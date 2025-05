Messerstecher werden immer jünger – Ausländer begehen ausländerfeindliche Straftaten

Die arabischen Messerstecher, die die Straßen unserer Heimat bevölkern, werden immer jünger. Innerhalb von nur acht Stunden stachen ein 13-Jähriger (Berlin) und ein 11(!!)-Jähriger(Remscheid) auf Mitschüler ein.

Beide Täter haben deutsche Dokumente, werden also als deutsche Tatverdächtige geführt.

Für Messerstecher gibt es offenbar keine Altersbegrenzung, weder nach oben und offensichtlich auch nicht nach unten. Was so ein »richtiger Messer-Jocke« werden will, der greift schon früh zur Klinge.

Im Berliner Bezirk Spandau hat am gestrigen Donnerstag ein 13-jähriger arabisch- oder kurdischstämmiger einen 12-jährigen Mitschüler niedergestochen.

Da das Messermännchen auch Dokumente hat, die ihm die deutsche Staatsbürgerschaft ausweisen, wird er statistisch als »deutscher Straftäter« erfasst.

In Remscheid zog gestern Nachmittag ein 11(!!)-jähriger Iraker ein Messer, um auf einen 13-jährigen Deutschen einzustechen. (Aus Frust! Asylbewerber ersticht den Nächstbesten – Syrer verübt brutalen Messer-Anschlag auf Studenten-Bar)

Nach seinem Angriff gibt der Iraker Fersengeld, um vom Tatort abhauen zu können. Im Laufe des weiteren Tages wird er aber zusammen mit seinen auch am Tatort anwesend gewesenen Kumpels von der Polizei verhaftet.

Kleine Migrantenkinder eifern ihren großen Brüdern, Cousins und Vätern nach und schleppen wie selbstverständlich Messer mit sich herum.

Wie die älteren Migranten griefen auch sie schnell zum Messer, wenn es nicht nach ihren Vorstellungen läuft, und stechen zu. Täter unter 14 Jahren sind laut deutschem Strafecht per se strafunmündig (§ 19 StGB: Schuldunfähig ist, wer bei Begehung der Tat noch nicht vierzehn Jahre alt ist).

Versuche, das Alter der Strafmündigkeit herabzusetzen (in England liegt sie bei 10 Jahren, in den USA liegt sie – je nach Bundesstaat – zwischen 6 und 12 Jahren) scheitern seit Jahren an der Verweigerungshaltung der jeweiligen Bundesregierungen.

Ausländer begehen ausländerfeindliche Straftaten

Die Statistik zur politisch motivierten Kriminalität (PMK) hat, wie die meisten der polizeilichen Statitstiken, einen erheblichen Fehler. Denn es wird nicht detailliert erfasst, WER eine Straftat begeht, sondern in erster Linie, WARUM die Tat begangen wurde.

Wer ein Hakenkreuz (selbst wenn es falsch herum gezeichnet wurde) an ein Gebäude schmiert und nichtig ermittelt wird, der wird statistisch als Täter mit anti-semitischen und – zeitgleich – rechtsextremistischen Hintergrund erfasst.

Das ist unisono das Vorgehen bei der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) wie auch bei der Statistik zur politsch motivierten Kriminalität (PMK).

In Flüchtlingsunterkünften steigt die Gewaltbereitschaft. Libanesen prügeln auf Syrer, Syrer prügeln Iraker, Iraker prügeln Türken und Türken prügeln Libanesen.

Laut PMK sind das Straftaten mit ausländerfeindlichem Hintergrund – und per Definition haben sie deswegen auch einen rechtsextremistischen Hintergrund. Sagt die PMK.