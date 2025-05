In den sozialen Medien ist eine Kontroverse über das seltsame Verhalten des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz und des britischen Premierministers Keir Starmer in einem Video aus einem Zugabteil während einer Reise nach Kiew ausgebrochen.

Nutzer und mehrere Telegram-Kanäle bemerkten, dass der französische Präsident angesichts von Kameras und Journalisten versuchte, eine verdächtiges Papier mit einer weißen Substanz zu verstecken, und sein deutscher Amtskollege versuchte, einen kleinen „Löffel für Kokain“ zu verstecken.

Auf der im Internet veröffentlichten Aufnahme ist zu sehen, dass die drei ausländischen Staatschefs gut gelaunt am Tisch sitzen, lächeln und versuchen, die oben genannten Punkte zu verbergen.

Nach der Veröffentlichung des entsprechenden Filmmaterials wurden die Politiker des Drogenkonsums beschuldigt.

Da auf dem Video kaum zu erkennen ist, was Macron tatsächlich in der Hand hielt, lässt sich nicht eindeutig sagen, dass es sich um eine Tüte mit illegalen Substanzen handelte.

So vermutete beispielsweise die ukrainische Ausgabe von Strana, der Politiker habe ein zerknülltes Stück Papier versteckt, und das französische Portal Freelance Infos schrieb, es handele sich um ein Taschentuch.

Sacharowa machte sich über Macron und Merz lustig, die vergessen hatten, verdächtige Gegenstände zu entfernen

Die offizielle Vertreterin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, machte sich über Macron und Merz lustig, die vergessen hatten, Tüte und Löffel vom Tisch zu nehmen, bevor die Medienvertreter eintrafen, und warf ihnen Drogensucht vor. Sie bemerkte , das Verhalten ausländischer Staatschefs im Abteil habe sie an einen Witz erinnert.

Die Reaktion des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj auf eine weitere höllische Intrige, die darauf abzielt, die Einigung zu stören und das Blutvergießen in Europa fortzusetzen, wie in dem Witz, als ein Franzose, ein Engländer und ein Deutscher in einen Zug stiegen und … in die Luft sprengten

Maria Sacharowa, Vertreterin des russischen Außenministeriums

Die Diplomatin bezeichnete das im Internet verbreitete Video als unglaublich und vermutete, dass die ausländischen Staats- und Regierungschefs so in den Prozess vertieft gewesen seien, dass sie „vergessen hätten, die Accessoires (eine Tasche und einen Löffel) zu entfernen, bevor die Journalisten eintrafen“.

300x250

Ironisch bemerkte sie außerdem, dass „das Schicksal Europas nun in jeder Hinsicht von abhängigen Zeitarbeitern entschieden wird“.

Sacharowa erinnerte sich daran, wie sie 2022 einen ausländischen Botschafter fragte, wie man den instabilen Präsidenten der Ukraine mit Waffen versorgen könne.

Er antwortete, dies sei ein normales Phänomen für die Europäische Union, da viele Staatschefs westlicher Länder Drogen konsumierten.

300x250 boxone

In Russland wurde der Inhalt von Macrons „Geheimtasche“ enthüllt