Was heute in Ottawa passieren wird, ist keine diplomatische Zeremonie. Es ist keine Tradition. Es geht nicht darum, die Krone zu ehren.

Es ist eine Kriegserklärung – ein Informationskrieg, ein psychologischer Krieg und ein geopolitischer Angriff – direkt gegen Donald J. Trump, den wahren Präsidenten der Vereinigten Staaten, der seit seiner stillen Wiedereinführung im Januar den Tiefen Staat von innen heraus zerlegt.

König Charles, todkrank und privat kaum noch zurechnungsfähig, wurde über den Atlantik geschleppt, nicht um königliche Pflichten zu erfüllen – sondern um der globalistischen Maschinerie ein letztes Mal zu dienen, bevor er völlig zusammenbricht. (Weitere Informationen auf gazetteller.com)

Seine für Dienstag, den 27. Mai , geplante „Thronrede“ wird nicht seine eigenen Worte sein. Es werden die von Mark Carney sein .

Es werden die von BlackRock sein . Es werden die des WEF, der UNO und aller Sprachrohre von Rothschild, Murdoch und Soros in einer Person sein. (Ohne Regeln, ohne Regierende: Der Zusammenbruch der alten Weltordnung und die Rolle Russlands)

Die wahre Agenda: Trump demütigen, Amerika isolieren und der Kabale Loyalität signalisieren

Carney – Kanadas neuer Premierminister und ehemaliger Bank-of-England-Manager – hat die britische Monarchie gekapert, um ein feindseliges Zeichen zu setzen.

Seine gesamte Regierung ist ein verlängerter Arm derselben elitären Finanzstruktur, die Präsident Trump seit seiner Rückkehr an die Macht zerschlägt.

Carney wurde im April nach einer Wahl ins Amt gebracht, die von Zensur, Manipulation der Briefwahl und der Unterdrückung von Trump-nahen kanadischen Wählern geprägt war. Sein erster Schritt?

Er forderte eine stärkere Integration in das UN-Global-Governance-Modell, verpflichtete die WHO und das WEF zu Klimareparationen und stellte Trumps Amerika direkt in den Schatten : „Kanada steht nicht zum Verkauf. Niemals.“

Doch wie jeder Patriot weiß, handelte es sich dabei nicht um eine Souveränitätserklärung. Es war ein Versprechen der Unterwürfigkeit gegenüber Klaus Schwab, Xi Jinping und dem Bilderberg-Kartell.

Um diese Botschaft zu untermauern, nutzen sie nun einen sterbenden Monarchen, um sich im Handelskrieg mit Trump öffentlich auf die Seite Kanadas zu stellen.

Ein Krieg, den die Eliten gezielt provoziert haben, um Trumps „ America First“-Goldzollinitiative zu blockieren , die bereits die ausländischen Lieferketten, die von IWF-nahen Kartellen kontrolliert werden, zerstört hat.

Britische Beamte hinter verschlossenen Türen sind verängstigt. Nicht, weil sie Trump ablehnen – sondern weil sie wissen, dass diese Rede ihn zu entschlossenem Handeln provozieren wird. Gerüchte aus Whitehall bestätigen, dass mehrere Minister Ottawa angefleht haben, Charles aus der geopolitischen Schusslinie zu halten.

Ihre Bitte wurde ignoriert. Warum? Weil der Befehl von oben kam – aus derselben Deep-State-Struktur, die Trump seit seiner ersten Amtszeit offenlegt.