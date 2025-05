Papst Leo XIV. und Papst Franziskus waren enge Mitarbeiter im Hinblick auf das zukünftige Papsttum und den Aufstieg und die Kontrolle des Cyber-Satans, wie der Biograf des verstorbenen Papstes bestätigt!

Anfang der 2000er Jahre schrieb John Coleman, ein amerikanischer Publizist und ehemaliger britischer Geheimdienstoffizier und Autor von elf Büchern, von denen das bekannteste „ The Conspirators ‘ Hierarchy : The Committee Of 300“ ist, in einem Artikel mit dem Titel „ Jesuit World Subversion “ :

„Die Jesuiten und ihre sektiererischen Verbündeten schwebt für Ihre Zukunft ein feudalistisches, von Krankheiten heimgesuchtes, sektiererisches, finsteres Zeitalter ohne Hoffnung und Gott vor. Von Leo Zagami

Das ist es, was die Anhänger der Einen Welt planen, wenn nicht für Sie, dann ganz sicher für Ihre Kinder. Und die Jesuiten stecken bis über beide Ohren darin.“

Coleman wies auch darauf hin, dass „die Gesellschaft Jesu sich der Zerstörung der Lehren Christi und der Verfolgung linker Ziele unter dem Deckmantel des ‚Humanismus‘ verschrieben hat“, und fügte hinzu:

„Die Jesuiten entschuldigten sich, indem sie auf jene Passagen in den Evangelien verwiesen, die scheinbar sozialistische Programme unterstützen.“

Nichts hat sich geändert und alles ist viel schlimmer, wie ich in meinem letzten Buch „ Confessions of an Illuminati Volume 12 : History, Secret Societies, and the Politics of the Jesuit New World Order and their Luciferian Court“ dargelegt habe.

Für die Konservativen und traditionalistischen Katholiken, die der historischen Wahl von Papst Leo XIV. vorsichtig optimistisch entgegensehen, und für einige Persönlichkeiten der amerikanischen Rechten, die mit Papst Franziskus , Leos Vorgänger, aneinandergeraten sind, aber bessere Beziehungen zum Papsttum anstreben, sind hier die Fakten, vor denen ich in einem Artikel mit Bezug auf das Matthäusevangelium 7:15 als „Wolf im Schafspelz“ gewarnt habe.

Der ehemalige und der aktuelle Papst standen sich viel näher, als man sich vorstellen kann, so der Vatikan-Insider und Franziskus-Biograf Austen Ivereigh , ein britischer Jesuitenagent fünfter Klasse, der zwei Biografien über Papst Franziskus sowie ein gemeinsam mit dem Jesuitenpapst verfasstes Buch verfasst hat.

Ivereigh, der derzeit für Loyola Press in den USA arbeitet, bezeichnete die Firma als „ein jesuitisches Ministerium“ und „viel mehr als ein Verlagsunternehmen“ [1], das von Chicago, Illinois, der Heimatstadt des neuen Papstes aus operiere. In einem heute vom Commonwealth veröffentlichten Artikel äußerte er sich wie folgt :

• „Franziskus hatte seinen Weg vorbereitet?“

• „… Prevost und Francis trafen sich jeden Samstagmorgen für zwei Stunden in der Casa Santa Marta, wo Francis lebte.“

• „Arthur Roche, der englische Kardinal [und Erzfeind der TLM], der das Dikasterium für den Gottesdienst leitet, sagte mir, dass Prevost in den letzten zwei Jahren ohne Zweifel der ‚engste Mitarbeiter‘ von Franziskus im Vatikan war.“

• „Die Verbindung zwischen Bergoglio und Prevost geht auf das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends zurück, als der Amerikaner als Generalprior der Augustiner in Rom stationiert war.“

• Papst Leo „hat deutlich gemacht, dass er mit dem Aufbau der synodalen Kirche, von der Franziskus träumte, fortfahren wird, wobei er wahrscheinlich einige der Themen von Franziskus‘ Pontifikat in augustinischeren Begriffen umformulieren wird.“

Austen Ivereigh beendet seinen Artikel mit der Feststellung, dass der neue Papst „uns lehren wird, wie man neben der irdischen Stadt, die von der Libido Dominandi des technokratischen Paradigmas, der KI, des Nationalismus und des Krieges regiert wird, eine himmlische Stadt errichtet . “ [2]