich der Covid-mRNA-Impfung und der Immuntoleranz bei Krebspatienten auf.

Die Forscher fordern nun eine verstärkte Erforschung der langfristigen immunmodulatorischen Wirkung von mRNA-Impfstoffen bei Krebspatienten.

Der renommierte Epidemiologe der McCullough Foundation, Nicolas Hulscher, äußerte sich zu den Ergebnissen der Studie.

Er analysierte die Ergebnisse, die die signifikante Überlebenslücke zwischen den Impfstoffdosisgruppen, die IgG4- und Treg-Befunde und die Verwendung multivariater und Propensity-Score-Matching-Modelle zeigten.

Hulscher warnt, dass die Studie ein „um 300 Prozent erhöhtes Sterberisiko“ für gegen Covid geimpfte Krebspatienten bestätigt habe.

Dies ist eine provokative und technisch anspruchsvolle Studie, die biologisch plausible Bedenken aufwirft.

Die Studie folgt auf ein kürzliches Eingeständnis der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) bezüglich der Covid-„Impfstoffe“.

Wie Slay News berichtete , gab die FDA das brisante Eingeständnis ab, dass Covid-mRNA-„Impfstoffe“ mit Schadstoffen versetzt sind, die einen weltweiten Anstieg der Krebserkrankungen ausgelöst haben.

Die Bundesbehörde gab dies zu, nachdem eine FDA-Studie bestätigt hatte, dass der Covid-mRNA-„Impfstoff“ von Pfizer gefährliche Mengen übermäßiger DNA-Kontamination enthält.

Führende Wissenschaftler warnen schon seit einiger Zeit, dass der Anstieg tödlicher Krebserkrankungen unter Covid-Geimpften durch DNA-Fragmente in den mRNA-Injektionen verursacht wurde .

Diese Warnungen wurden nun durch eine aufsehenerregende Studie bestätigt, die im Labor der FDA durchgeführt wurde.

Bei Tests, die auf dem White Oak Campus der FDA in Maryland durchgeführt wurden, wurde ein schockierendes Maß an DNA-Verunreinigungen in den „Impfstoffen“ festgestellt.

Die DNA-Restwerte überschritten die gesetzlichen Sicherheitsgrenzwerte um das bis zu 470-Fache.

Unterdessen schlägt einer der weltweit führenden Onkologen Alarm, nachdem er die „globale Epidemie erschreckend aggressiver Krebsarten“ mit dem Spike-Protein der Covid-mRNA-„Impfstoffe“ in Verbindung gebracht hat.

Dr. Patrick Soon-Shiong, ein Chirurg, der mit der Erfindung von Krebsmedikamenten Milliarden verdient hat, ließ in einem neuen Interview mit Tucker Carlson die Bombe platzen.

Soon-Shiong erklärte, dass die Zahl der sich schnell entwickelnden aggressiven Krebsarten während der Pandemie sprunghaft anstieg.

Er beschrieb Carlson, wie das Spike-Protein von COVID-19 – und die mRNA-„Impfstoffe“, die es stoppen sollen – in jede Blutzelle des menschlichen Körpers eindringt und Krebs verursacht.

Carlson stellte alarmierend fest, dass Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt Covid-mRNA-„Impfstoffe“ erhalten hätten.

Dr. Soon-Shiong antwortete, dass dieser Gedanke „mich nachts wach hält“.

„Es macht mir eine Heidenangst“, fügte er hinzu.

Soon-Shiong sagte, er glaube, dass der Anstieg der Krebserkrankungen eine der größten Gesundheitskrisen in der Geschichte der Menschheit sein könnte.

Quellen: PublicDomain/slaynews.com am 01.05.2025