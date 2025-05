Der blinde Teenager Sascha Sulin ist im russischen Internet zu einer echten Sensation geworden. Er wird „Wang-Junge“ genannt und gilt als unglaublich treffsicher in seinen Vorhersagen.

Überraschenderweise haben sich einige seiner Prophezeiungen über die US-Wahlen und die Weltlage bereits bewahrheitet. Hat dieses ungewöhnliche Kind wirklich die Gabe der Voraussicht oder steckt dahinter ein durchdachter Marketingtrick?

Und warum löste seine düstere Vorhersage über die Zerstörung Londons in den britischen sozialen Netzwerken Panik aus?

Ein Wunderkind mit schwerem Schicksal

Sascha Sulin kam als sieben Monate altes Baby als Frühchen zur Welt. Seine Mutter Elena erlitt einen plötzlichen Blutdruckanstieg, und die Ärzte mussten einen Notkaiserschnitt durchführen. (Das Malzeichen des Tieres: Von der alten Prophezeiung zu Mikrochips und Katastrophen-Token)

Alles schien gut zu laufen, doch plötzlich, buchstäblich in der Nacht vor der Entlassung, ereignete sich eine Tragödie: Das Kind verlor sein Augenlicht.

Die Mutter des Jungen behauptet, die Erblindung sei auf eine Hirnblutung zurückzuführen, die zu einer vollständigen Netzhautablösung geführt habe.

Ihrer Ansicht nach könnte dies auf eine zu lange Exposition gegenüber einer hohen Sauerstoffdosis zurückzuführen sein. Die Familie beschloss jedoch, nicht nach den Schuldigen zu suchen und die genauen Ursachen der Tragödie nicht herauszufinden.

Lange Zeit konnte das Baby nicht einmal seinen Kopf halten, doch dann gab es einen unerwarteten Entwicklungssprung: Mit anderthalb Jahren begann Sascha, sicher zu gehen und in kurzen Sätzen zu sprechen.

Die Eltern versuchten, das Augenlicht ihres Sohnes zu retten – laut der Mutter wurde der Junge 13 großen und 24 kleinen Operationen unterzogen, beschlossen dann aber, die Behandlung abzubrechen.

Die ersten Anzeichen eines ungewöhnlichen Geschenks

Die ungewöhnlichen Fähigkeiten des Jungen zeigten sich bereits in der frühen Kindheit. Einer der ersten schockierenden Vorfälle ereignete sich in dem Dorf, in dem die Familie lebte. Sascha begann plötzlich zu weinen und zu schreien, als im Nachbarhaus ein Mann im Sterben lag.

„In diesem Moment versuchte unser Nachbar, zur Tür zu kriechen. Er hatte einen Herzinfarkt. Als der Mann starb und sich die Menschen im Dorf versammelten, blieb Sascha völlig ruhig und rief die Namen der verstorbenen Frau und der Eltern eines Nachbarn.

Wir kannten diese Namen nicht, weil wir erst vor Kurzem umgezogen waren. Die Einheimischen waren schockiert“, sagt die Mutter des Jungen.

Nach diesem Vorfall suchte der Junge Hilfe. Bekannt wurde er jedoch erst viel später, als er seine Mutter bat, einen Social-Media-Account für ihn einzurichten. Heute hat er über eine halbe Million Abonnenten.