LGBTQ-Pädophilenring: 200 Jahre Knast für Pädophile: Ehepaar vergewaltigte Adoptivsöhne

Zwei pädophile Adoptiveltern müssen für den Rest ihres Lebens ins Gefängnis!

Die beiden Männer William und Zachary Zulock (34, 36) missbrauchten und vergewaltigten ihre beiden Adoptivsöhne, filmten ihre widerlichen Taten und boten ihre Söhne (10, 12) anderen Pädophilen an.

Adoptiveltern drehten Kinderpornos

Auf die Spur der Zulocks kamen die Behörden in den USA über ein Google-Konto, auf das 2022 Kinderpornos hochgeladen wurden. Die Ermittler spürten einen Mann im Bundesstaat Georgia auf, der wiederum angab, die Dateien von Zachary Zulock erhalten zu haben.

Ermittler durchsuchten daraufhin das Haus der Zulocks, nahmen die beiden Männer fest und entdeckten im Inneren des Gebäudes Unvorstellbares: Sieben Terabyte Daten, auf denen zu sehen war, wie sich das Paar an den Kindern verging.

Doch damit nicht genug.

Pädophile boten Söhne anderen Männern an

Laut der konservativen Rechercheplattform „Townhall“, die verdeckt in einem örtlichen Pädophilen-Ring ermittelte, soll Zachary Zulock einen Mann auf der Datingplattform „Grindr“ kennengelernt haben. Von dort wechselten die beiden Männer zu Snapchat.

Laut Aussage des Mannes schrieb Zulock ihm dort, dass er sich an seinem Sohn vergehen werde, sendete ihm danach Bilder von der Sexualstraftat und lud ihn dazu ein, bei den widerwärtigen Taten mitzumachen. Der Mann lehnte angeblich ab.

Die beiden Täter sollen in mindestens einem weiteren Fall versucht haben, ihre Söhne zu „verleihen".

Männer müssen 100 Jahre in den Knast

Für ihre Verbrechen wurden die Männer nun zur Rechenschaft gezogen: 100 Jahre Haft für jeden. Sie haben keine Chance auf vorzeitige Entlassung und werden den Rest ihres Lebens hinter Gittern verbringen.

Staatsanwalt Randy McGinley sagte dazu in einer Stellungnahme im Prozess zum Urteil: „Diejenigen, die an den Ermittlungen und der Strafverfolgung in diesem Fall beteiligt waren, werden nie vergessen, was sie in diesem Fall sehen und hören mussten.“

Die beiden Männer hätten ihre „extrem dunklen Gelüste“ über alles andere gestellt. McGinley lobte die Stärke der beiden Opfer und gab an, dass die zwei Kinder nie wieder Angst vor den Zulocks haben müssen.

Die Jungen lebten seit 2018 bei den Männern, kamen über eine christliche Agentur für Kinder mit „besonderen Bedürfnissen“, also mit psychischen oder körperlichen Einschränkungen, zu den Zulocks.

Eine monatelange Untersuchung von Townhall enthüllt verstörende neue Details über das wohlhabende LGBTQ-Aktivistenpaar, das beschuldigt wird, seine jungen Adoptivsöhne – heute 9 und 11 Jahre alt – anal missbraucht und selbstgedrehte Kinderpornografie über den sexuellen Missbrauch verbreitet zu haben.