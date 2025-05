Neue Weltordnung: Überwindung des „Designer-Chaos“ in einem kritischen Moment für die Menschheit

Teile die Wahrheit!

„Neue Weltordnung“ – Novus Ordo Seclorum – ist dank der Prägung auf dem US-Dollarschein ein wohlbekannter Beiname. Er wird von einer Pyramide begleitet, in deren Spitze das allsehende Auge des Horus eingebettet ist.

Sie werden kein krasseres Symbol für die Ambitionen des globalistischen Machtkomplexes finden als dieses.

Doch so vertraut diese Botschaft auch ist, wir sollten uns daran erinnern, dass sie so dreist auf die US-Banknoten gedruckt ist, weil das Bankenimperium dieses Landes darauf angelegt ist, die Welt zu erobern und zu beherrschen.

Mit der Gründung der Federal Reserve als öffentlich-privates Bankinstitut im Jahr 1913 verfügten die USA über die finanziellen Mittel, um sich als neue globale Hegemonialmacht zu etablieren und dort die Nachfolge der Briten anzutreten.

Die Rockefeller-Familie verkörperte die Ambitionen der US-Elite, eine „Neue Weltordnung“ mit US-amerikanischen Machthabern an der Spitze zu verwirklichen. Daher der despotische Ruf nach „Full Spectrum Dominance“.

Durch den Zusammenschluss mit den europäischen Rothschilds entstand eine Banken-Supermacht, die sowohl die militärisch-industriellen Projekte der Faschisten als auch der „Alliierten“ finanzierte und dabei die Macht der Formel „Teile und herrsche“ während zweier Weltkriege und darüber hinaus voll ausnutzte.(Die Zeit ist abgelaufen. Die khazarische Mafia, angeführt von den verbliebenen Rothschild- und Rockefeller-Blutlinien, weigerte sich, die globale Kontrolle aufzugeben)

Das Ziel bestand nicht nur darin, durch den Krieg reich zu werden, sondern auch darin, den breiten Massen der Menschheit, deren Instinkte im Grunde friedlich waren, das Leben zu nehmen.

Um erfolgreich zu sein, musste dieser Prozess – der auch eine allgemeine Bevölkerungsreduzierung mit sich bringt – auf globaler Ebene „Chaos“ in die Grundfesten der Gesellschaft bringen.

Die Schaffung von Chaos auf globaler Ebene ist eine langfristige Angelegenheit. Es muss sich in das Herz relativ stabiler nationaler Institutionen, Kulturen, etablierter sozioökonomischer Handelsmuster, des Umweltschutzes, der Landwirtschaft, der Künste, der Bildung und natürlich der gängigen Finanzpraktiken einfressen.

Ich denke, wir können mit Sicherheit sagen, dass dieser Prozess der völligen Untergrabung der Stabilität der planetarischen Existenz und des grundlegenden Gleichgewichts des menschlichen Lebens erst jetzt seinen vollen Ausdruck findet.

Es musste alle Nationalstaaten der westlichen Welt, Osteuropas und Asiens sowie die große Mehrheit der Landmassen und Völker der südlichen Hemisphäre aufnehmen, bevor es die Fähigkeit erlangte, auf der Weltbühne die Bedingungen vollständig zu diktieren.

300x250

Ein solcher ungezügelter Größenwahn kam in der Initiative „The Project for the New American Century“ zum Ausdruck, die Mitte der 1990er Jahre als „Denkfabrik“ gegründet wurde, in Wirklichkeit aber als globaler politischer Entscheidungsträger agierte.

Der seitdem angerichtete menschliche und Kollateralschaden ist enorm. Die USA haben sich dabei jedoch sowohl wirtschaftlich als auch psychisch selbst ruiniert.

Der Weltpolizist hat seinen Dienst eingestellt – die Schattenregierung, die sich nicht mehr mit einem bestimmten Land identifiziert, hat den Staffelstab übernommen.

300x250 boxone

Tatsächlich hatte die Hierarchie des tiefen Staates die ganze Zeit das Sagen, aber die USA wurden als Fassade für ihre Ambitionen ausgewählt.