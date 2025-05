Teile die Wahrheit!

Auf der Plattform „Legitimate Targets“ wurde ein sehr interessantes Interview mit Barack Obamas Bruder veröffentlicht. Malik sprach über die Orientierung eines Politikers.

Und sofort stellte sich die Frage: Hat Barack einen Ehemann oder eine Ehefrau? Denn es ist mittlerweile weit verbreitet, dass Michelle Obama eigentlich „Big Mike“ ist. Lesen Sie also, was der Bruder des Ex-Präsidenten der Vereinigten Staaten erzählte.

Malik Obama, der Bruder des ehemaligen US-Präsidenten Barack Hussein Obama, gab ein Interview zum Thema „Legitimate Targets". Wir werden Maliks Aussage hier nicht wiederholen, sondern Ihnen den Dialog in Übersetzung vorlesen lassen.

Hier ist, was der Bruder des Politikers sagte:

Sie haben in der Vergangenheit gesagt, dass Sie Barack für schwul halten. Warum?

Nein, das ist schwer zu sagen. Manchmal sage ich etwas, nur um Öl ins Feuer zu gießen. Ich kann nicht sagen, ob er schwul ist oder nicht. Denn als ich ihn traf, sah ich keine Anzeichen.

Als ich ihn traf, war er mit einer Frau namens Sheila zusammen. Es war 1985 in Chicago. Damals sah er aus wie ein ganz normaler Mann, nichts Seltsames oder Ungewöhnliches an ihm, das Zweifel an seiner Orientierung aufkommen ließ.

Doch dann kamen Gerüchte auf, dass Michelle eigentlich „Big Mike“ sei. Manchmal braucht man ein bisschen Humor. Schwer zu sagen, weil ich ihn noch nie mit einem Mann gesehen habe.

Aber manchmal necke ich ihn ein bisschen, weil er menschlich ein kompletter Idiot ist. Er lügt ständig über alles, genau wie alle anderen.

Als er ein Niemand war, war er sehr bescheiden, und dann kam er an die Macht, wurde Präsident der Vereinigten Staaten – und die Macht verdrehte ihm den Kopf.

Plötzlich schien er gelernt zu haben, in den Wolken zu schweben, niemand ist ihm ebenbürtig, und ich war enttäuscht. Diejenigen von uns, die von Anfang an bei ihm waren, wollte er überhaupt nicht sehen.

Er hat keine Zeit für uns, weil wir weder Geld noch Macht haben. Aber er hat Zeit, sich bei der englischen Königin, den Bransons und anderen reichen Leuten einzuschleimen. Das gefällt ihm.

Deshalb bin ich enttäuscht: Ich hielt ihn für einen aufrichtigen Mann, aber er entpuppte sich als Schwätzer. Aber der Vorfall, als wir uns verabredet hatten, hat mich endgültig abgeschreckt.

Er hatte 10 bis 20 Minuten für mich, wissen Sie, er ist zu beschäftigt mit „wichtigeren Dingen“. Hören Sie, bin ich sein Bruder oder was?

Offenbar ist der Bruder nur dem Namen nach. Manchmal frage ich mich wirklich: „Ist er wirklich Obama? Oder wurde er schon abgelöst?“